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Джабаров назвал украинских неонацистов детьми дьявола - РИА Новости, 06.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/dzhabarov-1787117177.html
Джабаров назвал украинских неонацистов детьми дьявола
Джабаров назвал украинских неонацистов детьми дьявола - РИА Новости, 06.05.2022
Джабаров назвал украинских неонацистов детьми дьявола
После разрушения православного храма в ЛНР сенатор Владимир Джабаров назвал украинских неонацистов детьми дьявола. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-05T23:48
2022-05-06T01:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
владимир джабаров
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. После разрушения православного храма в ЛНР сенатор Владимир Джабаров назвал украинских неонацистов детьми дьявола."В Луганской Народной Республике неонацисты разбомбили православный храм. Погиб настоятель храма. И (Владимир) Зеленский ещё цинично заявляет, что на Украине нет нацизма", - написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, "украинские неонацисты - это дети дьявола".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, владимир джабаров
23:48 05.05.2022 (обновлено: 01:42 06.05.2022)
 
Джабаров назвал украинских неонацистов детьми дьявола

Сенатор Джабаров назвал украинских неонацистов детьми дьявола после разрушения храма в ЛНР

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. После разрушения православного храма в ЛНР сенатор Владимир Джабаров назвал украинских неонацистов детьми дьявола.
Луганской Народной Республике неонацисты разбомбили православный храм. Погиб настоятель храма. И (Владимир) Зеленский ещё цинично заявляет, что на Украине нет нацизма", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, "украинские неонацисты - это дети дьявола".
"Даже в годы Великой Отечественной войны гитлеровцы избегали наносить удары по нашим храмам и церквам. Здесь же, на Украине, это делается целенаправленно", - подчеркнул Джабаров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВладимир Джабаров
 
 
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