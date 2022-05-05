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На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнули беспорядки - РИА Новости, 05.05.2022
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На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнули беспорядки
На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнули беспорядки - РИА Новости, 05.05.2022
На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнули беспорядки
Беспорядки вспыхнули на Храмовой горе в Иерусалиме, полиция работает над обеспечением безопасности, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:14
2022-05-05T12:14
в мире
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Беспорядки вспыхнули на Храмовой горе в Иерусалиме, полиция работает над обеспечением безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.Израильские СМИ сообщают, что в четверг еврейским паломникам впервые после месяца Рамадан было разрешено подняться на Храмовую гору. Издание "Едиот Ахронот" пишет, что сотни израильтян выстроились у Магрибских ворот, чтобы посетить святыню. Во время посещения еврейскими паломниками начались волнения среди мусульман."Сегодня утром во время посещения Храмовой горы десятки участников беспорядков в начали выкрикивать подстрекательские лозунги и нарушать общественный порядок, бросать камни и другие предметы в полицейских, охраняющих посещающих и поддерживающих безопасность и порядок в этом районе", - говорится в сообщении полиции Израиля.Ведомство отмечает, что один из сотрудников правопорядка получил легкие ранения. Силы безопасности работают над обеспечением спокойствия на Храмовой горе. Израильские СМИ сообщили, что полиция применила средства для разгона толпы.
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в мире, израиль, иерусалим
12:14 05.05.2022
 
На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнули беспорядки

На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнули беспорядки, один полицейский получил ранения

© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Беспорядки вспыхнули на Храмовой горе в Иерусалиме, полиция работает над обеспечением безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.
Израильские СМИ сообщают, что в четверг еврейским паломникам впервые после месяца Рамадан было разрешено подняться на Храмовую гору. Издание "Едиот Ахронот" пишет, что сотни израильтян выстроились у Магрибских ворот, чтобы посетить святыню. Во время посещения еврейскими паломниками начались волнения среди мусульман.
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"Сегодня утром во время посещения Храмовой горы десятки участников беспорядков в начали выкрикивать подстрекательские лозунги и нарушать общественный порядок, бросать камни и другие предметы в полицейских, охраняющих посещающих и поддерживающих безопасность и порядок в этом районе", - говорится в сообщении полиции Израиля.
Ведомство отмечает, что один из сотрудников правопорядка получил легкие ранения. Силы безопасности работают над обеспечением спокойствия на Храмовой горе. Израильские СМИ сообщили, что полиция применила средства для разгона толпы.
 
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