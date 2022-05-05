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Очевидец: украинские боевики стреляли в беженцев из тяжелого вооружения
Очевидец: украинские боевики стреляли в беженцев из тяжелого вооружения - РИА Новости, 05.05.2022
Очевидец: украинские боевики стреляли в беженцев из тяжелого вооружения
Украинские боевики, расстрелявшие колонну с беженцами в Харьковской области, вели огонь как из стрелкового, так и из тяжелого вооружения, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:21
2022-05-05T12:21
2022-05-05T12:34
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ВОЛЧАНСК, 5 мая - РИА Новости. Украинские боевики, расстрелявшие колонну с беженцами в Харьковской области, вели огонь как из стрелкового, так и из тяжелого вооружения, рассказал РИА Новости очевидец."Стрельба: сначала очереди, а потом, как с танка или чего-то такого мощного. Взрывы такие мощные. И калаши, очереди", - сказал собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости накануне очевидец, колонна из 34 машин с беженцами, следовала из Волчанска в Харьков. Трагедия произошла, когда машины выехали на неподконтрольную России территорию и оказались около поселка Старый Салтов. Со стороны украинского блокпоста по ним открыли огонь.На данный момент известно о трех погибших. Как минимум 13 человек ранены, среди них пятеро детей, сообщили РИА Новости в больнице. Судьба остальных беженцев неизвестна, так как тела жертв остались на подконтрольной украинским силовикам территории.Как сообщил РИА Новости ранее источник в штабе военно-гражданской администрации освобожденных территорий Харьковской области, в поселок Старый Салтов под прикрытием украинских военных вошел карательный отряд Службы безопасности Украины, а также недавно сформированный батальон "Кракен", набранный из амнистированных украинских уголовников.По оперативной информации, украинские националисты устроили террор в селе и "увозят в неизвестном направлении из домов всех, кто симпатизирует российской стороне", добавил источник.
https://ria.ru/20220504/evakuatsiya-1786889268.html
https://ria.ru/20220503/soldaty-1786690756.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786909567_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f4e53e49a0feb1d97e4d3bb91e4b71f8.jpg
Очевидец рассказал о том, как украинский блокпост обстрелял колонну беженцев
Украинские боевики расстреляли колонну беженцев, следовавшую из Волчанска в Харьков, есть жертвы и раненые, сообщил РИА Новости очевидец.
По его словам, трагедия произошла, когда колонна из 34 машин выехала на неподконтрольную России территорию и оказалась около поселка Старый Салтов. Ее обстреляли со стороны украинского блокпоста.
2022-05-05T12:21
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, харьков, волчанск, украина, вооруженные силы украины
12:21 05.05.2022 (обновлено: 12:34 05.05.2022)
Очевидец: украинские боевики стреляли в беженцев из тяжелого вооружения
Очевидец: украинские боевики, стрелявшие в беженцев, вели огонь из тяжелого вооружения
ВОЛЧАНСК, 5 мая - РИА Новости. Украинские боевики, расстрелявшие колонну с беженцами в Харьковской области, вели огонь как из стрелкового, так и из тяжелого вооружения, рассказал РИА Новости очевидец.
"Стрельба: сначала очереди, а потом, как с танка или чего-то такого мощного. Взрывы такие мощные. И калаши, очереди", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости накануне очевидец, колонна из 34 машин с беженцами, следовала из Волчанска
в Харьков
. Трагедия произошла, когда машины выехали на неподконтрольную России
территорию и оказались около поселка Старый Салтов. Со стороны украинского блокпоста по ним открыли огонь.
На данный момент известно о трех погибших. Как минимум 13 человек ранены, среди них пятеро детей, сообщили РИА Новости в больнице. Судьба остальных беженцев неизвестна, так как тела жертв остались на подконтрольной украинским силовикам территории.
Как сообщил РИА Новости ранее источник в штабе военно-гражданской администрации освобожденных территорий Харьковской области
, в поселок Старый Салтов под прикрытием украинских военных вошел карательный отряд Службы безопасности Украины
, а также недавно сформированный батальон "Кракен", набранный из амнистированных украинских уголовников.
По оперативной информации, украинские националисты устроили террор в селе и "увозят в неизвестном направлении из домов всех, кто симпатизирует российской стороне", добавил источник.