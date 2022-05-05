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Росгвардейцы помогли отремонтировать дом ветеранам в Харьковской области - РИА Новости, 05.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Росгвардейцы помогли отремонтировать дом ветеранам в Харьковской области
Росгвардейцы помогли отремонтировать дом ветеранам в Харьковской области - РИА Новости, 05.05.2022
Росгвардейцы помогли отремонтировать дом ветеранам в Харьковской области
Росгвардейцы помогли отремонтировать дом ветеранам Великой Отечественной войны в Изюмском районе Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:23
2022-05-05T10:23
обострение ситуации в днр и лнр
харьковская область
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
в мире
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Росгвардейцы помогли отремонтировать дом ветеранам Великой Отечественной войны в Изюмском районе Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что военные Росгвардии вместе с с подразделениями Минобороны России провели встречу с жителями населенного пункта на юге Изюмского района Харьковской области. Местные жители рассказали, что домовладение ветеранов Великой Отечественной войны нуждается в ремонте."Прибыв в населенный пункт, спецназовцы отыскали дом ветерана Великой Отечественной войны Ивана Захарьевича Зезули и его супруги, труженицы тыла. Росгвардейцы провели воду, переложили прохудившуюся крышу, вставили стекла на веранде, очистили от сухих веток и опавших листьев придомовую территорию", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что на освобожденных от нацформирований территориях военные и сотрудники войск Росгвардии восстанавливают памятники воинам Великой Отечественной войны, а также оказывают социальную и медицинскую помощь населению.
https://ria.ru/20220428/miny-1785958184.html
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харьковская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире
10:23 05.05.2022
 
Росгвардейцы помогли отремонтировать дом ветеранам в Харьковской области

Росгвардейцы помогли отремонтировать дом ветеранам в Изюмском районе Харьковской области

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Росгвардейцы помогли отремонтировать дом ветеранам Великой Отечественной войны в Изюмском районе Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что военные Росгвардии вместе с с подразделениями Минобороны России провели встречу с жителями населенного пункта на юге Изюмского района Харьковской области. Местные жители рассказали, что домовладение ветеранов Великой Отечественной войны нуждается в ремонте.
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"Прибыв в населенный пункт, спецназовцы отыскали дом ветерана Великой Отечественной войны Ивана Захарьевича Зезули и его супруги, труженицы тыла. Росгвардейцы провели воду, переложили прохудившуюся крышу, вставили стекла на веранде, очистили от сухих веток и опавших листьев придомовую территорию", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на освобожденных от нацформирований территориях военные и сотрудники войск Росгвардии восстанавливают памятники воинам Великой Отечественной войны, а также оказывают социальную и медицинскую помощь населению.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРХарьковская областьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)В мире
 
 
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