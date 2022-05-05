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Очевидец: украинские боевики стреляли в беженцев из тяжелого вооружения

Очевидец: украинские боевики стреляли в беженцев из тяжелого вооружения - РИА Новости, 05.05.2022

Очевидец: украинские боевики стреляли в беженцев из тяжелого вооружения

Украинские боевики, расстрелявшие колонну с беженцами в Харьковской области, вели огонь как из стрелкового, так и из тяжелого вооружения, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:21

2022-05-05T12:21

2022-05-05T12:34

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ВОЛЧАНСК, 5 мая - РИА Новости. Украинские боевики, расстрелявшие колонну с беженцами в Харьковской области, вели огонь как из стрелкового, так и из тяжелого вооружения, рассказал РИА Новости очевидец."Стрельба: сначала очереди, а потом, как с танка или чего-то такого мощного. Взрывы такие мощные. И калаши, очереди", - сказал собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости накануне очевидец, колонна из 34 машин с беженцами, следовала из Волчанска в Харьков. Трагедия произошла, когда машины выехали на неподконтрольную России территорию и оказались около поселка Старый Салтов. Со стороны украинского блокпоста по ним открыли огонь.На данный момент известно о трех погибших. Как минимум 13 человек ранены, среди них пятеро детей, сообщили РИА Новости в больнице. Судьба остальных беженцев неизвестна, так как тела жертв остались на подконтрольной украинским силовикам территории.Как сообщил РИА Новости ранее источник в штабе военно-гражданской администрации освобожденных территорий Харьковской области, в поселок Старый Салтов под прикрытием украинских военных вошел карательный отряд Службы безопасности Украины, а также недавно сформированный батальон "Кракен", набранный из амнистированных украинских уголовников.По оперативной информации, украинские националисты устроили террор в селе и "увозят в неизвестном направлении из домов всех, кто симпатизирует российской стороне", добавил источник.

https://ria.ru/20220504/evakuatsiya-1786889268.html

https://ria.ru/20220503/soldaty-1786690756.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очевидец рассказал о том, как украинский блокпост обстрелял колонну беженцев Украинские боевики расстреляли колонну беженцев, следовавшую из Волчанска в Харьков, есть жертвы и раненые, сообщил РИА Новости очевидец. По его словам, трагедия произошла, когда колонна из 34 машин выехала на неподконтрольную России территорию и оказалась около поселка Старый Салтов. Ее обстреляли со стороны украинского блокпоста. 2022-05-05T12:21 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, харьковская область, харьков, волчанск, украина, вооруженные силы украины