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Путин не стремится к прямому конфликту с НАТО, считает Лукашенко
Путин не стремится к прямому конфликту с НАТО, считает Лукашенко - РИА Новости, 05.05.2022
Путин не стремится к прямому конфликту с НАТО, считает Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин не стремится к прямому конфликту с НАТО и призвал Запад сделать все, чтобы... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:05
2022-05-05T13:05
2022-05-05T13:05
обострение ситуации в днр и лнр
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владимир путин
белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин не стремится к прямому конфликту с НАТО и призвал Запад сделать все, чтобы этого не произошло."Скорее всего он (Путин) не хочет глобальной конфронтации с НАТО. Используйте это. Используйте это и сделайте все, чтобы этого не произошло. В противном случае, даже если Путин этого не захочет, военные отреагируют", - заявил Лукашенко в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/nato-1784527764.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, нато, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
Путин не стремится к прямому конфликту с НАТО, считает Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко призвал Запад избежать прямого конфликта с Россией