https://ria.ru/20220505/bolgariya-1787049666.html
Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины
Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины - РИА Новости, 05.05.2022
Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины
Протестующие в столице Болгарии сорвали акцию, участники которой собирались обернуть памятник Советской армии украинским и болгарским флагами.
2022-05-05T17:09
2022-05-05T17:09
2022-05-05T20:13
видео
болгария
украина
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По данным местных СМИ, инициатива являлась "знаком поддержки и сочувствия украинскому народу".Обертывание прервали другие митингующие, несогласные с решением руководства страны об оказании военно-технической и гуманитарной помощи Киеву.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины
Протестующие в столице Болгарии сорвали акцию, участники которой собирались обернуть памятник Советской армии украинским и болгарским флагами.
По данным местных СМИ, инициатива являлась “знаком поддержки и сочувствия украинскому народу”.
Обертывание прервали другие митингующие, несогласные с решением руководства страны об оказании военно-технической и гуманитарной помощи Киеву.
2022-05-05T17:09
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, болгария, украина, видео
Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины
Протестующие в столице Болгарии сорвали акцию, участники которой собирались обернуть памятник Советской армии украинским и болгарским флагами.
2022-05-05T17:09
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PT0M56S
17:09 05.05.2022 (обновлено: 20:13 05.05.2022)
Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины
Протестующие в столице Болгарии сорвали акцию, участники которой собирались обернуть памятник Советской армии украинским и болгарским флагами.