https://ria.ru/20220505/bolgariya-1787049666.html

Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины

Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины - РИА Новости, 05.05.2022

Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины

Протестующие в столице Болгарии сорвали акцию, участники которой собирались обернуть памятник Советской армии украинским и болгарским флагами.

2022-05-05T17:09

2022-05-05T17:09

2022-05-05T20:13

видео

болгария

украина

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По данным местных СМИ, инициатива являлась "знаком поддержки и сочувствия украинскому народу".Обертывание прервали другие митингующие, несогласные с решением руководства страны об оказании военно-технической и гуманитарной помощи Киеву.

болгария

украина

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины Протестующие в столице Болгарии сорвали акцию, участники которой собирались обернуть памятник Советской армии украинским и болгарским флагами. По данным местных СМИ, инициатива являлась “знаком поддержки и сочувствия украинскому народу”. Обертывание прервали другие митингующие, несогласные с решением руководства страны об оказании военно-технической и гуманитарной помощи Киеву. 2022-05-05T17:09 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, болгария, украина, видео