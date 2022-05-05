https://ria.ru/20220505/dorogi-1786929217.html
Губернатор Подмосковья определил приоритетом строительство дорог в регионе
Губернатор Подмосковья определил приоритетом строительство дорог в регионе - РИА Новости, 05.05.2022
Губернатор Подмосковья определил приоритетом строительство дорог в регионе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал строительство дорог одним из главных приоритетов развития региона. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:38
2022-05-05T10:38
2022-05-05T12:31
подмосковье. работаем
лыткарино
московская область (подмосковье)
мытищинский район
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МОСКВА, 5 май – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал строительство дорог одним из главных приоритетов развития региона."Дорог в мегаполисе, как известно, много не бывает. Поэтому сколько бы мы ни строили, программа инфраструктурного развития - это приоритет. Неслучайно даже в это сложное время президент сказал о том, чтобы каждый регион внимательно отнесся к реализации и федеральных, и региональных программ", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Он добавил, что в настоящее время в регионе реализуются такие проекты как "М-5 Урал", дорога "Москва – Казань", а также автобаны по южным и северо-западным направлениям. Кроме того, губернатор отметил, что в регионе востребованы и платные дороги, в частности в Мытищинском районе, которая будет сдана в 2024 году."У нас еще на подходе начало реализации большой концессии, это Юла, это больше на юго-востоке Подмосковья, это Лыткарино, Подольск, Балашиха. Вот этот по сути дублер МКАД также будет очень важен и имеет поддержку федеральную", - отметил он.
https://ria.ru/20220504/podsvetka-1786878233.html
лыткарино
московская область (подмосковье)
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лыткарино, московская область (подмосковье), мытищинский район
МОСКВА, 5 май – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал строительство дорог одним из главных приоритетов развития региона.
"Дорог в мегаполисе, как известно, много не бывает. Поэтому сколько бы мы ни строили, программа инфраструктурного развития - это приоритет. Неслучайно даже в это сложное время президент сказал о том, чтобы каждый регион внимательно отнесся к реализации и федеральных, и региональных программ", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
Он добавил, что в настоящее время в регионе реализуются такие проекты как "М-5 Урал", дорога "Москва – Казань", а также автобаны по южным и северо-западным направлениям. Кроме того, губернатор отметил, что в регионе востребованы и платные дороги, в частности в Мытищинском районе, которая будет сдана в 2024 году.
"У нас еще на подходе начало реализации большой концессии, это Юла, это больше на юго-востоке Подмосковья, это Лыткарино, Подольск, Балашиха. Вот этот по сути дублер МКАД также будет очень важен и имеет поддержку федеральную", - отметил он.