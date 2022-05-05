https://ria.ru/20220505/inflyatsiya-1787057327.html

От манки до мяса. Французы пожаловались на резкое подорожание продуктов

От манки до мяса. Французы пожаловались на резкое подорожание продуктов - РИА Новости, 05.05.2022

От манки до мяса. Французы пожаловались на резкое подорожание продуктов

Во Франции рост цен на энергоносители привел к ускорению темпов инфляции и подорожанию продуктов питания, пишет газета Le Monde. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T17:26

2022-05-05T17:26

2022-05-05T20:18

экономика

украина

москва

европа

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

в мире

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Во Франции рост цен на энергоносители привел к ускорению темпов инфляции и подорожанию продуктов питания, пишет газета Le Monde.При этом, как отмечает издание, украинский кризис только усилил эффект."Продовольственная инфляция набирает обороты. В апреле она достигла трех процентов, тогда как в марте этот показатель составлял лишь 1,73 процента", — рассказала эксперт из Института исследований и инноваций Эмили Майер.Согласно опубликованным данным, сильнее всего подорожали макароны: на 15,3 процента за год. За ними идут замороженные гамбургеры и мука — на 11,3 процента. Стоимость растительного масла выросла на десять процентов.После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего направлены против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды ушли с территории России. Все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты. Так, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страна сталкивается с серьезными экономическими трудностями из-за роста цен на сырье, но "самое сложное еще впереди". По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee), инфляция во Франции в годовом исчислении достигла 4,8 процента, цены на энергоносители увеличились на 26,6 процента.

https://ria.ru/20220501/manifestatsiya-1786485715.html

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

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москва

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, украина, москва, европа, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, в мире