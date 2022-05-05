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"Газпром" вновь забронировал мощности "Ямал — Европы" на предстоящую ночь - РИА Новости, 05.05.2022
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"Газпром" вновь забронировал мощности "Ямал — Европы" на предстоящую ночь
"Газпром" вновь забронировал мощности "Ямал — Европы" на предстоящую ночь - РИА Новости, 05.05.2022
"Газпром" вновь забронировал мощности "Ямал — Европы" на предстоящую ночь
"Газпром" третий день подряд после почти месячного перерыва бронирует мощность участка магистрали "Ямал-Европа" в Польше на предстоящую ночь, на этот раз до... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T18:21
2022-05-05T18:21
экономика
газпром
ямал-европа (газопровод)
польша
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. "Газпром" третий день подряд после почти месячного перерыва бронирует мощность участка магистрали "Ямал-Европа" в Польше на предстоящую ночь, на этот раз до утра 6 мая, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.Компания на внутридневном аукционе выкупила 1,8 миллиона кубометров в час транзитной мощности из доступных 3,7 миллиона, или 49% предложения. Воспользоваться ею "Газпром" сможет с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая.
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экономика, газпром, ямал-европа (газопровод), польша
18:21 05.05.2022
 
"Газпром" вновь забронировал мощности "Ямал — Европы" на предстоящую ночь

"Газпром" третий день подряд забронировал мощности "Ямал — Европы" на предстоящую ночь

© AP Photo / Sergei GritsРабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. "Газпром" третий день подряд после почти месячного перерыва бронирует мощность участка магистрали "Ямал-Европа" в Польше на предстоящую ночь, на этот раз до утра 6 мая, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.
Компания на внутридневном аукционе выкупила 1,8 миллиона кубометров в час транзитной мощности из доступных 3,7 миллиона, или 49% предложения. Воспользоваться ею "Газпром" сможет с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая.
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ЭкономикаГазпромЯмал-Европа (газопровод)Польша
 
 
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