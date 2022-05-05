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Глава Приморья надеется, что освобожденный Донбасс станет частью России - РИА Новости, 05.05.2022
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Глава Приморья надеется, что освобожденный Донбасс станет частью России
Глава Приморья надеется, что освобожденный Донбасс станет частью России - РИА Новости, 05.05.2022
Глава Приморья надеется, что освобожденный Донбасс станет частью России
Губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил надежду, что освобожденный Донбасс войдет в состав России. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:35
2022-05-05T14:48
в мире
владимир путин
россия
донбасс
украина
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил надежду, что освобожденный Донбасс войдет в состав России.В интервью каналу ОТВ он выразил опасение, что за последние 8 лет на территориях Луганской и Донецкой областей, подконтрольных Киеву, украинские националисты навязывали людям русофобскую идеологию, но восстановление связей с Россией, по его мнению, поможет преодолеть это."Что касается &lt;…&gt; тех территорий, которые освобождаются... Надеюсь, что там после референдума, если он будет, эти территории войдут в состав Российской Федерации", - сказал Кожемяко.По его словам, в этом случае нужно будет все восстанавливать прежние ценности. "И обучать детей, и прививать им навыки жизни в Российской Федерации. Это и уроки истории совершенно правильные, это и основы культуры православия, литература и русский язык. Всё, что связано у нас с Россией, всё что связано с Родиной. Они должны знать, что они будут жить единой стране", - добавил глава Приморья.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Путин уточнил, что ЛНР и ДНР признаны в границах, прописанных в их конституциях в то время, когда они были в составе Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/polsha-1786059111.html
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в мире, владимир путин, россия, донбасс, украина
14:35 05.05.2022 (обновлено: 14:48 05.05.2022)
 
Глава Приморья надеется, что освобожденный Донбасс станет частью России

Глава Приморья Кожемяко надеется, что освобожденный Донбасс станет частью России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил надежду, что освобожденный Донбасс войдет в состав России.
В интервью каналу ОТВ он выразил опасение, что за последние 8 лет на территориях Луганской и Донецкой областей, подконтрольных Киеву, украинские националисты навязывали людям русофобскую идеологию, но восстановление связей с Россией, по его мнению, поможет преодолеть это.
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"Что касается <…> тех территорий, которые освобождаются... Надеюсь, что там после референдума, если он будет, эти территории войдут в состав Российской Федерации", - сказал Кожемяко.
По его словам, в этом случае нужно будет все восстанавливать прежние ценности. "И обучать детей, и прививать им навыки жизни в Российской Федерации. Это и уроки истории совершенно правильные, это и основы культуры православия, литература и русский язык. Всё, что связано у нас с Россией, всё что связано с Родиной. Они должны знать, что они будут жить единой стране", - добавил глава Приморья.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Путин уточнил, что ЛНР и ДНР признаны в границах, прописанных в их конституциях в то время, когда они были в составе Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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