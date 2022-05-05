Рейтинг@Mail.ru
Украинские националисты не выпускают беженцев из Старого Салтова - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220505/bezhentsy-1786968465.html
Украинские националисты не выпускают беженцев из Старого Салтова
Украинские националисты не выпускают беженцев из Старого Салтова - РИА Новости, 05.05.2022
Украинские националисты не выпускают беженцев из Старого Салтова
Украинские националисты могут не выпустить оставшуюся на украинской территории колонну беженцев из Старого Салтова, судьба людей до сих пор неизвестна, передает РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:33
2022-05-05T12:33
в мире
украина
волчанск
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778624615_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_89aaf7173d3ad1cea2c9055c400d8ab4.jpg
ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 5 мая – РИА Новости. Украинские националисты могут не выпустить оставшуюся на украинской территории колонну беженцев из Старого Салтова, судьба людей до сих пор неизвестна, передает корреспондент РИА Новости.Накануне очевидец сообщил РИА Новости, что колонна беженцев, состоявшая из 34 машин, следовала из Волчанска в Харьков. Трагедия произошла, когда машины выехали на неподконтрольную России территорию и оказались около поселка Старый Салтов. Со стороны украинского блокпоста по ним открыли огонь. Известно о трех погибших.По данным корреспондента РИА Новости, ВСУ или нацбаты могут не выпускать оставшихся людей, судьба части колонны неизвестна. Известно, что сгорели первые четыре машины в колонне.Очевидец рассказал РИА Новости, что ездил в Волчанск за продуктами, когда возвращались обратно в Харьков, попали под обстрел. "Стрельба шла из танка или из чего-то мощного", - сказал он.В центральную городскую больнице Волчанск уже поступили пострадавшие - 13 человек, из них 5 детей. В больнице не исключают, что к ним могут поступить еще раненые в результате обстрела колонны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220505/bezhentsy-1786963406.html
https://ria.ru/20220501/azovstal-1786453809.html
украина
волчанск
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778624615_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_289351ab6f26b0d5389344528ef0fe65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:33 05.05.2022
 
Украинские националисты не выпускают беженцев из Старого Салтова

Украинские националисты не выпускают беженцев из Старого Салтова, судьба людей неизвестна

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАвтомобили с беженцами
Автомобили с беженцами - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Автомобили с беженцами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 5 мая – РИА Новости. Украинские националисты могут не выпустить оставшуюся на украинской территории колонну беженцев из Старого Салтова, судьба людей до сих пор неизвестна, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне очевидец сообщил РИА Новости, что колонна беженцев, состоявшая из 34 машин, следовала из Волчанска в Харьков. Трагедия произошла, когда машины выехали на неподконтрольную России территорию и оказались около поселка Старый Салтов. Со стороны украинского блокпоста по ним открыли огонь. Известно о трех погибших.
Очевидец рассказал о том, как украинский блокпост обстрелял колонну беженцев - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 12:21
Очевидец: украинские боевики стреляли в беженцев из тяжелого вооружения
По данным корреспондента РИА Новости, ВСУ или нацбаты могут не выпускать оставшихся людей, судьба части колонны неизвестна. Известно, что сгорели первые четыре машины в колонне.
Очевидец рассказал РИА Новости, что ездил в Волчанск за продуктами, когда возвращались обратно в Харьков, попали под обстрел. "Стрельба шла из танка или из чего-то мощного", - сказал он.
В центральную городскую больнице Волчанск уже поступили пострадавшие - 13 человек, из них 5 детей. В больнице не исключают, что к ним могут поступить еще раненые в результате обстрела колонны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Мирные жители из района Азовстали прибыли на автобусе в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 15:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
С прилегающих к "Азовстали" территорий выехала группа автобусов с беженцами
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
 
В миреУкраинаВолчанскХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала