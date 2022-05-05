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В Кишиневе заявили о согласии ЕС предоставить Молдавии статус кандидата - РИА Новости, 05.05.2022
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В Кишиневе заявили о согласии ЕС предоставить Молдавии статус кандидата
В Кишиневе заявили о согласии ЕС предоставить Молдавии статус кандидата - РИА Новости, 05.05.2022
В Кишиневе заявили о согласии ЕС предоставить Молдавии статус кандидата
Вице-спикер парламента Молдавии Михай Попшой заявил, что Европарламент одобрил резолюцию, в которой призывает Евросовет и Еврокомиссию предоставить Молдавии... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T15:23
2022-05-05T15:23
в мире
молдавия
кишинев
евросоюз
европарламент
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Вице-спикер парламента Молдавии Михай Попшой заявил, что Европарламент одобрил резолюцию, в которой призывает Евросовет и Еврокомиссию предоставить Молдавии статус страны-кандидата на вступление в ЕС."Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую Европейский совет и Европейскую комиссию предоставить Молдавии статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз. Эта резолюция является самым масштабным документом по Молдавии, когда-либо принятым институтом Европейского союза", - написал Попшой в соцсетях.Согласно резолюции, депутаты Европарламента проголосовали за экономическую интеграцию Кишинева, увеличение финансовой поддержки граждан, а также создание постоянной группы поддержки Молдавии, сформированной на уровне Еврокомиссии. Создание этой группы приведет к увеличению числа представителей ЕС в республике и позволит обеспечить дополнительную техническую и административную поддержку молдавским властям."Мы благодарим авторов резолюции из всех парламентских фракций, которые продемонстрировали широкую поддержку европейской интеграционной повестки Молдавии", - добавил Попшой.Президент Молдавии подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Власти республики 22 апреля передали представителю ЕС заполненный опросник для получения Молдавией статуса кандидата на присоединение к Евросоюзу.
https://ria.ru/20220504/nato-1786875331.html
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в мире, молдавия, кишинев, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
15:23 05.05.2022
 
В Кишиневе заявили о согласии ЕС предоставить Молдавии статус кандидата

Михай Попшой: Европарламент одобрил предоставление Молдавии статус кандидата в ЕС

© РИА Новости / И. ЗенинФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / И. Зенин
Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Вице-спикер парламента Молдавии Михай Попшой заявил, что Европарламент одобрил резолюцию, в которой призывает Евросовет и Еврокомиссию предоставить Молдавии статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
"Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую Европейский совет и Европейскую комиссию предоставить Молдавии статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз. Эта резолюция является самым масштабным документом по Молдавии, когда-либо принятым институтом Европейского союза", - написал Попшой в соцсетях.
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Согласно резолюции, депутаты Европарламента проголосовали за экономическую интеграцию Кишинева, увеличение финансовой поддержки граждан, а также создание постоянной группы поддержки Молдавии, сформированной на уровне Еврокомиссии. Создание этой группы приведет к увеличению числа представителей ЕС в республике и позволит обеспечить дополнительную техническую и административную поддержку молдавским властям.
"Мы благодарим авторов резолюции из всех парламентских фракций, которые продемонстрировали широкую поддержку европейской интеграционной повестки Молдавии", - добавил Попшой.
Президент Молдавии подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Власти республики 22 апреля передали представителю ЕС заполненный опросник для получения Молдавией статуса кандидата на присоединение к Евросоюзу.
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