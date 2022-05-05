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Франция предоставит Украине помощь в размере 300 миллионов долларов - РИА Новости, 05.05.2022
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Франция предоставит Украине помощь в размере 300 миллионов долларов
Франция предоставит Украине помощь в размере 300 миллионов долларов - РИА Новости, 05.05.2022
Франция предоставит Украине помощь в размере 300 миллионов долларов
Франция предоставит Украине дополнительную помощь в размере 300 миллионов долларов, таким образом увеличив ее до 2 миллиардов долларов, сообщил в четверг... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T16:49
2022-05-05T16:49
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
франция
россия
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Франция предоставит Украине дополнительную помощь в размере 300 миллионов долларов, таким образом увеличив ее до 2 миллиардов долларов, сообщил в четверг президент республики Эммануэль Макрон."В целом в 2022 году Франция зарезервировала для Украины сумму в размере 1,7 миллиарда долларов... Спустя более двух месяцев российской агрессии гуманитарные нужды украинского населения и экономическая ситуация в стране говорят о необходимости новых усилий международного сообщества. Сегодня я хочу объявить, что Франция намерена увеличить глобальную помощь Украине до 2 миллиардов долларов, что отвечало бы нуждам, о которых сообщил Владимир Зеленский", - сказал Макрон на видеозаписи, которая транслировалась в ходе конференции доноров Украины в Варшаве.Ранее официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь сообщил, что с начала военной операции РФ Франция уже предоставила Украине гуманитарную помощь на 100 миллионов евро, 615 тонн медицинского и гуманитарного оборудования, а также военное снаряжение и вооружение на сумму более 100 миллионов евро.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/frantsiya-1784990189.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, франция, россия, ситуация в днр и лнр
16:49 05.05.2022
 
Франция предоставит Украине помощь в размере 300 миллионов долларов

Макрон: Франция предоставит Украине дополнительную помощь в размере 300 миллионов долларов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Франция предоставит Украине дополнительную помощь в размере 300 миллионов долларов, таким образом увеличив ее до 2 миллиардов долларов, сообщил в четверг президент республики Эммануэль Макрон.
"В целом в 2022 году Франция зарезервировала для Украины сумму в размере 1,7 миллиарда долларов... Спустя более двух месяцев российской агрессии гуманитарные нужды украинского населения и экономическая ситуация в стране говорят о необходимости новых усилий международного сообщества. Сегодня я хочу объявить, что Франция намерена увеличить глобальную помощь Украине до 2 миллиардов долларов, что отвечало бы нуждам, о которых сообщил Владимир Зеленский", - сказал Макрон на видеозаписи, которая транслировалась в ходе конференции доноров Украины в Варшаве.
Ранее официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь сообщил, что с начала военной операции РФ Франция уже предоставила Украине гуманитарную помощь на 100 миллионов евро, 615 тонн медицинского и гуманитарного оборудования, а также военное снаряжение и вооружение на сумму более 100 миллионов евро.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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