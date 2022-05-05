https://ria.ru/20220505/biorazrabotki-1787062088.html
Биоразработки США могут представлять глобальную угрозу, считает Косачев
Биоразработки США могут представлять глобальную угрозу, считает Косачев - РИА Новости, 05.05.2022
Биоразработки США могут представлять глобальную угрозу, считает Косачев
Деятельность лабораторий США в сфере биоразработок может представлять глобальную угрозу, последствия этой деятельности непредсказуемы, заявил сопредседатель... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:43
2022-05-05T17:43
2022-05-05T17:43
сша
константин косачев
биологическое оружие
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Деятельность лабораторий США в сфере биоразработок может представлять глобальную угрозу, последствия этой деятельности непредсказуемы, заявил сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Сама география расположения биолабораторий, действующих по заказу Пентагона, совершенно очевидным образом позволяет идентифицировать военные планы США по применению военной силы в различных регионах земного шара", - сказал парламентарий в четверг по итогам заседания научно-консультативного совета при комиссии.Он подчеркнул, что работа законодателей уже выходит за рамки тех задач, которые перед комиссией ставили обе палаты российского парламента изначально - обеспечить безусловную защиту, безопасность интересов, прав граждан РФ от соответствующих биоугроз."Все более очевидно, что эти биологические угрозы носят трансграничный, и в силу этого непредсказуемый характер", - сказал парламентарий.По его словам, один раз будучи выпущенными из под контроля в реальную жизнь "эти угрозы начинают множиться и распространяться непредсказуемо, представляя уже глобальные угрозы".На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
https://ria.ru/20220505/biolaboratorii-1787022521.html
https://ria.ru/20220428/laboratorii-1785854532.html
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Минобороны РФ рассказало, что изучали США и их союзники в лабораториях Украины
С участием лабораторий Украины создавался проект переноса болезней с помощью птиц, в том числе были выявлены виды птиц, маршруты полета которых проходят над Россией, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов
По его словам, МО РФ продолжает изучать материалы по военно-биологическим программам США и их союзников по НАТО на Украине. Генерал, в частности, отметил, что "полученные из различных источников сведения подтверждают ведущую роль Управления министерства обороны США по снижению военной угрозы в финансировании и проведении военно-биологических исследований на территории Украины".
2022-05-05T17:43
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сша, константин косачев, биологическое оружие, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Биоразработки США могут представлять глобальную угрозу, считает Косачев
Вице-спикер СФ Константин Косачев: биоразработки США могут представлять глобальную угрозу