https://ria.ru/20220505/izrail-1787095828.html
Шесть человек ранены при нападении террориста в Израиле, нападавший убит
Шесть человек ранены при нападении террориста в Израиле, нападавший убит - РИА Новости, 05.05.2022
Шесть человек ранены при нападении террориста в Израиле, нападавший убит
Как минимум шесть человек серьёзно ранены при нападении террориста в городе Эльад в центральной части Израиля, нападавший убит, сообщил 12-й канал израильского... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T22:00
2022-05-05T22:00
2022-05-05T22:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Как минимум шесть человек серьёзно ранены при нападении террориста в городе Эльад в центральной части Израиля, нападавший убит, сообщил 12-й канал израильского телевидения."Шесть человек серьезно ранены во время террористической атаки в Эльаде, террорист убит", - говорится в публикации.Сообщается, что мужчина, вооружённый топором и ножом, напал на прохожих. Служба скорой помощи сообщила о минимум четверых раненых. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.
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в мире, израиль
Шесть человек ранены при нападении террориста в Израиле, нападавший убит
Шесть человек ранены при нападении террориста в центре Израиле, нападавший убит
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Как минимум шесть человек серьёзно ранены при нападении террориста в городе Эльад в центральной части Израиля, нападавший убит, сообщил 12-й канал израильского телевидения.
"Шесть человек серьезно ранены во время террористической атаки в Эльаде, террорист убит", - говорится в публикации.
Сообщается, что мужчина, вооружённый топором и ножом, напал на прохожих. Служба скорой помощи сообщила о минимум четверых раненых. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.