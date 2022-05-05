https://ria.ru/20220505/kitay-1786955627.html
В МИД КНР призвали США и другие страны соблюдать принцип "одного Китая"
В МИД КНР призвали США и другие страны соблюдать принцип "одного Китая" - РИА Новости, 05.05.2022
В МИД КНР призвали США и другие страны соблюдать принцип "одного Китая"
Тайвань - это неотделимая часть Китая, США и прочие страны не должны вмешиваться во внутренние дела КНР, заявил на брифинге в четверг официальный представитель... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:06
2022-05-05T12:06
2022-05-05T12:06
в мире
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сша
великобритания
тайвань
мид кнр
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ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Тайвань - это неотделимая часть Китая, США и прочие страны не должны вмешиваться во внутренние дела КНР, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя сообщения о переговорах США и Великобритании по тайваньскому вопросу.По словам дипломата, в последнее время США все чаще стали разыгрывать "тайваньскую карту", работая с некоторыми странами над раздуванием тайваньского вопроса, что ставит под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе."США и другие соответствующие страны должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и строго соблюдать принцип одного Китая", - сказал дипломат.Он также добавил, что в настоящее время ситуация в Тайваньском проливе переживает новый виток напряженности, первопричиной которого является "сговор тайваньской администрации с США".Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что США ведут переговоры на высоком уровне с Великобританией об укреплении сотрудничества с целью снизить вероятность войны США с Китаем из-за "угрозы Тайваню".По словам источников, переговоры начались еще в начале марта, когда координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл и высокопоставленный представитель СНБ по КНР Лаура Розенбергер провели встречу на Тайване с представителями Великобритании.Источники отмечают, что в ходе встречи стороны обсудили меры для укрепления дипломатических отношений между Великобританией и Тайванем, а также вопросы "усиления сдерживания в Азии". Кроме того, затрагивался вопрос о том, какую роль будет играть Великобритания, если "США окажутся в войне с Китаем из-за Тайваня".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220502/pentagon-1786595320.html
https://ria.ru/20220502/oruzhie-1786524416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, великобритания, тайвань, мид кнр
В МИД КНР призвали США и другие страны соблюдать принцип "одного Китая"
В МИД КНР потребовали от США и других стран не вмешиваться во внутренние дела Китая
ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Тайвань - это неотделимая часть Китая, США и прочие страны не должны вмешиваться во внутренние дела КНР, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя сообщения о переговорах США и Великобритании по тайваньскому вопросу.
По словам дипломата, в последнее время США
все чаще стали разыгрывать "тайваньскую карту", работая с некоторыми странами над раздуванием тайваньского вопроса, что ставит под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.
"США и другие соответствующие страны должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая
и строго соблюдать принцип одного Китая", - сказал дипломат.
Он также добавил, что в настоящее время ситуация в Тайваньском проливе переживает новый виток напряженности, первопричиной которого является "сговор тайваньской администрации с США".
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что США ведут переговоры на высоком уровне с Великобританией
об укреплении сотрудничества с целью снизить вероятность войны США с Китаем из-за "угрозы Тайваню".
По словам источников, переговоры начались еще в начале марта, когда координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл и высокопоставленный представитель СНБ по КНР Лаура Розенбергер провели встречу на Тайване
с представителями Великобритании.
Источники отмечают, что в ходе встречи стороны обсудили меры для укрепления дипломатических отношений между Великобританией и Тайванем, а также вопросы "усиления сдерживания в Азии". Кроме того, затрагивался вопрос о том, какую роль будет играть Великобритания, если "США окажутся в войне с Китаем из-за Тайваня".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.