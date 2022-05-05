https://ria.ru/20220505/keshbek-1786927606.html

По программе детского кешбэка россиянам вернулись почти 5 миллиардов рублей

По программе детского кешбэка россиянам вернулись почти 5 миллиардов рублей - РИА Новости, 05.05.2022

По программе детского кешбэка россиянам вернулись почти 5 миллиардов рублей

Более 300 тысяч детских путевок на 11 миллиардов рублей купили российские родители по программе детского кешбэка с 31 марта, обратно они получили уже 4,7... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:32

2022-05-05T10:32

2022-05-05T10:32

туризм

михаил мишустин

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

зарина догузова

новости - туризм

кешбэк

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 300 тысяч детских путевок на 11 миллиардов рублей купили российские родители по программе детского кешбэка с 31 марта, обратно они получили уже 4,7 миллиарда рублей, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.Догузова напомнила, что продажи детских путевок по этой программе продлятся до 31 августа, при этом основная часть покупок, по ее словам, обычно приходится на весну - начало лета.Ростуризм ранее запустил программу поддержки турпоездок в детские лагеря отдыха. Сейчас она реализуется по аналогии с прошлым годом. Продажи путевок начались в ночь на 31 марта и продлятся до конца августа. Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая до 30 сентября включительно. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что правительство направит на финансирование программы 7,5 миллиарда рублей. Ростуризм рассчитывает, что отдохнуть и оздоровиться по ней смогут не менее 450 тысяч детей – в прошлом году их было более 400 тысяч.Правила программы "детского кешбэка" в новом сезоне остаются прежними: родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты "Мир" и в течение пяти дней получает на эту же карту 50 процентов от потраченных средств. Максимальный размер возврата – 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми получить возврат можно с каждой купленной путевки.

https://ria.ru/20220426/keshbek-1785498891.html

https://ria.ru/20220425/keshbek-1785280194.html

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Ольга Распопова

Ольга Распопова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Распопова

михаил мишустин, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, новости - туризм, кешбэк