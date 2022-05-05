https://ria.ru/20220505/blagoustroystvo-1786931832.html
Волонтеры помогают омичам голосовать за проекты благоустройства
Волонтеры помогают омичам голосовать за проекты благоустройства - РИА Новости, 05.05.2022
Волонтеры помогают омичам голосовать за проекты благоустройства
Волонтеры помогают омичам голосовать за территории для благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в троллейбусах "Адмирал",... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:48
2022-05-05T10:48
2022-05-05T10:48
омская область
общество
омск
омская область
исилькуль
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ОМСК, 5 мая – РИА Новости. Волонтеры помогают омичам голосовать за территории для благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в троллейбусах "Адмирал", сообщает в четверг правительство Омской области.Уже три недели жители Омской области выбирают объекты для благоустройства на следующий год. Голосование проходит на платформе 55.gorodsreda.ru в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда"."В Омске добровольцы также работают в составе выездных бригад на предприятиях региона, а со 2 мая они помогают проголосовать пассажирам троллейбусов "Адмирал". За каждым волонтером закреплен маршрут. По ходу движения троллейбуса волонтеры рассказывают пассажирам, какие территории можно выбрать и предлагают проголосовать за понравившийся объект", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что процесс голосования занимает всего несколько минут, и пассажиры проявляют интерес. При этом формат голосования в троллейбусах удобен и добровольцам."Как волонтеру для меня очень важно общение с людьми. Я бы хотела донести важность проекта по выбору объектов для благоустройства до жителей города Омска. Голосование в троллейбусах очень интересно, так как люди не торопятся, они более отзывчивые. Как правило, большинство голосуют", – рассказала волонтер Юлия Андрющенко.Отдать свой голос за благоустройство понравившейся территории можно до 30 мая включительно. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят в 2023 году. На выбор представлены 27 территорий: 17 – в Омске, четыре – в Калачинске, по три – в Исилькуле и Таре.Проголосовать можно с использованием платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", на виджетах общественного голосования "Госуслуги. Решаем вместе", а также через приложение волонтеров, которые работают в общественных местах городов-участников.
https://ria.ru/20220505/subsidii-1786908235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, омск, омская область, исилькуль
Волонтеры помогают омичам голосовать за проекты благоустройства
Волонтеры помогают омичам голосовать за проекты благоустройства
ОМСК, 5 мая – РИА Новости.
Волонтеры помогают омичам голосовать за территории для благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в троллейбусах "Адмирал", сообщает
в четверг правительство Омской области.
Уже три недели жители Омской области
выбирают объекты для благоустройства на следующий год. Голосование проходит на платформе 55.gorodsreda.ru в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда".
"В Омске
добровольцы также работают в составе выездных бригад на предприятиях региона, а со 2 мая они помогают проголосовать пассажирам троллейбусов "Адмирал". За каждым волонтером закреплен маршрут. По ходу движения троллейбуса волонтеры рассказывают пассажирам, какие территории можно выбрать и предлагают проголосовать за понравившийся объект", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что процесс голосования занимает всего несколько минут, и пассажиры проявляют интерес. При этом формат голосования в троллейбусах удобен и добровольцам.
"Как волонтеру для меня очень важно общение с людьми. Я бы хотела донести важность проекта по выбору объектов для благоустройства до жителей города Омска. Голосование в троллейбусах очень интересно, так как люди не торопятся, они более отзывчивые. Как правило, большинство голосуют", – рассказала волонтер Юлия Андрющенко.
Отдать свой голос за благоустройство понравившейся территории можно до 30 мая включительно. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят в 2023 году. На выбор представлены 27 территорий: 17 – в Омске, четыре – в Калачинске, по три – в Исилькуле
и Таре
.
Проголосовать можно с использованием платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", на виджетах общественного голосования "Госуслуги. Решаем вместе", а также через приложение волонтеров, которые работают в общественных местах городов-участников.