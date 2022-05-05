https://ria.ru/20220505/gazprom-1787068430.html

"Газпром" вновь забронировал мощности "Ямал — Европы" на предстоящую ночь

"Газпром" вновь забронировал мощности "Ямал — Европы" на предстоящую ночь - РИА Новости, 05.05.2022

"Газпром" вновь забронировал мощности "Ямал — Европы" на предстоящую ночь

"Газпром" третий день подряд после почти месячного перерыва бронирует мощность участка магистрали "Ямал-Европа" в Польше на предстоящую ночь, на этот раз до... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T18:21

2022-05-05T18:21

2022-05-05T18:21

экономика

газпром

ямал-европа (газопровод)

польша

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. "Газпром" третий день подряд после почти месячного перерыва бронирует мощность участка магистрали "Ямал-Европа" в Польше на предстоящую ночь, на этот раз до утра 6 мая, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.Компания на внутридневном аукционе выкупила 1,8 миллиона кубометров в час транзитной мощности из доступных 3,7 миллиона, или 49% предложения. Воспользоваться ею "Газпром" сможет с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

польша

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, газпром, ямал-европа (газопровод), польша