https://ria.ru/20220505/gretsiya-1787092946.html
В Греции пообещали поддержать население из-за роста цен на электричество
В Греции пообещали поддержать население из-за роста цен на электричество - РИА Новости, 05.05.2022
В Греции пообещали поддержать население из-за роста цен на электричество
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обвинил Россию в росте цен на электроэнергию, сообщил о новой национальной программе поддержки для решения проблемы... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T21:35
2022-05-05T21:35
2022-05-05T21:35
экономика
жкх
греция
россия
европа
евросоюз
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АФИНЫ, 5 мая – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обвинил Россию в росте цен на электроэнергию, сообщил о новой национальной программе поддержки для решения проблемы повышения цен на электроэнергию и призвал экономить.В телеобращении к гражданам Греции премьер пообещал увеличить компенсации за рост тарифов, обложить налогом прибыли энергокомпаний от завышения цен, запретить с июля привязывать счета на электроэнергию к росту цен на газ на международных рынках.По словам премьера, Россия конфликтом на Украине "ударила по всему миру, Европе и нашей стране", она якобы использует "оружие энергии и цену на природный газ, поднявшуюся до небывалых высот". "Именно это вызывает последовательное повышение цен, особенно на электроэнергию. Проблема, которую можно решить только в основе единого европейского ответа", - сказал Мицотакис.Премьер заявил, что Европа до сегодняшнего дня оказалась не на высоте обстоятельств, "решение запаздывает", и Греция не будет ждать и примет свои меры."По моему решению запускается новая национальная программа поддержки с твердой ориентацией на самых слабых, но на этот раз и со значительными послаблениями для среднего класса", - сообщил Мицотакис."Мы много помогали уязвимым домохозяйствам с низким уровнем потребления. Но правда и то, что те, кто использовал немного больше электроэнергии - потому что им приходилось, например, обогревать с помощью кондиционера или у них есть небольшой второй дом - видят огромный рост своих счетов", - сказал он."Это меняется с сегодняшнего дня. Я полон решимости исправить вчерашнюю несправедливость, лучше организовать сегодняшнюю оборону, а также предотвратить завтрашние опасности", - рассказал премьер.Новая программа действует в четырех областях."Во-первых, государство возвращает на индивидуальный банковский счет каждого владельца единственного жилья или арендатора 60% всех понесенных дополнительных расходов задним числом с декабря по май. Предел этой чрезвычайной компенсации составит 600 евро и коснется всех наших сограждан с годовым доходом до 45 тысяч евро", - сообщил он.В мае и июне любое увеличение потребления сверх 300 кВтч будет покрыто на 50%. Кроме того, новая скидка будет распространяться и на неосновное жилье, фактически она коснется общего месячного потребления электроэнергии, сказал премьер."Во-вторых, компании-производители электроэнергии будут вынуждены платить свою долю солидарности с обществом, которое страдает из-за дороговизны. На основе окончательного заключения Независимого органа регулирования энергетики RAE, которое ожидается в ближайшие дни, их дополнительный доход будет облагаться специальным сбором в размере 90%", - сообщил Мицотакис.Третьей мерой, по его словам, станет запрет корректировать счета за электроэнергию с ценами на энергоносители."Независимо от европейских решений, правительство Греции по собственной инициативе с июля запускает систему, которая не даст связывать международные повышения цены на газ со счетами за электроэнергию в стране. Срок действия этой схемы составит до одного года. Проще говоря, при двойном вмешательстве государства и в оптовый, и в розничный рынок энергоносителей мы устанавливаем непрямой потолок. И в то же время мы стабилизируем тарифы, которые доходят до потребителя. Это фактически приостанавливает действие положения о корректировке счетов. А сверхдоходы энергокомпаний будут урезаны", - сказал премьер.Сейчас в Греции потребители получают через два-три месяца после основного счета за электроэнергию так называемый корректирующий счет, который зачастую составляет сотни евро и, по мнению многих юристов, является незаконным.