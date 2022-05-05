https://ria.ru/20220505/dogovory-1786931212.html

МСБ заключил договоры поставок по 223-ФЗ на 900 млрд рублей в I квартале

МСБ заключил договоры поставок по 223-ФЗ на 900 млрд рублей в I квартале - РИА Новости, 05.05.2022

МСБ заключил договоры поставок по 223-ФЗ на 900 млрд рублей в I квартале

Почти 50 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса стали поставщиками компаний с госучастием в рамках 223-ФЗ в первом квартале этого года, заключив договоры... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:45

2022-05-05T10:45

2022-05-05T10:45

корпорация мсп

россия

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Почти 50 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса стали поставщиками компаний с госучастием в рамках 223-ФЗ в первом квартале этого года, заключив договоры на 899 миллиардов рублей, сообщает Корпорация МСП, которая ведет мониторинг закупок в рамках нацпроекта МСП."В первом квартале госкомпании сохранили рынок закупок для малого и среднего бизнеса, несмотря на введение санкционных и ограничительных мер в отношении российских крупнейших заказчиков. Это очень важно, потому что таким образом у малых и средних предприятий остается доступ к стабильной сбытовой площадке", — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Он отметил, что за три месяца этого года по сравнению с годом ранее на 2,5 тысяч выросло количество поставщиков из числа малых и средних предприятий. В то же время объем закупок у них превысил аналогичный показатель 2021 года почти на 100 миллиардов рублей, а доля таких закупок достигла 38% в общем объеме.Наибольший прирост закупок продемонстрировали малые и средние предприятия Брянской области - 148%. Затем идет бизнес Калужской (103%), Новгородской (98%), Еврейской автономной (92%) и Архангельской областей (88%). В топ-10 по этому показателю также вошли Астраханская область (84%), Ненецкий автономный округ (46%), Орловская (79%) и Магаданская области (69%), Чувашская Республика (65%).В первом квартале 2022 года отмечен резкий прирост числа договоров на закупку ряда товаров. В числе лидеров спроса было компьютерное, электронное и оптическое оборудование (рост в 2,7 раза), напитки и пищевые продукты (2,7 раза), текстиль и текстильные изделия (2,6 раза), услуги здравоохранения и соцобеспечения (2,3 раза), производственная и профессиональная одежда (2,1 раза).В десятку лидеров по приросту договоров вошли также закупки продукции горнодобывающих производств (1,7 раза); лесоводства, сельского и рыбного хозяйства (1,5 раза), программного обеспечения и консультаций в области IT-технологий (1,5 раза), лекарств и медицинских материалов (в 1,5 раза).По итогам I квартала 2022 года экономия средств при закупках у малого и среднего бизнеса составила 6,4% (в четыре раза больше показателя 2020 года). При этом максимальная экономия достигала 8,1% при проведении закупок через "запросы предложений".Среднее количество заявок на каждую закупку по итогам I квартала 2022 года - 1,92.Чаще всего закупки проводились через "запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства". Всего таким способом было размещено 13,4 тысячи лотов на 20,5 миллиардов рублей. В среднем на каждый такой лот приходилось 1,86 заявки от малых и средних компаний.Объем закупок у единственного поставщика из числа малых и средних предприятий составил 6,4% (в 2,2 раза ниже, чем общая практика по 223-ФЗ в 2020 году). При этом при сравнении результатов таких закупок в первом квартале 2022 года с аналогичным периодом 2021 года отмечено снижение на 8,1% по количеству и на 41,5% по объему.С 2022 года делать закупки у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ обязаны все заказчики с госучастием. Квота на них составляет 25%, ее обеспечением занимается Корпорация МСП. Одним из показателей нацпроекта по развитию предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, установлен объем закупок компаний с госучастием у малого и среднего бизнеса, который должен составить не менее 5 триллионов рублей к 2024 году.

https://ria.ru/20220427/msp-1785640102.html

https://ria.ru/20220418/msp-1783987248.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, россия