https://ria.ru/20220505/inflyatsiya-1786984068.html

В Швейцарии инфляция достигла максимума с 2008 года

В Швейцарии инфляция достигла максимума с 2008 года - РИА Новости, 05.05.2022

В Швейцарии инфляция достигла максимума с 2008 года

Годовая инфляция в Швейцарии по итогам апреля выросла до 2,5%, что стало максимальным показателем с 2008 года, свидетельствуют данные Федерального... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T13:13

2022-05-05T13:13

2022-05-05T13:13

экономика

швейцария

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ЦЮРИХ, 5 мая - РИА Новости. Годовая инфляция в Швейцарии по итогам апреля выросла до 2,5%, что стало максимальным показателем с 2008 года, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны."Индекс потребительских цен (ИПЦ) в апреле 2022 года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 103,3 пункта (декабрь 2020 года = 100). Инфляция составила +2,5% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года", - говорится в сообщении ведомства.Апрельский рост цен ведомство связывает с несколькими факторами, включая рост цен на топочный мазут.Драйверами инфляции также стали импортные товары, которые подорожали на 6,6% по сравнению с прошлым годом. А цены на швейцарскую продукцию за год выросли на 1,2%, свидетельствуют данные статистического управления.Отмечается, что также выросли цены на новые автомобили и авиаперевозки, при этом стоимость проживания в гостиницах и отелях снизилась.

https://ria.ru/20220505/sanktsii-1786937626.html

https://ria.ru/20220504/drova-1786854485.html

швейцария

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, швейцария