Мицотакис назвал эту инициативу "справедливой, обоснованной и рассчитанной по стоимости", не влияющей на конкуренцию, что могло быть юридически поставить под сомнение ее положительное влияние на потребителей.Четвертая инициатива, по словам премьера, касается энергосбережения."В ближайшие недели стартует программа "Утилизация — замена устройства", которая щедро вознаграждает за изъятие старых энергоемких кондиционеров и холодильников. А осенью параллельно с программой "Сбережение" для домашних хозяйств запускается "Сбережение для бизнеса". Программа, которая позволит, среди прочего, установку фотоэлектрических блоков на крышах зданий", - сообщил премьер.ЭКОНОМИЯМицотакис призвал также экономить электроэнергию."Самая дешевая энергия - та, которая не потребляется. Небольшие изменения в наших привычках, такие как небольшие изменения в настройках наших кондиционеров, немедленно приведут к снижению счетов. Так мы помогаем окружающей среде и своему кошельку", - сказал премьер.Мицотакис заявил также, что новая программа поддержки компенсирует от 70% до 80% увеличения цены на электроэнергию.РОСТ ЦЕНЭлектроэнергия в Греции дорожает с лета 2021 года.Министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас 16 декабря 2021 года заявил, что электроэнергия в стране подорожала с начала года в четыре раза. Специалисты называют главными причинами политику либерализации рынка энергии и ошибки в энергетической политике, "зеленый переход" ЕС, ведущий к подорожанию производства электроэнергии, раздутые без оснований счета электрокомпаний за свет.Однако в последние недели премьер Греции возлагает на Россию вину за рост тарифов.Оппозиция, в свою очередь, обвиняет правительство в попытке переложить вину на Россию, в неумении справиться с кризисом, в защите интересов крупного капитала за счет народа. Оппозиция считает также неэтичным устанавливать огромные зарплаты руководителям энергокомпаний. Так, глава Государственной электрокомпании DEI (PPC, государству принадлежит 35% акций) получает 360 тысяч евро в год.Официальный представитель правительства Яннис Иконому в ответ на это заявил, что он очень хорошо понимает негативные ассоциации, которые могут быть вызваны информацией о таких зарплатах, но их следует сравнить с зарплатами руководителей подобных зарубежных энергетических компаний.
https://ria.ru/20220426/gretsiya-1785586129.html
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экономика, жкх, греция, россия, европа, евросоюз
АФИНЫ, 5 мая – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обвинил Россию в росте цен на электроэнергию, сообщил о новой национальной программе поддержки для решения проблемы повышения цен на электроэнергию и призвал экономить.
В телеобращении к гражданам Греции
премьер пообещал увеличить компенсации за рост тарифов, обложить налогом прибыли энергокомпаний от завышения цен, запретить с июля привязывать счета на электроэнергию к росту цен на газ на международных рынках.
По словам премьера, Россия
конфликтом на Украине
"ударила по всему миру, Европе
и нашей стране", она якобы использует "оружие энергии и цену на природный газ, поднявшуюся до небывалых высот". "Именно это вызывает последовательное повышение цен, особенно на электроэнергию. Проблема, которую можно решить только в основе единого европейского ответа", - сказал Мицотакис.
Премьер заявил, что Европа до сегодняшнего дня оказалась не на высоте обстоятельств, "решение запаздывает", и Греция не будет ждать и примет свои меры.
"По моему решению запускается новая национальная программа поддержки с твердой ориентацией на самых слабых, но на этот раз и со значительными послаблениями для среднего класса", - сообщил Мицотакис.
"Мы много помогали уязвимым домохозяйствам с низким уровнем потребления. Но правда и то, что те, кто использовал немного больше электроэнергии - потому что им приходилось, например, обогревать с помощью кондиционера или у них есть небольшой второй дом - видят огромный рост своих счетов", - сказал он.
"Это меняется с сегодняшнего дня. Я полон решимости исправить вчерашнюю несправедливость, лучше организовать сегодняшнюю оборону, а также предотвратить завтрашние опасности", - рассказал премьер.
Новая программа действует в четырех областях.
