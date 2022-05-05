https://ria.ru/20220505/kiberpodrazdelenie-1786917819.html

США направляли в Литву команду киберподразделения

США направляли в Литву команду киберподразделения - РИА Новости, 05.05.2022

США направляли в Литву команду киберподразделения

США направляли в Литву команду киберподразделения, чтобы помочь стране защититься от хакерских атак, якобы усилившихся на фоне начала спецоперации РФ на... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T09:35

2022-05-05T09:35

2022-05-05T09:35

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владимир путин

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. США направляли в Литву команду киберподразделения, чтобы помочь стране защититься от хакерских атак, якобы усилившихся на фоне начала спецоперации РФ на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на генерал-майора Джо Хартмана, который возглавляет подразделение Cyber National Mission Force, находящееся в подчинении киберкомандования США."Наше развертывание в Литве было напрямую связано с продолжающимся кризисом на Украине", - заявил Хартман.По его словам, операция в Литве, которая была "продвинута в очереди" из-за якобы угрозы со стороны РФ для стран Балтии и находящихся в регионе организаций, уже завершена. В свою очередь заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукевичус заявил, что продолжавшаяся три месяца операция "предоставила участникам множество разведывательных данных и навыков".Ранее США направили подобную миссию на Украину, однако в феврале она была отозвана. По словам Хартмана, члены его команды по-прежнему ежедневно общаются с украинскими официальными лицами.Как сообщает агентство, Хартман настаивает на том, что операции США на Украине и в Литве ограничивались "дружественными сетями" и не должны вызвать ведущую к обострению реакцию со стороны РФ. "Мы не атакуем Россию", - отметил он.Как говорилось в ранее распространенном заявлении президента Джо Байдена, американские власти располагают разведывательными данными о том, что Россия якобы может готовить кибератаки против США в ответ на применяемые к ней экономические санкции. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия, в отличие от стран Запада и США, не занимается бандитизмом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220416/kiberataki-1783857919.html

https://ria.ru/20220325/nagrada-1779969001.html

https://ria.ru/20220303/mid-1776311642.html

россия

сша

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, джо байден, владимир путин, россия, сша, литва