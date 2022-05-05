https://ria.ru/20220505/birzha-1787076587.html

Российский рынок акций вырос на 1,33 процента по итогам торгов четверга

Российский рынок акций вырос на 1,33 процента по итогам торгов четверга - РИА Новости, 05.05.2022

Российский рынок акций вырос на 1,33 процента по итогам торгов четверга

Российский рынок акций по итогам торгов в четверг вырос на 1,33% по индексу Мосбиржи и умеренно поднялся по РТС на фоне ослабления рубля к доллару вечером,... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T19:04

2022-05-05T19:04

2022-05-05T19:04

экономика

цены на нефть

московская биржа

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российский рынок акций по итогам торгов в четверг вырос на 1,33% по индексу Мосбиржи и умеренно поднялся по РТС на фоне ослабления рубля к доллару вечером, следует из данных торговой площадки.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии вырос на 1,33% - до 2404,8 пункта, а долларовый индекс РТС - на 0,52% - до 1119,92 пункта.Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на Московской бирже на 89 копеек - до 67,19 рубля.

https://ria.ru/20220427/yandeks-1785774381.html

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2022

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экономика, цены на нефть, московская биржа