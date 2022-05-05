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В Швейцарии инфляция достигла максимума с 2008 года - РИА Новости, 05.05.2022
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В Швейцарии инфляция достигла максимума с 2008 года
В Швейцарии инфляция достигла максимума с 2008 года - РИА Новости, 05.05.2022
В Швейцарии инфляция достигла максимума с 2008 года
Годовая инфляция в Швейцарии по итогам апреля выросла до 2,5%, что стало максимальным показателем с 2008 года, свидетельствуют данные Федерального... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:13
2022-05-05T13:13
экономика
швейцария
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ЦЮРИХ, 5 мая - РИА Новости. Годовая инфляция в Швейцарии по итогам апреля выросла до 2,5%, что стало максимальным показателем с 2008 года, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны."Индекс потребительских цен (ИПЦ) в апреле 2022 года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 103,3 пункта (декабрь 2020 года = 100). Инфляция составила +2,5% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года", - говорится в сообщении ведомства.Апрельский рост цен ведомство связывает с несколькими факторами, включая рост цен на топочный мазут.Драйверами инфляции также стали импортные товары, которые подорожали на 6,6% по сравнению с прошлым годом. А цены на швейцарскую продукцию за год выросли на 1,2%, свидетельствуют данные статистического управления.Отмечается, что также выросли цены на новые автомобили и авиаперевозки, при этом стоимость проживания в гостиницах и отелях снизилась.
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экономика, швейцария
13:13 05.05.2022
 
В Швейцарии инфляция достигла максимума с 2008 года

В Швейцарии инфляция выросла до 2,5 процента — максимума с 2008 года

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЦЮРИХ, 5 мая - РИА Новости. Годовая инфляция в Швейцарии по итогам апреля выросла до 2,5%, что стало максимальным показателем с 2008 года, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны.
"Индекс потребительских цен (ИПЦ) в апреле 2022 года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 103,3 пункта (декабрь 2020 года = 100). Инфляция составила +2,5% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года", - говорится в сообщении ведомства.
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Апрельский рост цен ведомство связывает с несколькими факторами, включая рост цен на топочный мазут.
Драйверами инфляции также стали импортные товары, которые подорожали на 6,6% по сравнению с прошлым годом. А цены на швейцарскую продукцию за год выросли на 1,2%, свидетельствуют данные статистического управления.
Отмечается, что также выросли цены на новые автомобили и авиаперевозки, при этом стоимость проживания в гостиницах и отелях снизилась.
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ЭкономикаШвейцария
 
 
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