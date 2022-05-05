https://ria.ru/20220505/investitsii-1787086281.html

Инвестиционный портал обновили в Подмосковье

Инвестиционный портал обновили в Подмосковье - РИА Новости, 05.05.2022

Инвестиционный портал обновили в Подмосковье

Обновленный инвестиционный портал заработал в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T20:24

2022-05-05T20:24

2022-05-05T20:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Обновленный инвестиционный портал заработал в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360"."На платформе оперативно публикуются данные обо всех мерах поддержки, бесплатных форумах и курсах", – рассказала заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.На сайте предприниматели смогут получать информацию о доступных льготах, мерах поддержки и подавать заявки на получение помощи. Например, на сайте можно оформить онлайн-заявку на подбор земельного участка в аренду за 1 рубль в год, если это необходимо для проекта импортозамещения.Для удобства предпринимателей существует и мобильная версия сайта.

московская область (подмосковье)

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)