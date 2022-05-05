https://ria.ru/20220505/kirpich-1786985567.html

Завод по производству кирпича заработает в Ингушетии до конца 2022 года

Завод по производству кирпича заработает в Ингушетии до конца 2022 года - РИА Новости, 05.05.2022

Завод по производству кирпича заработает в Ингушетии до конца 2022 года

Власти Ингушетии планируют до конца 2022 года открыть завод по производству облегченного и облицовочного кирпича, стоимость проекта превышает 800 миллионов... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T13:19

2022-05-05T13:19

2022-05-05T13:19

республика ингушетия

экономика

махмуд-али калиматов

россия

скфо

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 5 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют до конца 2022 года открыть завод по производству облегченного и облицовочного кирпича, стоимость проекта превышает 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы региона."Комбинат строительных материалов "Неон", который будет выпускать до 40 миллионов единиц бытового, облицовочного и облегченного кирпича, планируют открыть после реконструкции до конца 2022 года", - говорится в сообщении.Первая очередь комбината была запущена в эксплуатацию в 2006 году, позже предприятие было закрыто. Проект реконструкции комбината реализуется в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016-2025 годы" госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"."Реализация проекта предполагает реконструкцию и введение в эксплуатацию новых производственных мощностей комбината, улучшение качества и увеличение количества продукции. В течение трех лет на предприятии планируется создать 204 рабочих места", - отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.По его словам, техническая готовность проекта составляет 81%, на предприятии осталось завершить монтаж оборудования, благоустройство территории и пуско-наладочные работы."Стоимость проекта составляет более 800 миллионов рублей, при этом он является одним из немногих, реализующихся в рамках госпрограммы СКФО без привлечения заемных банковских средств. Введение в эксплуатацию предприятия будет способствовать развитию промышленного комплекса республики, покрытию растущих потребностей в облицовочном кирпиче и сокращению его дефицита", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20220421/ingushetiya-1784788423.html

https://ria.ru/20220413/promyshlennost-1783281866.html

россия

скфо

республика ингушетия

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Ольга Маркова

экономика, махмуд-али калиматов, россия, скфо, республика ингушетия