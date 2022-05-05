17:17 05.05.2022 (обновлено: 17:18 05.05.2022)
Около 15 миллионов человек умерли от коронавируса или его последствий
ВОЗ заявила, что около 15 миллионов человек умерли от коронавируса или его последствий
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в кабинете компьютерной томографии
Медицинский работник и пациент в кабинете компьютерной томографии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 5 мая - РИА Новости. Около 15 миллионов человек скончались от COVID-19 или последствий пандемии в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в четверг.
Согласно оценкам организации, полное число смертей, прямо или косвенно связанных с пандемией COVID-19, в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года составило в среднем 14,9 миллиона человек.
Такая смертность указывается как избыточная. Она рассчитывается как разница между количеством смертей, которые произошли, и количеством, которое можно было бы ожидать в отсутствие пандемии на основе данных за предыдущие годы.
Избыточная смертность включает случаи смерти, связанные с COVID-19 напрямую или косвенно, из-за воздействия пандемии на системы здравоохранения и общество. Большинство избыточных смертей (84%) сосредоточено в Юго-Восточной Азии, Европе и Америке. Около 68% избыточных смертей сосредоточено всего в 10 странах мира. На страны со средним уровнем дохода приходится 81% из 14,9 миллионов случаев избыточной смертности, в том числе 28% - на страны с уровнем дохода выше среднего. На страны с высоким и низким уровнем дохода приходится 15% смертности.