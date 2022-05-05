Рейтинг@Mail.ru
По программе детского кешбэка россиянам вернулись почти 5 миллиардов рублей - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220505/keshbek-1786927606.html
По программе детского кешбэка россиянам вернулись почти 5 миллиардов рублей
По программе детского кешбэка россиянам вернулись почти 5 миллиардов рублей - РИА Новости, 05.05.2022
По программе детского кешбэка россиянам вернулись почти 5 миллиардов рублей
Более 300 тысяч детских путевок на 11 миллиардов рублей купили российские родители по программе детского кешбэка с 31 марта, обратно они получили уже 4,7... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:32
2022-05-05T10:32
туризм
михаил мишустин
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
новости - туризм
кешбэк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786781543_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_50a6b31529e1fcfad4f7dff9f87a73ce.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 300 тысяч детских путевок на 11 миллиардов рублей купили российские родители по программе детского кешбэка с 31 марта, обратно они получили уже 4,7 миллиарда рублей, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.Догузова напомнила, что продажи детских путевок по этой программе продлятся до 31 августа, при этом основная часть покупок, по ее словам, обычно приходится на весну - начало лета.Ростуризм ранее запустил программу поддержки турпоездок в детские лагеря отдыха. Сейчас она реализуется по аналогии с прошлым годом. Продажи путевок начались в ночь на 31 марта и продлятся до конца августа. Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая до 30 сентября включительно. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что правительство направит на финансирование программы 7,5 миллиарда рублей. Ростуризм рассчитывает, что отдохнуть и оздоровиться по ней смогут не менее 450 тысяч детей – в прошлом году их было более 400 тысяч.Правила программы "детского кешбэка" в новом сезоне остаются прежними: родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты "Мир" и в течение пяти дней получает на эту же карту 50 процентов от потраченных средств. Максимальный размер возврата – 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми получить возврат можно с каждой купленной путевки.
https://ria.ru/20220426/keshbek-1785498891.html
https://ria.ru/20220425/keshbek-1785280194.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Распопова
Ольга Распопова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786781543_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d1fd46eca9d59cc2440d9dd48324a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, новости - туризм, кешбэк
10:32 05.05.2022
 
По программе детского кешбэка россиянам вернулись почти 5 миллиардов рублей

Более 300 тысяч путевок приобрели россияне в лагеря по программе детского кешбэка

© Фото : РостуризмРуководитель Ростуризма Зарина Догузова в Волгограде
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в Волгограде - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : Ростуризм
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 300 тысяч детских путевок на 11 миллиардов рублей купили российские родители по программе детского кешбэка с 31 марта, обратно они получили уже 4,7 миллиарда рублей, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.
"С 1 мая стартовали поездки по программе детского туристического кешбэка. На данный момент родители купили уже более 300 тысяч детских путевок на 11 миллиардов рублей, а общий объем денег, которые напрямую уже вернулись родителям на карты, составил 4,7 миллиарда рублей", – сказала она.
Догузова напомнила, что продажи детских путевок по этой программе продлятся до 31 августа, при этом основная часть покупок, по ее словам, обычно приходится на весну - начало лета.
Ростуризм ранее запустил программу поддержки турпоездок в детские лагеря отдыха. Сейчас она реализуется по аналогии с прошлым годом. Продажи путевок начались в ночь на 31 марта и продлятся до конца августа. Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая до 30 сентября включительно. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что правительство направит на финансирование программы 7,5 миллиарда рублей. Ростуризм рассчитывает, что отдохнуть и оздоровиться по ней смогут не менее 450 тысяч детей – в прошлом году их было более 400 тысяч.
Прекращение работы туроператора Асент Трэвел - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 14:26Туризм
На программу туристического кешбэка выделят еще 2,2 миллиарда рублей
Правила программы "детского кешбэка" в новом сезоне остаются прежними: родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты "Мир" и в течение пяти дней получает на эту же карту 50 процентов от потраченных средств. Максимальный размер возврата – 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми получить возврат можно с каждой купленной путевки.
Дети на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) Орлёнок в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 12:24Туризм
Власти рассказали, какие лагеря подключат к программе детского кешбэка
 
ТуризмМихаил МишустинРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Зарина ДогузоваНовости - ТуризмКешбэк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала