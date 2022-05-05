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Минфин Франции заявил о серьезных трудностях из-за роста цен на сырье
Минфин Франции заявил о серьезных трудностях из-за роста цен на сырье - РИА Новости, 05.05.2022
Минфин Франции заявил о серьезных трудностях из-за роста цен на сырье
Франция сталкивается с серьезными экономическими трудностями из-за роста цен на сырье и инфляции, заявил в четверг министр экономики и финансов страны Брюно Ле... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T16:14
2022-05-05T16:14
2022-05-05T16:47
экономика
франция
евросоюз
брюно ле мэр
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ПАРИЖ, 5 мая — РИА Новости. Франция сталкивается с серьезными экономическими трудностями из-за роста цен на сырье и инфляции, заявил в четверг министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр."Мы сталкиваемся с серьезными экономическими трудностями. Самое сложное еще впереди. <…> Сейчас растут цены на сырье, происходит новая инфляция, которая <…> является первым предметом экономической озабоченности", — приводит слова министра телеканал BFMTV.Ранее во французском профсоюзе Mobilians сообщили, что во Франции ожидается новое повышение цен на топливо в случае введения запрета на импорт российской нефти в страны ЕС.По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee) от 29 апреля, инфляция во Франции за год достигла 4,8%, цены на энергоносители увеличились на 26,6%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, франция, евросоюз, брюно ле мэр
16:14 05.05.2022 (обновлено: 16:47 05.05.2022)
Минфин Франции заявил о серьезных трудностях из-за роста цен на сырье
Глава Минфина Франции Ле Мэр заявил о серьезных трудностях из-за роста цен на сырье