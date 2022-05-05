https://ria.ru/20220505/izrail-1787095828.html

Шесть человек ранены при нападении террориста в Израиле, нападавший убит

Шесть человек ранены при нападении террориста в Израиле, нападавший убит - РИА Новости, 05.05.2022

Шесть человек ранены при нападении террориста в Израиле, нападавший убит

Как минимум шесть человек серьёзно ранены при нападении террориста в городе Эльад в центральной части Израиля, нападавший убит, сообщил 12-й канал израильского... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T22:00

2022-05-05T22:00

2022-05-05T22:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Как минимум шесть человек серьёзно ранены при нападении террориста в городе Эльад в центральной части Израиля, нападавший убит, сообщил 12-й канал израильского телевидения."Шесть человек серьезно ранены во время террористической атаки в Эльаде, террорист убит", - говорится в публикации.Сообщается, что мужчина, вооружённый топором и ножом, напал на прохожих. Служба скорой помощи сообщила о минимум четверых раненых. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

https://ria.ru/20220504/izrail-1786865535.html

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в мире, израиль