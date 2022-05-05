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Росгвардейцы помогли отремонтировать дом ветеранам в Харьковской области

Росгвардейцы помогли отремонтировать дом ветеранам в Харьковской области - РИА Новости, 05.05.2022

Росгвардейцы помогли отремонтировать дом ветеранам в Харьковской области

Росгвардейцы помогли отремонтировать дом ветеранам Великой Отечественной войны в Изюмском районе Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:23

2022-05-05T10:23

2022-05-05T10:23

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Росгвардейцы помогли отремонтировать дом ветеранам Великой Отечественной войны в Изюмском районе Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что военные Росгвардии вместе с с подразделениями Минобороны России провели встречу с жителями населенного пункта на юге Изюмского района Харьковской области. Местные жители рассказали, что домовладение ветеранов Великой Отечественной войны нуждается в ремонте."Прибыв в населенный пункт, спецназовцы отыскали дом ветерана Великой Отечественной войны Ивана Захарьевича Зезули и его супруги, труженицы тыла. Росгвардейцы провели воду, переложили прохудившуюся крышу, вставили стекла на веранде, очистили от сухих веток и опавших листьев придомовую территорию", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что на освобожденных от нацформирований территориях военные и сотрудники войск Росгвардии восстанавливают памятники воинам Великой Отечественной войны, а также оказывают социальную и медицинскую помощь населению.

https://ria.ru/20220428/miny-1785958184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

харьковская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире