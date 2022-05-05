23:48 05.05.2022 (обновлено: 01:42 06.05.2022)
Джабаров назвал украинских неонацистов детьми дьявола
Сенатор Джабаров назвал украинских неонацистов детьми дьявола после разрушения храма в ЛНР
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. После разрушения православного храма в ЛНР сенатор Владимир Джабаров назвал украинских неонацистов детьми дьявола.
"В Луганской Народной Республике неонацисты разбомбили православный храм. Погиб настоятель храма. И (Владимир) Зеленский ещё цинично заявляет, что на Украине нет нацизма", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, "украинские неонацисты - это дети дьявола".
"Даже в годы Великой Отечественной войны гитлеровцы избегали наносить удары по нашим храмам и церквам. Здесь же, на Украине, это делается целенаправленно", - подчеркнул Джабаров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.