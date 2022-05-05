Рейтинг@Mail.ru
Шесть человек ранены при нападении террориста в Израиле, нападавший убит - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220505/izrail-1787095828.html
Шесть человек ранены при нападении террориста в Израиле, нападавший убит
Шесть человек ранены при нападении террориста в Израиле, нападавший убит - РИА Новости, 05.05.2022
Шесть человек ранены при нападении террориста в Израиле, нападавший убит
Как минимум шесть человек серьёзно ранены при нападении террориста в городе Эльад в центральной части Израиля, нападавший убит, сообщил 12-й канал израильского... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T22:00
2022-05-05T22:00
в мире
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139026/93/1390269303_0:239:2795:1811_1920x0_80_0_0_664a643a8f491428e89f12e2357b3f77.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Как минимум шесть человек серьёзно ранены при нападении террориста в городе Эльад в центральной части Израиля, нападавший убит, сообщил 12-й канал израильского телевидения."Шесть человек серьезно ранены во время террористической атаки в Эльаде, террорист убит", - говорится в публикации.Сообщается, что мужчина, вооружённый топором и ножом, напал на прохожих. Служба скорой помощи сообщила о минимум четверых раненых. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.
https://ria.ru/20220504/izrail-1786865535.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139026/93/1390269303_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_b2b4345e474e41e0ef92fb6d9b528ab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль
22:00 05.05.2022
 
Шесть человек ранены при нападении террориста в Израиле, нападавший убит

Шесть человек ранены при нападении террориста в центре Израиле, нападавший убит

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкИзраильский флаг у посольства Израиля в Москве
Израильский флаг у посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Как минимум шесть человек серьёзно ранены при нападении террориста в городе Эльад в центральной части Израиля, нападавший убит, сообщил 12-й канал израильского телевидения.
"Шесть человек серьезно ранены во время террористической атаки в Эльаде, террорист убит", - говорится в публикации.
Сообщается, что мужчина, вооружённый топором и ножом, напал на прохожих. Служба скорой помощи сообщила о минимум четверых раненых. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 18:43
На премьера Израиля накричали родственники жертв террора
 
В миреИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала