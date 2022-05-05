https://ria.ru/20220505/italiya-1787031822.html

Италия предоставит Украине системы ПВО и минометы

Италия предоставит Украине системы ПВО и минометы - РИА Новости, 05.05.2022

Италия предоставит Украине системы ПВО и минометы

Италия намерена предоставить Украине системы ПВО ближнего радиуса, минометы и артиллерийские снаряды, заявил глава минобороны страны Лоренцо Гуэрини. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T16:06

2022-05-05T16:06

2022-05-05T16:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

италия

вооруженные силы украины

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РИМ, 5 мая – РИА Новости. Италия намерена предоставить Украине системы ПВО ближнего радиуса, минометы и артиллерийские снаряды, заявил глава минобороны страны Лоренцо Гуэрини.В четверг он выступил с информационным сообщением на совместном заседании комиссий по обороне Сената и Палаты депутатов, которое было посвящено обострению ситуации на Украине. По его словам, итальянские власти разработали два межведомственных декрета за подписью министра обороны, глав МИД и минфина, "которые определили тип и количество военных систем и средств для поддержки и укреплений оборонительных усилий Украины"."Итальянская помощь, чьи технические детали засекречены, предусматривает противотанковое вооружение, системы ПВО ближнего радиуса, минометы, артиллерийские снаряды, приборы связи и средства индивидуальной защиты и наборы для выживания", - сказал министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220503/bolgariya-1786692057.html

https://ria.ru/20220426/oruzhie-1785589002.html

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россия

донбасс

италия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, италия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)