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В Россию прибыли почти 200 тысяч детей-беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.05.2022
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В Россию прибыли почти 200 тысяч детей-беженцев из ДНР и ЛНР
В Россию прибыли почти 200 тысяч детей-беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.05.2022
В Россию прибыли почти 200 тысяч детей-беженцев из ДНР и ЛНР
Почти 200 тысяч детей из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли на территорию России с начала эскалации военного конфликта, рассказал в четверг РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:32
2022-05-05T11:32
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Почти 200 тысяч детей из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли на территорию России с начала эскалации военного конфликта, рассказал в четверг РИА Новости представитель экстренных служб."Всего сначала конфликта госграницу России пересекли 199,7 тысячи детей, в том числе 2,1 тысячи за минувшие сутки", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что общая численность прибывших в РФ беженцев достигла 1,13 миллиона человек. Свыше 33 тысяч из них находятся в 509 пунктах временного размещения на территории 53 регионов страны.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220504/evakuatsiya-1786889268.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию
11:32 05.05.2022
 
В Россию прибыли почти 200 тысяч детей-беженцев из ДНР и ЛНР

В Россию прибыли почти 200 тысяч детей-беженцев из ДНР, ЛНР и Украины

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевочка смотрит в окно автобуса перед отправкой из Славянска
Девочка смотрит в окно автобуса перед отправкой из Славянска - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Девочка смотрит в окно автобуса перед отправкой из Славянска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Почти 200 тысяч детей из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли на территорию России с начала эскалации военного конфликта, рассказал в четверг РИА Новости представитель экстренных служб.
"Всего сначала конфликта госграницу России пересекли 199,7 тысячи детей, в том числе 2,1 тысячи за минувшие сутки", - сказал собеседник агентства.
Беженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 22:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия за сутки эвакуировала десять тысяч человек с Украины, из ДНР, ЛНР
Он добавил, что общая численность прибывших в РФ беженцев достигла 1,13 миллиона человек. Свыше 33 тысяч из них находятся в 509 пунктах временного размещения на территории 53 регионов страны.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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