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У Австрии нет правовой основы для остановки платежей за газ из России
У Австрии нет правовой основы для остановки платежей за газ из России - РИА Новости, 05.05.2022
У Австрии нет правовой основы для остановки платежей за газ из России
Австрия не может просто прекратить оплачивать российский газ, для этого требуется соответствующая правовая основа, сейчас ее нет, заявил глава компании OMV... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T08:57
2022-05-05T08:57
2022-05-05T11:51
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ВЕНА, 5 мая - РИА Новости. Австрия не может просто прекратить оплачивать российский газ, для этого требуется соответствующая правовая основа, сейчас ее нет, заявил глава компании OMV Альфред Штерн."Мы не можем просто прекратить выплаты, для этого нужна правовая основа, а ее сегодня нет. Существуют международные суды", - заявил Штерн газете Kurier.Между OMV и "Газпромом" был заключен контракт на условии "бери или плати" на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года.
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экономика, австрия, omv, газпром, природный газ
08:57 05.05.2022 (обновлено: 11:51 05.05.2022)
У Австрии нет правовой основы для остановки платежей за газ из России
Глава Австрийской OMV: для остановки платежей за газ нет соответствующей правовой основы