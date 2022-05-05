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Российский рынок акций вырос на 1,33 процента по итогам торгов четверга - РИА Новости, 05.05.2022
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Российский рынок акций вырос на 1,33 процента по итогам торгов четверга
Российский рынок акций вырос на 1,33 процента по итогам торгов четверга - РИА Новости, 05.05.2022
Российский рынок акций вырос на 1,33 процента по итогам торгов четверга
Российский рынок акций по итогам торгов в четверг вырос на 1,33% по индексу Мосбиржи и умеренно поднялся по РТС на фоне ослабления рубля к доллару вечером,... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T19:04
2022-05-05T19:04
экономика
цены на нефть
московская биржа
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российский рынок акций по итогам торгов в четверг вырос на 1,33% по индексу Мосбиржи и умеренно поднялся по РТС на фоне ослабления рубля к доллару вечером, следует из данных торговой площадки.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии вырос на 1,33% - до 2404,8 пункта, а долларовый индекс РТС - на 0,52% - до 1119,92 пункта.Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на Московской бирже на 89 копеек - до 67,19 рубля.
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экономика, цены на нефть, московская биржа
19:04 05.05.2022
 
Российский рынок акций вырос на 1,33 процента по итогам торгов четверга

Мосбиржа: российский рынок акций вырос на 1,33 процента по итогам торгов четверга

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российский рынок акций по итогам торгов в четверг вырос на 1,33% по индексу Мосбиржи и умеренно поднялся по РТС на фоне ослабления рубля к доллару вечером, следует из данных торговой площадки.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии вырос на 1,33% - до 2404,8 пункта, а долларовый индекс РТС - на 0,52% - до 1119,92 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на Московской бирже на 89 копеек - до 67,19 рубля.
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ЭкономикаЦены на нефтьМосковская биржа
 
 
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