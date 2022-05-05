https://ria.ru/20220505/italiya-1787087731.html
Италия довела объем помощи Украине до 800 миллионов евро
Италия довела объем помощи Украине до 800 миллионов евро - РИА Новости, 05.05.2022
Италия довела объем помощи Украине до 800 миллионов евро
Италия увеличит объем помощи Украине до 800 миллионов евро, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T20:50
2022-05-05T20:50
2022-05-05T20:50
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РИМ, 5 мая – РИА Новости. Италия увеличит объем помощи Украине до 800 миллионов евро, заявил премьер-министр Италии Марио Драги."Италия уже выделила около 500 миллионов евро на поддержку украинских беженцев в нашей стране. Я рад сообщить, что мы только что увеличили эту сумму до более чем 800 миллионов евро", - сказал премьер на видеозаписи, которая транслировалась в ходе конференции доноров Украины в Варшаве."Мы перечислили 110 миллионов на поддержку бюджета Украины и планируем выделить еще до 200 миллионов евро", - сказал премьер-министр. По его словам, конфликт на Украине вызвал "гуманитарную катастрофу", заставив миллионы людей покинуть страну.Помимо поддержки украинских беженцев и киевского правительства, Италия направляет на Украину военную помощь, объемы и конкретные параметры которой засекречены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/italiya-1786829434.html
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в мире, владимир путин, украина, италия, россия
Италия довела объем помощи Украине до 800 миллионов евро
Марио Драги: Италия довела объем помощи Украине до 800 миллионов евро