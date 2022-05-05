https://ria.ru/20220505/deputaty-1787036506.html

В Госдуме хотят поднять вопрос о покинувших Россию муниципальных депутатах

В Госдуме хотят поднять вопрос о покинувших Россию муниципальных депутатах - РИА Новости, 05.05.2022

В Госдуме хотят поднять вопрос о покинувших Россию муниципальных депутатах

Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что на заседании Госдумы поднимет вопрос о московских муниципальных депутатах, РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T16:23

2022-05-05T16:23

2022-05-05T16:23

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что на заседании Госдумы поднимет вопрос о московских муниципальных депутатах, которые покинули Россию. По ее словам, мэру столицы Сергею Собянину стоит обратить на это внимание."Поэтому, я намереваюсь на первом послепраздничном заседании Государственной Думы 17 мая поставить вопрос о том, чтобы мэр Москвы обратил внимание на происходящее в нашей столице", - написала Останина в своем Telegram-канале.Она добавила, что к ней поступили обращения от активистов одного из столичных районов, которые требуют лишать мандатов депутатов, которые выступают против России. "Ко мне обратились активисты Басманного района… Вопрос прозвучал жестко: почему власти не принимают решения о лишении мандатов лиц, открыто выступающих против России и неисполняющих свои депутатские обязанности?", - уточнила она.По словам Останиной, не все муниципальные депутаты в городе исполняют свои обязанности, ведут прием избирателей, а некоторые покинули Россию."Однако проблема в том, что мундеп Котов (Виктор) открыто выступил против спецоперации России на Украине и уехал за границу. Совершенно очевидно, что, находясь в Эстонии, прием избирателей депутат Котов проводить не может и не будет", - резюмировала она.

https://ria.ru/20220505/rossiya-1786954663.html

https://ria.ru/20220421/vozvraschenie-1784568139.html

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Кирилл Волков

политика, россия, москва, госдума рф, украина, ситуация в днр и лнр