https://ria.ru/20220505/gruzovik-1787057631.html

Один человек погиб, шестеро ранены в ДТП с автобусом в турецкой Бурсе

Один человек погиб, шестеро ранены в ДТП с автобусом в турецкой Бурсе - РИА Новости, 05.05.2022

Один человек погиб, шестеро ранены в ДТП с автобусом в турецкой Бурсе

Один человек погиб, шестеро тяжело ранены в ДТП с автобусом в турецкой Бурсе, передал телеканал A Haber. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T17:27

2022-05-05T17:27

2022-05-05T18:33

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АНКАРА, 5 мая – РИА Новости. Один человек погиб, шестеро тяжело ранены в ДТП с автобусом в турецкой Бурсе, передал телеканал A Haber.Ранее телеканал сообщил, что в Бурсе грузовик врезался в автобус, есть погибшие и раненые."Согласно полученной информации, авария произошла около 16.00 (совпадает с мск) на автомагистрали Бурса-Анкара. Во время движения в направлении Анкары водитель грузовика врезался в пассажирский автобус. Погиб один человек, шестеро получили ранения", - передал телеканал.Уточняется, что к месту происшествия были отправлены многочисленные машины скорой помощи, пожарные."Начальник полиции Бурсы Тачеттин Аслан также прибыл на место происшествия и получил информацию от групп. Водитель грузовика, попавшего в аварию, скрылся с места происшествия", - передал телеканал.Граждан России среди пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой Бурсе нет, обращений не поступало, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Стамбуле"Информации о том, что среди пострадавших в ДТП имеются россияне, на данный момент нет. Каких-либо обращений от российских граждан не поступало", - сообщили в генконсульстве.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

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в мире, авто, бурса (провинция), россия, анкара (провинция)