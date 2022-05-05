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Завод по производству кирпича заработает в Ингушетии до конца 2022 года - РИА Новости, 05.05.2022
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Завод по производству кирпича заработает в Ингушетии до конца 2022 года
Завод по производству кирпича заработает в Ингушетии до конца 2022 года - РИА Новости, 05.05.2022
Завод по производству кирпича заработает в Ингушетии до конца 2022 года
Власти Ингушетии планируют до конца 2022 года открыть завод по производству облегченного и облицовочного кирпича, стоимость проекта превышает 800 миллионов... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:19
2022-05-05T13:19
республика ингушетия
экономика
махмуд-али калиматов
россия
скфо
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 5 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют до конца 2022 года открыть завод по производству облегченного и облицовочного кирпича, стоимость проекта превышает 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы региона."Комбинат строительных материалов "Неон", который будет выпускать до 40 миллионов единиц бытового, облицовочного и облегченного кирпича, планируют открыть после реконструкции до конца 2022 года", - говорится в сообщении.Первая очередь комбината была запущена в эксплуатацию в 2006 году, позже предприятие было закрыто. Проект реконструкции комбината реализуется в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016-2025 годы" госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"."Реализация проекта предполагает реконструкцию и введение в эксплуатацию новых производственных мощностей комбината, улучшение качества и увеличение количества продукции. В течение трех лет на предприятии планируется создать 204 рабочих места", - отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.По его словам, техническая готовность проекта составляет 81%, на предприятии осталось завершить монтаж оборудования, благоустройство территории и пуско-наладочные работы."Стоимость проекта составляет более 800 миллионов рублей, при этом он является одним из немногих, реализующихся в рамках госпрограммы СКФО без привлечения заемных банковских средств. Введение в эксплуатацию предприятия будет способствовать развитию промышленного комплекса республики, покрытию растущих потребностей в облицовочном кирпиче и сокращению его дефицита", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20220421/ingushetiya-1784788423.html
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экономика, махмуд-али калиматов, россия, скфо, республика ингушетия
13:19 05.05.2022
 
Завод по производству кирпича заработает в Ингушетии до конца 2022 года

Завод по производству облегченного кирпича заработает в Ингушетии до конца 2022 года

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкАрка "Аланские ворота" при въезде в город Магас
Арка Аланские ворота при въезде в город Магас - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Арка "Аланские ворота" при въезде в город Магас. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 5 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют до конца 2022 года открыть завод по производству облегченного и облицовочного кирпича, стоимость проекта превышает 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы региона.
"Комбинат строительных материалов "Неон", который будет выпускать до 40 миллионов единиц бытового, облицовочного и облегченного кирпича, планируют открыть после реконструкции до конца 2022 года", - говорится в сообщении.
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21 апреля, 19:25Республика Ингушетия
В Ингушетии построят завод по переработке грецкого ореха
Первая очередь комбината была запущена в эксплуатацию в 2006 году, позже предприятие было закрыто. Проект реконструкции комбината реализуется в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016-2025 годы" госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".
"Реализация проекта предполагает реконструкцию и введение в эксплуатацию новых производственных мощностей комбината, улучшение качества и увеличение количества продукции. В течение трех лет на предприятии планируется создать 204 рабочих места", - отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
По его словам, техническая готовность проекта составляет 81%, на предприятии осталось завершить монтаж оборудования, благоустройство территории и пуско-наладочные работы.
"Стоимость проекта составляет более 800 миллионов рублей, при этом он является одним из немногих, реализующихся в рамках госпрограммы СКФО без привлечения заемных банковских средств. Введение в эксплуатацию предприятия будет способствовать развитию промышленного комплекса республики, покрытию растущих потребностей в облицовочном кирпиче и сокращению его дефицита", - подчеркнул глава региона.
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13 апреля, 12:07Республика Ингушетия
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Республика ИнгушетияЭкономикаМахмуд-Али КалиматовРоссияСКФОРеспублика Ингушетия
 
 
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