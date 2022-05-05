https://ria.ru/20220505/frantsiya-1787033877.html

Минфин Франции заявил о серьезных трудностях из-за роста цен на сырье

Минфин Франции заявил о серьезных трудностях из-за роста цен на сырье - РИА Новости, 05.05.2022

Минфин Франции заявил о серьезных трудностях из-за роста цен на сырье

Франция сталкивается с серьезными экономическими трудностями из-за роста цен на сырье и инфляции, заявил в четверг министр экономики и финансов страны Брюно Ле... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T16:14

2022-05-05T16:14

2022-05-05T16:47

экономика

франция

евросоюз

брюно ле мэр

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ПАРИЖ, 5 мая — РИА Новости. Франция сталкивается с серьезными экономическими трудностями из-за роста цен на сырье и инфляции, заявил в четверг министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр."Мы сталкиваемся с серьезными экономическими трудностями. Самое сложное еще впереди. <…> Сейчас растут цены на сырье, происходит новая инфляция, которая <…> является первым предметом экономической озабоченности", — приводит слова министра телеканал BFMTV.Ранее во французском профсоюзе Mobilians сообщили, что во Франции ожидается новое повышение цен на топливо в случае введения запрета на импорт российской нефти в страны ЕС.По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee) от 29 апреля, инфляция во Франции за год достигла 4,8%, цены на энергоносители увеличились на 26,6%.

https://ria.ru/20220505/sanktsii-1786937626.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, франция, евросоюз, брюно ле мэр