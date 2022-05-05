https://ria.ru/20220505/blagoustroystvo-1786931832.html

Волонтеры помогают омичам голосовать за проекты благоустройства

Волонтеры помогают омичам голосовать за проекты благоустройства - РИА Новости, 05.05.2022

Волонтеры помогают омичам голосовать за проекты благоустройства

Волонтеры помогают омичам голосовать за территории для благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в троллейбусах "Адмирал",... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:48

2022-05-05T10:48

2022-05-05T10:48

омская область

общество

омск

омская область

исилькуль

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ОМСК, 5 мая – РИА Новости. Волонтеры помогают омичам голосовать за территории для благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в троллейбусах "Адмирал", сообщает в четверг правительство Омской области.Уже три недели жители Омской области выбирают объекты для благоустройства на следующий год. Голосование проходит на платформе 55.gorodsreda.ru в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда"."В Омске добровольцы также работают в составе выездных бригад на предприятиях региона, а со 2 мая они помогают проголосовать пассажирам троллейбусов "Адмирал". За каждым волонтером закреплен маршрут. По ходу движения троллейбуса волонтеры рассказывают пассажирам, какие территории можно выбрать и предлагают проголосовать за понравившийся объект", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что процесс голосования занимает всего несколько минут, и пассажиры проявляют интерес. При этом формат голосования в троллейбусах удобен и добровольцам."Как волонтеру для меня очень важно общение с людьми. Я бы хотела донести важность проекта по выбору объектов для благоустройства до жителей города Омска. Голосование в троллейбусах очень интересно, так как люди не торопятся, они более отзывчивые. Как правило, большинство голосуют", – рассказала волонтер Юлия Андрющенко.Отдать свой голос за благоустройство понравившейся территории можно до 30 мая включительно. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят в 2023 году. На выбор представлены 27 территорий: 17 – в Омске, четыре – в Калачинске, по три – в Исилькуле и Таре.Проголосовать можно с использованием платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", на виджетах общественного голосования "Госуслуги. Решаем вместе", а также через приложение волонтеров, которые работают в общественных местах городов-участников.

https://ria.ru/20220505/subsidii-1786908235.html

https://ria.ru/20211216/infrastruktura-1764040099.html

омск

омская область

исилькуль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, омск, омская область, исилькуль