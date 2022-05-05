Рейтинг@Mail.ru
У Австрии нет правовой основы для остановки платежей за газ из России - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220505/gaz-1786912129.html
У Австрии нет правовой основы для остановки платежей за газ из России
У Австрии нет правовой основы для остановки платежей за газ из России - РИА Новости, 05.05.2022
У Австрии нет правовой основы для остановки платежей за газ из России
Австрия не может просто прекратить оплачивать российский газ, для этого требуется соответствующая правовая основа, сейчас ее нет, заявил глава компании OMV... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T08:57
2022-05-05T11:51
экономика
австрия
omv
газпром
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493429_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_08322e3067c929164812ecb714fabe66.jpg
ВЕНА, 5 мая - РИА Новости. Австрия не может просто прекратить оплачивать российский газ, для этого требуется соответствующая правовая основа, сейчас ее нет, заявил глава компании OMV Альфред Штерн."Мы не можем просто прекратить выплаты, для этого нужна правовая основа, а ее сегодня нет. Существуют международные суды", - заявил Штерн газете Kurier.Между OMV и "Газпромом" был заключен контракт на условии "бери или плати" на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года.
https://ria.ru/20220427/avstriya-1785674578.html
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493429_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e759843eb21edf336563ffa1e0061f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, австрия, omv, газпром, природный газ
08:57 05.05.2022 (обновлено: 11:51 05.05.2022)
 
У Австрии нет правовой основы для остановки платежей за газ из России

Глава Австрийской OMV: для остановки платежей за газ нет соответствующей правовой основы

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на газокомпрессорной станции
Запорный кран на газокомпрессорной станции - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЕНА, 5 мая - РИА Новости. Австрия не может просто прекратить оплачивать российский газ, для этого требуется соответствующая правовая основа, сейчас ее нет, заявил глава компании OMV Альфред Штерн.
"Мы не можем просто прекратить выплаты, для этого нужна правовая основа, а ее сегодня нет. Существуют международные суды", - заявил Штерн газете Kurier.
Между OMV и "Газпромом" был заключен контракт на условии "бери или плати" на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 10:11
Австрия приняла условия России по оплате газа
 
ЭкономикаАвстрияOMVГазпромПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала