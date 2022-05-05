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Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины - РИА Новости, 05.05.2022
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Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины
Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины - РИА Новости, 05.05.2022
Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины
Протестующие в столице Болгарии сорвали акцию, участники которой собирались обернуть памятник Советской армии украинским и болгарским флагами.
2022-05-05T17:09
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видео
болгария
украина
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По данным местных СМИ, инициатива являлась "знаком поддержки и сочувствия украинскому народу".Обертывание прервали другие митингующие, несогласные с решением руководства страны об оказании военно-технической и гуманитарной помощи Киеву.
болгария
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353
60
353
60
Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины
Протестующие в столице Болгарии сорвали акцию, участники которой собирались обернуть памятник Советской армии украинским и болгарским флагами. По данным местных СМИ, инициатива являлась “знаком поддержки и сочувствия украинскому народу”. Обертывание прервали другие митингующие, несогласные с решением руководства страны об оказании военно-технической и гуманитарной помощи Киеву.
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видео, болгария, украина, видео
Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины
Протестующие в столице Болгарии сорвали акцию, участники которой собирались обернуть памятник Советской армии украинским и болгарским флагами.
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17:09 05.05.2022 (обновлено: 20:13 05.05.2022)
 

Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины

Читать ria.ru в
Протестующие в столице Болгарии сорвали акцию, участники которой собирались обернуть памятник Советской армии украинским и болгарским флагами.
По данным местных СМИ, инициатива являлась "знаком поддержки и сочувствия украинскому народу".
Обертывание прервали другие митингующие, несогласные с решением руководства страны об оказании военно-технической и гуманитарной помощи Киеву.
 
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