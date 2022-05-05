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Италия предоставит Украине системы ПВО и минометы - РИА Новости, 05.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/italiya-1787031822.html
Италия предоставит Украине системы ПВО и минометы
Италия предоставит Украине системы ПВО и минометы - РИА Новости, 05.05.2022
Италия предоставит Украине системы ПВО и минометы
Италия намерена предоставить Украине системы ПВО ближнего радиуса, минометы и артиллерийские снаряды, заявил глава минобороны страны Лоренцо Гуэрини. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T16:06
2022-05-05T16:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
италия
вооруженные силы украины
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РИМ, 5 мая – РИА Новости. Италия намерена предоставить Украине системы ПВО ближнего радиуса, минометы и артиллерийские снаряды, заявил глава минобороны страны Лоренцо Гуэрини.В четверг он выступил с информационным сообщением на совместном заседании комиссий по обороне Сената и Палаты депутатов, которое было посвящено обострению ситуации на Украине. По его словам, итальянские власти разработали два межведомственных декрета за подписью министра обороны, глав МИД и минфина, "которые определили тип и количество военных систем и средств для поддержки и укреплений оборонительных усилий Украины"."Итальянская помощь, чьи технические детали засекречены, предусматривает противотанковое вооружение, системы ПВО ближнего радиуса, минометы, артиллерийские снаряды, приборы связи и средства индивидуальной защиты и наборы для выживания", - сказал министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220503/bolgariya-1786692057.html
https://ria.ru/20220426/oruzhie-1785589002.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, италия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
16:06 05.05.2022
 
Италия предоставит Украине системы ПВО и минометы

Глава Минобороны Гуэрини: Италия намерена предоставить Украине системы ПВО и минометы

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 5 мая – РИА Новости. Италия намерена предоставить Украине системы ПВО ближнего радиуса, минометы и артиллерийские снаряды, заявил глава минобороны страны Лоренцо Гуэрини.
В четверг он выступил с информационным сообщением на совместном заседании комиссий по обороне Сената и Палаты депутатов, которое было посвящено обострению ситуации на Украине. По его словам, итальянские власти разработали два межведомственных декрета за подписью министра обороны, глав МИД и минфина, "которые определили тип и количество военных систем и средств для поддержки и укреплений оборонительных усилий Украины".
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"Итальянская помощь, чьи технические детали засекречены, предусматривает противотанковое вооружение, системы ПВО ближнего радиуса, минометы, артиллерийские снаряды, приборы связи и средства индивидуальной защиты и наборы для выживания", - сказал министр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассИталияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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