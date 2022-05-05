https://ria.ru/20220505/bezhentsy-1786968465.html
Украинские националисты не выпускают беженцев из Старого Салтова
Украинские националисты не выпускают беженцев из Старого Салтова - РИА Новости, 05.05.2022
Украинские националисты не выпускают беженцев из Старого Салтова
Украинские националисты могут не выпустить оставшуюся на украинской территории колонну беженцев из Старого Салтова, судьба людей до сих пор неизвестна, передает РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:33
2022-05-05T12:33
2022-05-05T12:33
в мире
украина
волчанск
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 5 мая – РИА Новости. Украинские националисты могут не выпустить оставшуюся на украинской территории колонну беженцев из Старого Салтова, судьба людей до сих пор неизвестна, передает корреспондент РИА Новости.Накануне очевидец сообщил РИА Новости, что колонна беженцев, состоявшая из 34 машин, следовала из Волчанска в Харьков. Трагедия произошла, когда машины выехали на неподконтрольную России территорию и оказались около поселка Старый Салтов. Со стороны украинского блокпоста по ним открыли огонь. Известно о трех погибших.По данным корреспондента РИА Новости, ВСУ или нацбаты могут не выпускать оставшихся людей, судьба части колонны неизвестна. Известно, что сгорели первые четыре машины в колонне.Очевидец рассказал РИА Новости, что ездил в Волчанск за продуктами, когда возвращались обратно в Харьков, попали под обстрел. "Стрельба шла из танка или из чего-то мощного", - сказал он.В центральную городскую больнице Волчанск уже поступили пострадавшие - 13 человек, из них 5 детей. В больнице не исключают, что к ним могут поступить еще раненые в результате обстрела колонны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220505/bezhentsy-1786963406.html
https://ria.ru/20220501/azovstal-1786453809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Украинские националисты не выпускают беженцев из Старого Салтова
Украинские националисты не выпускают беженцев из Старого Салтова, судьба людей неизвестна
ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 5 мая – РИА Новости. Украинские националисты могут не выпустить оставшуюся на украинской территории колонну беженцев из Старого Салтова, судьба людей до сих пор неизвестна, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне очевидец сообщил РИА Новости, что колонна беженцев, состоявшая из 34 машин, следовала из Волчанска в Харьков. Трагедия произошла, когда машины выехали на неподконтрольную России территорию и оказались около поселка Старый Салтов. Со стороны украинского блокпоста по ним открыли огонь. Известно о трех погибших.
По данным корреспондента РИА Новости, ВСУ или нацбаты могут не выпускать оставшихся людей, судьба части колонны неизвестна. Известно, что сгорели первые четыре машины в колонне.
Очевидец рассказал РИА Новости, что ездил в Волчанск
за продуктами, когда возвращались обратно в Харьков
, попали под обстрел. "Стрельба шла из танка или из чего-то мощного", - сказал он.
В центральную городскую больнице Волчанск уже поступили пострадавшие - 13 человек, из них 5 детей. В больнице не исключают, что к ним могут поступить еще раненые в результате обстрела колонны.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.