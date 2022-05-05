https://ria.ru/20220505/byudzhet-1786932385.html

Липецкая область получит 54 млн рублей на развитие системы медреабилитации

Липецкая область получит 54 млн рублей на развитие системы медреабилитации - РИА Новости, 05.05.2022

Липецкая область получит 54 млн рублей на развитие системы медреабилитации

Липецкая область получит почти 54 миллиона рублей из федерального бюджета на развитие системы медицинской реабилитации, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:50

2022-05-05T10:50

2022-05-05T10:51

липецкая область

здоровье - общество

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 5 мая – РИА Новости. Липецкая область получит почти 54 миллиона рублей из федерального бюджета на развитие системы медицинской реабилитации, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, деньги направят на приобретение современного оборудования для отделений реабилитации, что позволит эффективно лечить пациентов, в том числе переболевших коронавирусом с осложнениями. Артамонов отметил, что жители региона смогут получить такую помощь как амбулаторно, так и в условиях дневного стационара. "Новое оснащение наших учреждений здравоохранения положительно скажется на развитии реабилитационной медицины в регионе и позволит ещё большему числу жителей получить необходимую помощь", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220429/prilozhenie-1786101283.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, игорь артамонов