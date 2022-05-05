https://ria.ru/20220505/gretsiya-1787092946.html

В Греции пообещали поддержать население из-за роста цен на электричество

В Греции пообещали поддержать население из-за роста цен на электричество - РИА Новости, 05.05.2022

В Греции пообещали поддержать население из-за роста цен на электричество

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обвинил Россию в росте цен на электроэнергию, сообщил о новой национальной программе поддержки для решения проблемы... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T21:35

2022-05-05T21:35

2022-05-05T21:35

экономика

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евросоюз

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АФИНЫ, 5 мая – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обвинил Россию в росте цен на электроэнергию, сообщил о новой национальной программе поддержки для решения проблемы повышения цен на электроэнергию и призвал экономить.В телеобращении к гражданам Греции премьер пообещал увеличить компенсации за рост тарифов, обложить налогом прибыли энергокомпаний от завышения цен, запретить с июля привязывать счета на электроэнергию к росту цен на газ на международных рынках.По словам премьера, Россия конфликтом на Украине "ударила по всему миру, Европе и нашей стране", она якобы использует "оружие энергии и цену на природный газ, поднявшуюся до небывалых высот". "Именно это вызывает последовательное повышение цен, особенно на электроэнергию. Проблема, которую можно решить только в основе единого европейского ответа", - сказал Мицотакис.Премьер заявил, что Европа до сегодняшнего дня оказалась не на высоте обстоятельств, "решение запаздывает", и Греция не будет ждать и примет свои меры."По моему решению запускается новая национальная программа поддержки с твердой ориентацией на самых слабых, но на этот раз и со значительными послаблениями для среднего класса", - сообщил Мицотакис."Мы много помогали уязвимым домохозяйствам с низким уровнем потребления. Но правда и то, что те, кто использовал немного больше электроэнергии - потому что им приходилось, например, обогревать с помощью кондиционера или у них есть небольшой второй дом - видят огромный рост своих счетов", - сказал он."Это меняется с сегодняшнего дня. Я полон решимости исправить вчерашнюю несправедливость, лучше организовать сегодняшнюю оборону, а также предотвратить завтрашние опасности", - рассказал премьер.Новая программа действует в четырех областях."Во-первых, государство возвращает на индивидуальный банковский счет каждого владельца единственного жилья или арендатора 60% всех понесенных дополнительных расходов задним числом с декабря по май. Предел этой чрезвычайной компенсации составит 600 евро и коснется всех наших сограждан с годовым доходом до 45 тысяч евро", - сообщил он.В мае и июне любое увеличение потребления сверх 300 кВтч будет покрыто на 50%. Кроме того, новая скидка будет распространяться и на неосновное жилье, фактически она коснется общего месячного потребления электроэнергии, сказал премьер."Во-вторых, компании-производители электроэнергии будут вынуждены платить свою долю солидарности с обществом, которое страдает из-за дороговизны. На основе окончательного заключения Независимого органа регулирования энергетики RAE, которое ожидается в ближайшие дни, их дополнительный доход будет облагаться специальным сбором в размере 90%", - сообщил Мицотакис.Третьей мерой, по его словам, станет запрет корректировать счета за электроэнергию с ценами на энергоносители."Независимо от европейских решений, правительство Греции по собственной инициативе с июля запускает систему, которая не даст связывать международные повышения цены на газ со счетами за электроэнергию в стране. Срок действия этой схемы составит до одного года. Проще говоря, при двойном вмешательстве государства и в оптовый, и в розничный рынок энергоносителей мы устанавливаем непрямой потолок. И в то же время мы стабилизируем тарифы, которые доходят до потребителя. Это фактически приостанавливает действие положения о корректировке счетов. А сверхдоходы энергокомпаний будут урезаны", - сказал премьер.Сейчас в Греции потребители получают через два-три месяца после основного счета за электроэнергию так называемый корректирующий счет, который зачастую составляет сотни евро и, по мнению многих юристов, является незаконным.Мицотакис назвал эту инициативу "справедливой, обоснованной и рассчитанной по стоимости", не влияющей на конкуренцию, что могло быть юридически поставить под сомнение ее положительное влияние на потребителей.Четвертая инициатива, по словам премьера, касается энергосбережения."В ближайшие недели стартует программа "Утилизация — замена устройства", которая щедро вознаграждает за изъятие старых энергоемких кондиционеров и холодильников. А осенью параллельно с программой "Сбережение" для домашних хозяйств запускается "Сбережение для бизнеса". Программа, которая позволит, среди прочего, установку фотоэлектрических блоков на крышах зданий", - сообщил премьер.ЭКОНОМИЯМицотакис призвал также экономить электроэнергию."Самая дешевая энергия - та, которая не потребляется. Небольшие изменения в наших привычках, такие как небольшие изменения в настройках наших кондиционеров, немедленно приведут к снижению счетов. Так мы помогаем окружающей среде и своему кошельку", - сказал премьер.Мицотакис заявил также, что новая программа поддержки компенсирует от 70% до 80% увеличения цены на электроэнергию.РОСТ ЦЕНЭлектроэнергия в Греции дорожает с лета 2021 года.Министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас 16 декабря 2021 года заявил, что электроэнергия в стране подорожала с начала года в четыре раза. Специалисты называют главными причинами политику либерализации рынка энергии и ошибки в энергетической политике, "зеленый переход" ЕС, ведущий к подорожанию производства электроэнергии, раздутые без оснований счета электрокомпаний за свет.Однако в последние недели премьер Греции возлагает на Россию вину за рост тарифов.Оппозиция, в свою очередь, обвиняет правительство в попытке переложить вину на Россию, в неумении справиться с кризисом, в защите интересов крупного капитала за счет народа. Оппозиция считает также неэтичным устанавливать огромные зарплаты руководителям энергокомпаний. Так, глава Государственной электрокомпании DEI (PPC, государству принадлежит 35% акций) получает 360 тысяч евро в год.Официальный представитель правительства Яннис Иконому в ответ на это заявил, что он очень хорошо понимает негативные ассоциации, которые могут быть вызваны информацией о таких зарплатах, но их следует сравнить с зарплатами руководителей подобных зарубежных энергетических компаний.

https://ria.ru/20220426/gretsiya-1785586129.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220504/neft-1786863382.html

https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html

https://ria.ru/20220430/kontrakt-1786284652.html

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экономика, жкх, греция, россия, европа, евросоюз