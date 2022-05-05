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От манки до мяса. Французы пожаловались на резкое подорожание продуктов - РИА Новости, 05.05.2022
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От манки до мяса. Французы пожаловались на резкое подорожание продуктов
От манки до мяса. Французы пожаловались на резкое подорожание продуктов - РИА Новости, 05.05.2022
От манки до мяса. Французы пожаловались на резкое подорожание продуктов
Во Франции рост цен на энергоносители привел к ускорению темпов инфляции и подорожанию продуктов питания, пишет газета Le Monde. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:26
2022-05-05T20:18
экономика
украина
москва
европа
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
в мире
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Во Франции рост цен на энергоносители привел к ускорению темпов инфляции и подорожанию продуктов питания, пишет газета Le Monde.При этом, как отмечает издание, украинский кризис только усилил эффект."Продовольственная инфляция набирает обороты. В апреле она достигла трех процентов, тогда как в марте этот показатель составлял лишь 1,73 процента", — рассказала эксперт из Института исследований и инноваций Эмили Майер.Согласно опубликованным данным, сильнее всего подорожали макароны: на 15,3 процента за год. За ними идут замороженные гамбургеры и мука — на 11,3 процента. Стоимость растительного масла выросла на десять процентов.После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего направлены против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды ушли с территории России. Все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты. Так, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страна сталкивается с серьезными экономическими трудностями из-за роста цен на сырье, но "самое сложное еще впереди". По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee), инфляция во Франции в годовом исчислении достигла 4,8 процента, цены на энергоносители увеличились на 26,6 процента.
https://ria.ru/20220501/manifestatsiya-1786485715.html
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экономика, украина, москва, европа, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, в мире
17:26 05.05.2022 (обновлено: 20:18 05.05.2022)
 
От манки до мяса. Французы пожаловались на резкое подорожание продуктов

Le Monde: во Франции из-за роста цен на энергоносители резко подорожали продукты питания

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЖенщина делает покупки в продуктовом магазине в Париже
Женщина делает покупки в продуктовом магазине в Париже - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Женщина делает покупки в продуктовом магазине в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Во Франции рост цен на энергоносители привел к ускорению темпов инфляции и подорожанию продуктов питания, пишет газета Le Monde.

"Макароны, масло, мука, бургеры, кофе, курица, манка. <…> Список товаров, которые подскочили в цене, продолжает расти", — говорится в публикации.

При этом, как отмечает издание, украинский кризис только усилил эффект.
"Продовольственная инфляция набирает обороты. В апреле она достигла трех процентов, тогда как в марте этот показатель составлял лишь 1,73 процента", — рассказала эксперт из Института исследований и инноваций Эмили Майер.
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Согласно опубликованным данным, сильнее всего подорожали макароны: на 15,3 процента за год. За ними идут замороженные гамбургеры и мука — на 11,3 процента. Стоимость растительного масла выросла на десять процентов.
После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего направлены против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды ушли с территории России.
Все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты. Так, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страна сталкивается с серьезными экономическими трудностями из-за роста цен на сырье, но "самое сложное еще впереди". По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee), инфляция во Франции в годовом исчислении достигла 4,8 процента, цены на энергоносители увеличились на 26,6 процента.
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