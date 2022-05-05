https://ria.ru/20220505/dzhabarov-1787117177.html

Джабаров назвал украинских неонацистов детьми дьявола

Джабаров назвал украинских неонацистов детьми дьявола - РИА Новости, 06.05.2022

Джабаров назвал украинских неонацистов детьми дьявола

После разрушения православного храма в ЛНР сенатор Владимир Джабаров назвал украинских неонацистов детьми дьявола. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-05T23:48

2022-05-05T23:48

2022-05-06T01:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

луганская народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

владимир джабаров

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. После разрушения православного храма в ЛНР сенатор Владимир Джабаров назвал украинских неонацистов детьми дьявола."В Луганской Народной Республике неонацисты разбомбили православный храм. Погиб настоятель храма. И (Владимир) Зеленский ещё цинично заявляет, что на Украине нет нацизма", - написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, "украинские неонацисты - это дети дьявола".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, владимир джабаров