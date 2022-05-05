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Инвестиционный портал обновили в Подмосковье
Инвестиционный портал обновили в Подмосковье - РИА Новости, 05.05.2022
Инвестиционный портал обновили в Подмосковье
Обновленный инвестиционный портал заработал в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T20:24
2022-05-05T20:24
2022-05-05T20:24
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Обновленный инвестиционный портал заработал в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360"."На платформе оперативно публикуются данные обо всех мерах поддержки, бесплатных форумах и курсах", – рассказала заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.На сайте предприниматели смогут получать информацию о доступных льготах, мерах поддержки и подавать заявки на получение помощи. Например, на сайте можно оформить онлайн-заявку на подбор земельного участка в аренду за 1 рубль в год, если это необходимо для проекта импортозамещения.Для удобства предпринимателей существует и мобильная версия сайта.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости.
Обновленный инвестиционный портал заработал в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"На платформе оперативно публикуются данные обо всех мерах поддержки, бесплатных форумах и курсах", – рассказала заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.
На сайте предприниматели смогут получать информацию о доступных льготах, мерах поддержки и подавать заявки на получение помощи. Например, на сайте можно оформить онлайн-заявку на подбор земельного участка в аренду за 1 рубль в год, если это необходимо для проекта импортозамещения.
Для удобства предпринимателей существует и мобильная версия сайта.