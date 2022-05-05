https://ria.ru/20220505/kishinev-1787018570.html

В Кишиневе заявили о согласии ЕС предоставить Молдавии статус кандидата

В Кишиневе заявили о согласии ЕС предоставить Молдавии статус кандидата - РИА Новости, 05.05.2022

В Кишиневе заявили о согласии ЕС предоставить Молдавии статус кандидата

Вице-спикер парламента Молдавии Михай Попшой заявил, что Европарламент одобрил резолюцию, в которой призывает Евросовет и Еврокомиссию предоставить Молдавии... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T15:23

2022-05-05T15:23

2022-05-05T15:23

в мире

молдавия

кишинев

евросоюз

европарламент

еврокомиссия

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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Вице-спикер парламента Молдавии Михай Попшой заявил, что Европарламент одобрил резолюцию, в которой призывает Евросовет и Еврокомиссию предоставить Молдавии статус страны-кандидата на вступление в ЕС."Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую Европейский совет и Европейскую комиссию предоставить Молдавии статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз. Эта резолюция является самым масштабным документом по Молдавии, когда-либо принятым институтом Европейского союза", - написал Попшой в соцсетях.Согласно резолюции, депутаты Европарламента проголосовали за экономическую интеграцию Кишинева, увеличение финансовой поддержки граждан, а также создание постоянной группы поддержки Молдавии, сформированной на уровне Еврокомиссии. Создание этой группы приведет к увеличению числа представителей ЕС в республике и позволит обеспечить дополнительную техническую и административную поддержку молдавским властям."Мы благодарим авторов резолюции из всех парламентских фракций, которые продемонстрировали широкую поддержку европейской интеграционной повестки Молдавии", - добавил Попшой.Президент Молдавии подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Власти республики 22 апреля передали представителю ЕС заполненный опросник для получения Молдавией статуса кандидата на присоединение к Евросоюзу.

https://ria.ru/20220504/nato-1786875331.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220505/dodon-1786963102.html

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в мире, молдавия, кишинев, евросоюз, европарламент, еврокомиссия