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Болгария попросит ЕК отсрочить эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 05.05.2022
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Болгария попросит ЕК отсрочить эмбарго на российскую нефть
Болгария попросит ЕК отсрочить эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 05.05.2022
Болгария попросит ЕК отсрочить эмбарго на российскую нефть
Болгария на будущей неделе попросит Европейскую комиссию (ЕК) отсрочить введение эмбарго на импорт российской нефти, сообщил глава минэнерго республики... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T19:36
2022-05-05T19:36
экономика
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
эрик мамер
болгария
россия
венгрия
еврокомиссия
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РИМ, 5 мая – РИА Новости. Болгария на будущей неделе попросит Европейскую комиссию (ЕК) отсрочить введение эмбарго на импорт российской нефти, сообщил глава минэнерго республики Александар Николов."Позиция Болгарии по нефти ясна: в конце концов мы, безусловно, запросим отсрочку… В зависимости от решений на европейском уровне мы будем также искать свои решения и способы работы, чтобы не было рисков для нефтепереработки и чтобы производственные мощности продолжали работать в нормальном режиме", - заявил министр по итогам состоявшегося в Софии международного министерского круглого стола, посвященного региональному сотрудничеству в области энергетической безопасности, диверсификации и зеленого перехода.По сообщению телеканала Nova, Николов заявил, что об отсрочке Болгария попросит на следующей неделе.Говоря о проблемах, связанных с прекращением поставок российского газа в Болгарию, Николов сообщил, что болгарские, румынские и греческие власти будут совместно работать над тем, чтобы найти альтернативы для газоснабжения региона. По его словам, сейчас "ведется работа по расширению сотрудничества на инфраструктурной основе", в частности, с участием компании "Булгартрансгаз".В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. По ее словам, отказ будет постепенным, в срок до конца 2022 года. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер уточнял, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.При этом, по данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного эмбарго официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия - исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.Компания "Газпром" 27 апреля сообщила, что прекратила поставки газа болгарскому "Булгаргазу" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях. Поставки были приостановлены до их оплаты в соответствии с новым порядком оплаты в российской валюте.
https://ria.ru/20220504/neft-1786894446.html
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экономика, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, эрик мамер, болгария, россия, венгрия, еврокомиссия, евросоюз, газпром, санкции в отношении россии
19:36 05.05.2022
 
Болгария попросит ЕК отсрочить эмбарго на российскую нефть

Николов: Болгария на будущей неделе попросит ЕК отсрочить эмбарго на российскую нефть

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Болгарии. Архивное фото
Флаг Болгарии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Читать ria.ru в
РИМ, 5 мая – РИА Новости. Болгария на будущей неделе попросит Европейскую комиссию (ЕК) отсрочить введение эмбарго на импорт российской нефти, сообщил глава минэнерго республики Александар Николов.
"Позиция Болгарии по нефти ясна: в конце концов мы, безусловно, запросим отсрочку… В зависимости от решений на европейском уровне мы будем также искать свои решения и способы работы, чтобы не было рисков для нефтепереработки и чтобы производственные мощности продолжали работать в нормальном режиме", - заявил министр по итогам состоявшегося в Софии международного министерского круглого стола, посвященного региональному сотрудничеству в области энергетической безопасности, диверсификации и зеленого перехода.
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В Болгарии заявили об отсутствии альтернатив российской нефти
По сообщению телеканала Nova, Николов заявил, что об отсрочке Болгария попросит на следующей неделе.
Говоря о проблемах, связанных с прекращением поставок российского газа в Болгарию, Николов сообщил, что болгарские, румынские и греческие власти будут совместно работать над тем, чтобы найти альтернативы для газоснабжения региона. По его словам, сейчас "ведется работа по расширению сотрудничества на инфраструктурной основе", в частности, с участием компании "Булгартрансгаз".
В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. По ее словам, отказ будет постепенным, в срок до конца 2022 года. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер уточнял, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.
При этом, по данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного эмбарго официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия - исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.
Компания "Газпром" 27 апреля сообщила, что прекратила поставки газа болгарскому "Булгаргазу" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях. Поставки были приостановлены до их оплаты в соответствии с новым порядком оплаты в российской валюте.
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ЭкономикаЦены на нефтьУрсула фон дер ЛяйенЭрик МамерБолгарияРоссияВенгрияЕврокомиссияЕвросоюзГазпромСанкции в отношении России
 
 
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