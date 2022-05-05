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Корпорация МСП помогла открыть "Фермерский островок" в Иваново - РИА Новости, 05.05.2022
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Корпорация МСП помогла открыть "Фермерский островок" в Иваново
Корпорация МСП помогла открыть "Фермерский островок" в Иваново - РИА Новости, 05.05.2022
Корпорация МСП помогла открыть "Фермерский островок" в Иваново
Корпорация МСП (КМСП) совместно с правительством Ивановской области и торговой сетью "Пятерочка" открыла в Иваново магазин в рамках проекта "Фермерский... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T15:28
2022-05-05T15:29
корпорация мсп
иваново
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) совместно с правительством Ивановской области и торговой сетью "Пятерочка" открыла в Иваново магазин в рамках проекта "Фермерский островок", сообщает пресс-служба корпорации.Это первый "Фермерский островок" открытый в 2022 году. В прошлом году проект стартовал в Уфе, Новосибирске и Омске, уточняется в сообщении."Проект открывает двери крупнейших в стране торговых сетей для небольших сельхозпредпринимателей. Они получают хорошие возможности сбыта своих товаров, а федеральные ритейлеры расширяют ассортимент продукции местных производителей и привлекают дополнительно внимание покупателей", – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Исаевич также отметил, что операторы "Фермерских островков" при открытии получают помощь с подбором локации, учитывая существующий трафик, и могут привлечь финансирование в МСП Банке, дочернем банке КМСП, по специальным, выгодным условиям.На полках "Фермерского островка" представлена продукция 19 местных сельхозтоваропроизводителей Ивановской области: мясные изделия и деликатесы, фаршированные блинчики, пельмени и вареники ручной лепки, приготовленные из сырья, выращенного фермерами, молочная продукция, мед, сыры, ягоды и многое другое.Оператором торговой точки стала компания "Редис", которая получила кредит в МСП Банке под зонтичное поручительство Корпорации МСП."Нас, как небольших сельхозпроизводителей, привлекает возможность попасть на полки торговых сетей. Мы видим проблему своих коллег, которые не могут выдавать объемы, запрашиваемые федеральными ритейлерами. "Фермерский островок" может стать решением по увеличению сбыта агропродукции таких фермеров. При этом потребитель получит хорошие качественные продукты от местных производителей", – отметил учредитель ООО "Редис" Дмитрий Усачев."Фермерский островок" работает в формате "shop-in-shop", на его прилавках представлена продукция местных производителей, относящихся к малым и микропредприятиям, работающим в рамках кооперации. Следующий "Фермерский островок" в Иваново планируется открыть до конца полугодия. Для того, чтобы стать поставщиком "Фермерского островка" нужно подать заявку на МСП.РФ через сервис "Производственная кооперация и сбыт".
https://ria.ru/20220425/podderzhka-1785372591.html
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корпорация мсп, иваново
15:28 05.05.2022 (обновлено: 15:29 05.05.2022)
 

Корпорация МСП помогла открыть "Фермерский островок" в Иваново

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) совместно с правительством Ивановской области и торговой сетью "Пятерочка" открыла в Иваново магазин в рамках проекта "Фермерский островок", сообщает пресс-служба корпорации.
Это первый "Фермерский островок" открытый в 2022 году. В прошлом году проект стартовал в Уфе, Новосибирске и Омске, уточняется в сообщении.
Логотип корпорации МСП
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"Проект открывает двери крупнейших в стране торговых сетей для небольших сельхозпредпринимателей. Они получают хорошие возможности сбыта своих товаров, а федеральные ритейлеры расширяют ассортимент продукции местных производителей и привлекают дополнительно внимание покупателей", – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Исаевич также отметил, что операторы "Фермерских островков" при открытии получают помощь с подбором локации, учитывая существующий трафик, и могут привлечь финансирование в МСП Банке, дочернем банке КМСП, по специальным, выгодным условиям.
На полках "Фермерского островка" представлена продукция 19 местных сельхозтоваропроизводителей Ивановской области: мясные изделия и деликатесы, фаршированные блинчики, пельмени и вареники ручной лепки, приготовленные из сырья, выращенного фермерами, молочная продукция, мед, сыры, ягоды и многое другое.
Оператором торговой точки стала компания "Редис", которая получила кредит в МСП Банке под зонтичное поручительство Корпорации МСП.
"Нас, как небольших сельхозпроизводителей, привлекает возможность попасть на полки торговых сетей. Мы видим проблему своих коллег, которые не могут выдавать объемы, запрашиваемые федеральными ритейлерами. "Фермерский островок" может стать решением по увеличению сбыта агропродукции таких фермеров. При этом потребитель получит хорошие качественные продукты от местных производителей", – отметил учредитель ООО "Редис" Дмитрий Усачев.
Логотип корпорации МСП
18 апреля, 10:00
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"Фермерский островок" работает в формате "shop-in-shop", на его прилавках представлена продукция местных производителей, относящихся к малым и микропредприятиям, работающим в рамках кооперации. Следующий "Фермерский островок" в Иваново планируется открыть до конца полугодия. Для того, чтобы стать поставщиком "Фермерского островка" нужно подать заявку на МСП.РФ через сервис "Производственная кооперация и сбыт".
 
Корпорация МСПИваново
 
 
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