"Во-первых, государство возвращает на индивидуальный банковский счет каждого владельца единственного жилья или арендатора 60% всех понесенных дополнительных расходов задним числом с декабря по май. Предел этой чрезвычайной компенсации составит 600 евро и коснется всех наших сограждан с годовым доходом до 45 тысяч евро", - сообщил он.
В мае и июне любое увеличение потребления сверх 300 кВтч будет покрыто на 50%. Кроме того, новая скидка будет распространяться и на неосновное жилье, фактически она коснется общего месячного потребления электроэнергии, сказал премьер.
"Во-вторых, компании-производители электроэнергии будут вынуждены платить свою долю солидарности с обществом, которое страдает из-за дороговизны. На основе окончательного заключения Независимого органа регулирования энергетики RAE, которое ожидается в ближайшие дни, их дополнительный доход будет облагаться специальным сбором в размере 90%", - сообщил Мицотакис.
Третьей мерой, по его словам, станет запрет корректировать счета за электроэнергию с ценами на энергоносители.
"Независимо от европейских решений, правительство Греции по собственной инициативе с июля запускает систему, которая не даст связывать международные повышения цены на газ со счетами за электроэнергию в стране. Срок действия этой схемы составит до одного года. Проще говоря, при двойном вмешательстве государства и в оптовый, и в розничный рынок энергоносителей мы устанавливаем непрямой потолок. И в то же время мы стабилизируем тарифы, которые доходят до потребителя. Это фактически приостанавливает действие положения о корректировке счетов. А сверхдоходы энергокомпаний будут урезаны", - сказал премьер.
Сейчас в Греции потребители получают через два-три месяца после основного счета за электроэнергию так называемый корректирующий счет, который зачастую составляет сотни евро и, по мнению многих юристов, является незаконным.
Мицотакис назвал эту инициативу "справедливой, обоснованной и рассчитанной по стоимости", не влияющей на конкуренцию, что могло быть юридически поставить под сомнение ее положительное влияние на потребителей.
Четвертая инициатива, по словам премьера, касается энергосбережения.
"В ближайшие недели стартует программа "Утилизация — замена устройства", которая щедро вознаграждает за изъятие старых энергоемких кондиционеров и холодильников. А осенью параллельно с программой "Сбережение" для домашних хозяйств запускается "Сбережение для бизнеса". Программа, которая позволит, среди прочего, установку фотоэлектрических блоков на крышах зданий", - сообщил премьер.
Мицотакис призвал также экономить электроэнергию.
"Самая дешевая энергия - та, которая не потребляется. Небольшие изменения в наших привычках, такие как небольшие изменения в настройках наших кондиционеров, немедленно приведут к снижению счетов. Так мы помогаем окружающей среде и своему кошельку", - сказал премьер.
Мицотакис заявил также, что новая программа поддержки компенсирует от 70% до 80% увеличения цены на электроэнергию.
Электроэнергия в Греции дорожает с лета 2021 года.
Министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас 16 декабря 2021 года заявил, что электроэнергия в стране подорожала с начала года в четыре раза. Специалисты называют главными причинами политику либерализации рынка энергии и ошибки в энергетической политике, "зеленый переход" ЕС
, ведущий к подорожанию производства электроэнергии, раздутые без оснований счета электрокомпаний за свет.
Однако в последние недели премьер Греции возлагает на Россию вину за рост тарифов.
Оппозиция, в свою очередь, обвиняет правительство в попытке переложить вину на Россию, в неумении справиться с кризисом, в защите интересов крупного капитала за счет народа. Оппозиция считает также неэтичным устанавливать огромные зарплаты руководителям энергокомпаний. Так, глава Государственной электрокомпании DEI (PPC, государству принадлежит 35% акций) получает 360 тысяч евро в год.
Официальный представитель правительства Яннис Иконому в ответ на это заявил, что он очень хорошо понимает негативные ассоциации, которые могут быть вызваны информацией о таких зарплатах, но их следует сравнить с зарплатами руководителей подобных зарубежных энергетических компаний.