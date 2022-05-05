https://ria.ru/20220505/feyki-1786904302.html

Посол в Уругвае обвинил западные СМИ в инфосаботаже и создании фейков

Посол в Уругвае обвинил западные СМИ в инфосаботаже и создании фейков - РИА Новости, 05.05.2022

Посол в Уругвае обвинил западные СМИ в инфосаботаже и создании фейков

Западные и украинские СМИ ведут информационный саботаж, создавая все больше fake news о ситуации на Украине, на основе которых потом принимаются экономические... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T05:54

2022-05-05T05:54

2022-05-05T05:54

сергей лавров

валерий фадеев

тереза рибейру

уругвай

украина

россия

оон

организация американских государств

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МОНТЕВИДЕО, 5 мая — РИА Новости. Западные и украинские СМИ ведут информационный саботаж, создавая все больше fake news о ситуации на Украине, на основе которых потом принимаются экономические санкции и политические решения в отношении России, считает посол РФ в Уругвае Андрей Будаев.Будаев отметил, что Россия столкнулась со случаями цензуры со стороны соцсетей, которые "не стыдились распространять призывы к ненависти и жестоким действиям против россиян и русскоговорящих людей". Информация российских СМИ не просто игнорируется, но и запрещается юридически и административно, добавил посол."Это часть кампании по русофобии. Альтернативные точки зрения не допускаются, а "неудобные" факты остаются скрытыми. Количество циничных фейковых новостей растет. Скажу больше: ведется планомерный информационный саботаж. Западные и украинские СМИ превратились в инструмент информационной войны, забыв свое основное предназначение: быть беспристрастными носителями объективной информации. Они везде создают фейки", — отметил дипломат."Экономические санкции, политические решения, исключение России из совета ООН по правам человека и других международных организаций или приостановка статуса наблюдателя России в ОАГ — все это базируется на фейковых новостях средств массовых коммуникаций. В то же время Запад устанавливает жесткую государственную цензуру", - подчеркнул посол.Он рассказал, что в посольстве продолжают получать много вопросов о возможном доступе к телеканалу RT, попавшему под цензуру Европы и некоторых стран Латинской Америки. В настоящее время в Уругвае канал доступен на стриминговой платформе Televisión Cable Color, а также в интернете — на сайте, в Telegram и в VK."Мы надеемся, что наше сотрудничество в информационной сфере со странами Латинской Америки будет продолжаться в конструктивном ключе, даже если у нас будут разные точки зрения при оценке некоторых событий. Главное — взаимное уважение, без цензуры, а также возможность иметь доступ к разным мнениям", — сказал Будаев.В среду британский МИД сообщил, что соцсети, интернет-сервисы и магазины приложений должны принять меры по блокировке контента RT и Sputnik. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня".На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta* запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220430/polk-1786297995.html

https://ria.ru/20220416/soglashenie-1783868210.html

https://ria.ru/20220505/feyki-1786901169.html

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