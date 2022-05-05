https://ria.ru/20220505/koloniya-1787063048.html
В Туле экс-полицейского осудили за сексуальные преступления против детей
В Туле экс-полицейского осудили за сексуальные преступления против детей - РИА Новости, 05.05.2022
В Туле экс-полицейского осудили за сексуальные преступления против детей
Бывший полицейский получил в Туле семь лет колонии за сексуальные преступления в отношении детей, сообщают СУСК по региону и областная прокуратура. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:49
2022-05-05T17:49
2022-05-05T17:49
происшествия
тульская область
тула
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Бывший полицейский получил в Туле семь лет колонии за сексуальные преступления в отношении детей, сообщают СУСК по региону и областная прокуратура.Бывшего сотрудника одного из территориальных подразделений регионального УМВД, которому 32 года, судили за развратные действия, понуждение к действиям сексуального характера, половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, нарушение неприкосновенности частной жизни, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов."В ходе следствия установлено, что в сентябре 2020 года мужчина в одной из социальных сетей вел переписку с несовершеннолетними, двое из которых не достигли 14-летнего возраста и одна не достигла 16-летнего возраста. В ходе данной переписки он получил фотоизображения несовершеннолетних интимного характера, фото одной из девочек распространил в сети интернет за отказ последней вступить с ним в близкие отношения", - говорится в сообщении регионального следственного управления.По данным следствия, в апреле 2021 года осужденный имел интимную связь с несовершеннолетней 2005 года рождения.Когда оперативники проводили обыск в доме мужчины, они нашли огнестрельное оружие и патроны к нему, разрешения на них у хозяина жилья не было."Суд… приговорил подсудимого к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, в том числе в сети интернет, сроком на семь лет", - сообщает областная прокуратура.
https://ria.ru/20220208/zakon-1771592765.html
https://ria.ru/20220208/perepiska-1771749412.html
тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, тула, следственный комитет россии (ск рф)
В Туле экс-полицейского осудили за сексуальные преступления против детей
В Туле экс-полицейскому дали семь лет колонии за сексуальные преступления против детей
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая – РИА Новости.
Бывший полицейский получил в Туле семь лет колонии за сексуальные преступления в отношении детей, сообщают
СУСК по региону и областная прокуратура.
Бывшего сотрудника одного из территориальных подразделений регионального УМВД, которому 32 года, судили за развратные действия, понуждение к действиям сексуального характера, половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, нарушение неприкосновенности частной жизни, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.
"В ходе следствия установлено, что в сентябре 2020 года мужчина в одной из социальных сетей вел переписку с несовершеннолетними, двое из которых не достигли 14-летнего возраста и одна не достигла 16-летнего возраста. В ходе данной переписки он получил фотоизображения несовершеннолетних интимного характера, фото одной из девочек распространил в сети интернет за отказ последней вступить с ним в близкие отношения", - говорится в сообщении регионального следственного управления.
По данным следствия, в апреле 2021 года осужденный имел интимную связь с несовершеннолетней 2005 года рождения.
Когда оперативники проводили обыск в доме мужчины, они нашли огнестрельное оружие и патроны к нему, разрешения на них у хозяина жилья не было.
"Суд… приговорил подсудимого к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, в том числе в сети интернет, сроком на семь лет", - сообщает областная прокуратура.