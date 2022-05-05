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Более 800 детей-спортсменов обследовали в подмосковном Центре спортмедицины - РИА Новости, 05.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220505/deti-1787054819.html
Более 800 детей-спортсменов обследовали в подмосковном Центре спортмедицины
Более 800 детей-спортсменов обследовали в подмосковном Центре спортмедицины - РИА Новости, 05.05.2022
Более 800 детей-спортсменов обследовали в подмосковном Центре спортмедицины
Более 800 юных спортсменов прошли обследования в подмосковном Центре спортивной медицины с начала года, сообщили в региональном минздраве. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:19
2022-05-05T17:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 800 юных спортсменов прошли обследования в подмосковном Центре спортивной медицины с начала года, сообщили в региональном минздраве."Серьезные занятия спортом связаны с тяжелой нагрузкой на организм. В Центре спортивной медицины ребята сдают анализы и проходят диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, холтеровское мониторирование, УЗИ-исследования, а также получают консультации специалистов. С начала года обследование прошли свыше 800 юных спортсменов", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Как отметили в министерстве, юные спортсмены из сборных команд Подмосковья по 230 видам спорта проходят прием у 12 медспециалистов: кардиолога, ортопеда, невролога, офтальмолога и других. Центр спортивной медицины базируется в НИКИ детства Московской области.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
17:19 05.05.2022
 

Более 800 детей-спортсменов обследовали в подмосковном Центре спортмедицины

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиОбследование в Центре спортивной медицины
Обследование в Центре спортивной медицины - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 800 юных спортсменов прошли обследования в подмосковном Центре спортивной медицины с начала года, сообщили в региональном минздраве.
"Серьезные занятия спортом связаны с тяжелой нагрузкой на организм. В Центре спортивной медицины ребята сдают анализы и проходят диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, холтеровское мониторирование, УЗИ-исследования, а также получают консультации специалистов. С начала года обследование прошли свыше 800 юных спортсменов", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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Как отметили в министерстве, юные спортсмены из сборных команд Подмосковья по 230 видам спорта проходят прием у 12 медспециалистов: кардиолога, ортопеда, невролога, офтальмолога и других. Центр спортивной медицины базируется в НИКИ детства Московской области.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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