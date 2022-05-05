https://ria.ru/20220505/inflyatsiya-1786984068.html
В Швейцарии инфляция достигла максимума с 2008 года
В Швейцарии инфляция достигла максимума с 2008 года - РИА Новости, 05.05.2022
В Швейцарии инфляция достигла максимума с 2008 года
Годовая инфляция в Швейцарии по итогам апреля выросла до 2,5%, что стало максимальным показателем с 2008 года, свидетельствуют данные Федерального... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:13
2022-05-05T13:13
2022-05-05T13:13
экономика
швейцария
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ЦЮРИХ, 5 мая - РИА Новости. Годовая инфляция в Швейцарии по итогам апреля выросла до 2,5%, что стало максимальным показателем с 2008 года, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны."Индекс потребительских цен (ИПЦ) в апреле 2022 года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 103,3 пункта (декабрь 2020 года = 100). Инфляция составила +2,5% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года", - говорится в сообщении ведомства.Апрельский рост цен ведомство связывает с несколькими факторами, включая рост цен на топочный мазут.Драйверами инфляции также стали импортные товары, которые подорожали на 6,6% по сравнению с прошлым годом. А цены на швейцарскую продукцию за год выросли на 1,2%, свидетельствуют данные статистического управления.Отмечается, что также выросли цены на новые автомобили и авиаперевозки, при этом стоимость проживания в гостиницах и отелях снизилась.
https://ria.ru/20220505/sanktsii-1786937626.html
https://ria.ru/20220504/drova-1786854485.html
швейцария
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, швейцария
В Швейцарии инфляция достигла максимума с 2008 года
В Швейцарии инфляция выросла до 2,5 процента — максимума с 2008 года
ЦЮРИХ, 5 мая - РИА Новости.
Годовая инфляция в Швейцарии по итогам апреля выросла до 2,5%, что стало максимальным показателем с 2008 года, свидетельствуют данные
Федерального статистического управления страны.
"Индекс потребительских цен (ИПЦ) в апреле 2022 года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 103,3 пункта (декабрь 2020 года = 100). Инфляция составила +2,5% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года", - говорится в сообщении ведомства.
Апрельский рост цен ведомство связывает с несколькими факторами, включая рост цен на топочный мазут.
Драйверами инфляции также стали импортные товары, которые подорожали на 6,6% по сравнению с прошлым годом. А цены на швейцарскую продукцию за год выросли на 1,2%, свидетельствуют данные статистического управления.
Отмечается, что также выросли цены на новые автомобили и авиаперевозки, при этом стоимость проживания в гостиницах и отелях снизилась.