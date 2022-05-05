https://ria.ru/20220505/deti-1787054819.html

Более 800 детей-спортсменов обследовали в подмосковном Центре спортмедицины

Более 800 детей-спортсменов обследовали в подмосковном Центре спортмедицины - РИА Новости, 05.05.2022

Более 800 детей-спортсменов обследовали в подмосковном Центре спортмедицины

Более 800 юных спортсменов прошли обследования в подмосковном Центре спортивной медицины с начала года, сообщили в региональном минздраве. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T17:19

2022-05-05T17:19

2022-05-05T17:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 800 юных спортсменов прошли обследования в подмосковном Центре спортивной медицины с начала года, сообщили в региональном минздраве."Серьезные занятия спортом связаны с тяжелой нагрузкой на организм. В Центре спортивной медицины ребята сдают анализы и проходят диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, холтеровское мониторирование, УЗИ-исследования, а также получают консультации специалистов. С начала года обследование прошли свыше 800 юных спортсменов", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Как отметили в министерстве, юные спортсмены из сборных команд Подмосковья по 230 видам спорта проходят прием у 12 медспециалистов: кардиолога, ортопеда, невролога, офтальмолога и других. Центр спортивной медицины базируется в НИКИ детства Московской области.

https://ria.ru/20220505/krasnogorsk-1787026874.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова