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Объем льгот для бизнеса на фоне санкций оценили в триллион рублей - РИА Новости, 05.05.2022
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Объем льгот для бизнеса на фоне санкций оценили в триллион рублей
Объем льгот для бизнеса на фоне санкций оценили в триллион рублей - РИА Новости, 05.05.2022
Объем льгот для бизнеса на фоне санкций оценили в триллион рублей
Общий объем льгот для бизнеса от таможенно-тарифных послаблений на фоне санкций на 2022 год оценивается в 1 триллион рублей, сообщил глава Федеральной... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:19
2022-05-05T12:03
экономика
россия
бизнес
федеральная таможенная служба (фтс россии)
михаил мишустин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Общий объем льгот для бизнеса от таможенно-тарифных послаблений на фоне санкций на 2022 год оценивается в 1 триллион рублей, сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным."В этом году с учетом всех предоставленных льгот и преференций бизнес уже получил скидок на сумму 265 миллиардов рублей. Если сохранится тот объем декларирования, который мы в настоящее время имеем, то по году мы оцениваем общий объем льгот где-то порядка 1 триллион рублей для бизнеса", - сказал Булавин.Глава ФТС отметил, что в отношении России были приняты беспрецедентные санкции со стороны западных стран, причем значительная часть ограничений коснулась именно внешней торговли. "Те меры, которые были приняты президентом страны, правительством под вашим руководством на евразийской площадке, на наш взгляд, существенно смягчили воздействие этих мер как на экономику с страны, так и на бизнес", - заявил Булавин.Принятые властями РФ меры, по его словам, с одной стороны, направлены на снижение финансовой нагрузки на участников внешнеэкономической деятельности, а с другой стороны - уменьшают административную нагрузку, сокращая количество таможенных процедур.Так, были обнулены ввозные таможенные пошлины на 1,075 тысячи групп товаров, прежде всего, критического импорта: лекарственные средства, продовольствие, машины и механизмы. "Этой льготой воспользовалось уже 10 тысяч участников внешнеэкономической деятельности. Льгота предоставлена на сумму 13 миллиардов рублей", - сказал он.Кроме того, Булавин напомнил, что санкции были введены в отношении авиационной отрасли. "Многие самолеты были ввезены под процедуру временного ввоза, сейчас они выпускаются в свободное обращение. При этом сумма предоставленных государством преференций и льгот составила 85 миллиардов рублей. Уже, по нашим данным, около 100 бортов выпущено в свободное обращение", - сообщил глава ведомства.ФТС также приняла ряд мер, которые упрощают и ускоряют таможенные процедуры. "У нас система управления рисками простроена на субъектно ориентированном подходе. Мы изменили пороговые значения для сектора с минимальными рисками, что позволило увеличить количество бизнеса, находящегося в этом секторе, на 3 тысячи юрлиц. И сейчас 15 тысяч участников внешнеэкономической деятельности, которую мы относим к этому сектору, ввозится 80% товарных партий, и на их долю приходится 90% всех таможенных платежей. В отношении этой категории бизнеса существенно снижена частота проведения контрольных мероприятий, и к ним потенциально применим режим автовыпуска", - сообщил Булавин.
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экономика, россия, бизнес, федеральная таможенная служба (фтс россии), михаил мишустин, санкции в отношении россии
11:19 05.05.2022 (обновлено: 12:03 05.05.2022)
 
Объем льгот для бизнеса на фоне санкций оценили в триллион рублей

Глава ФТС Булавин: объем льгот для бизнеса на фоне санкций оценили в триллион рублей

© РИА Новости / Константин Родиков / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной таможенной службы в Москве
Здание Федеральной таможенной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Константин Родиков
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Здание Федеральной таможенной службы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Общий объем льгот для бизнеса от таможенно-тарифных послаблений на фоне санкций на 2022 год оценивается в 1 триллион рублей, сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"В этом году с учетом всех предоставленных льгот и преференций бизнес уже получил скидок на сумму 265 миллиардов рублей. Если сохранится тот объем декларирования, который мы в настоящее время имеем, то по году мы оцениваем общий объем льгот где-то порядка 1 триллион рублей для бизнеса", - сказал Булавин.
Глава ФТС отметил, что в отношении России были приняты беспрецедентные санкции со стороны западных стран, причем значительная часть ограничений коснулась именно внешней торговли. "Те меры, которые были приняты президентом страны, правительством под вашим руководством на евразийской площадке, на наш взгляд, существенно смягчили воздействие этих мер как на экономику с страны, так и на бизнес", - заявил Булавин.
Принятые властями РФ меры, по его словам, с одной стороны, направлены на снижение финансовой нагрузки на участников внешнеэкономической деятельности, а с другой стороны - уменьшают административную нагрузку, сокращая количество таможенных процедур.
Так, были обнулены ввозные таможенные пошлины на 1,075 тысячи групп товаров, прежде всего, критического импорта: лекарственные средства, продовольствие, машины и механизмы. "Этой льготой воспользовалось уже 10 тысяч участников внешнеэкономической деятельности. Льгота предоставлена на сумму 13 миллиардов рублей", - сказал он.
Кроме того, Булавин напомнил, что санкции были введены в отношении авиационной отрасли. "Многие самолеты были ввезены под процедуру временного ввоза, сейчас они выпускаются в свободное обращение. При этом сумма предоставленных государством преференций и льгот составила 85 миллиардов рублей. Уже, по нашим данным, около 100 бортов выпущено в свободное обращение", - сообщил глава ведомства.
ФТС также приняла ряд мер, которые упрощают и ускоряют таможенные процедуры. "У нас система управления рисками простроена на субъектно ориентированном подходе. Мы изменили пороговые значения для сектора с минимальными рисками, что позволило увеличить количество бизнеса, находящегося в этом секторе, на 3 тысячи юрлиц. И сейчас 15 тысяч участников внешнеэкономической деятельности, которую мы относим к этому сектору, ввозится 80% товарных партий, и на их долю приходится 90% всех таможенных платежей. В отношении этой категории бизнеса существенно снижена частота проведения контрольных мероприятий, и к ним потенциально применим режим автовыпуска", - сообщил Булавин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 12:01
Глава ФТС измерил западные санкции против России в страницах
 
ЭкономикаРоссияБизнесФедеральная таможенная служба (ФТС России)Михаил МишустинСанкции в отношении России
 
 
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