https://ria.ru/20220505/koronavirus-1787054399.html

Около 15 миллионов человек умерли от коронавируса или его последствий

Около 15 миллионов человек умерли от коронавируса или его последствий - РИА Новости, 05.05.2022

Около 15 миллионов человек умерли от коронавируса или его последствий

Около 15 миллионов человек скончались от COVID-19 или последствий пандемии в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года, говорится в заявлении... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T17:17

2022-05-05T17:17

2022-05-05T17:18

распространение коронавируса

в мире

воз

коронавирус covid-19

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ЖЕНЕВА, 5 мая - РИА Новости. Около 15 миллионов человек скончались от COVID-19 или последствий пандемии в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в четверг.Согласно оценкам организации, полное число смертей, прямо или косвенно связанных с пандемией COVID-19, в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года составило в среднем 14,9 миллиона человек.Такая смертность указывается как избыточная. Она рассчитывается как разница между количеством смертей, которые произошли, и количеством, которое можно было бы ожидать в отсутствие пандемии на основе данных за предыдущие годы.Избыточная смертность включает случаи смерти, связанные с COVID-19 напрямую или косвенно, из-за воздействия пандемии на системы здравоохранения и общество. Большинство избыточных смертей (84%) сосредоточено в Юго-Восточной Азии, Европе и Америке. Около 68% избыточных смертей сосредоточено всего в 10 странах мира. На страны со средним уровнем дохода приходится 81% из 14,9 миллионов случаев избыточной смертности, в том числе 28% - на страны с уровнем дохода выше среднего. На страны с высоким и низким уровнем дохода приходится 15% смертности.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, воз, коронавирус covid-19