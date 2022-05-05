https://ria.ru/20220505/bezhentsy-1786944685.html
В Россию прибыли почти 200 тысяч детей-беженцев из ДНР и ЛНР
В Россию прибыли почти 200 тысяч детей-беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.05.2022
В Россию прибыли почти 200 тысяч детей-беженцев из ДНР и ЛНР
Почти 200 тысяч детей из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли на территорию России с начала эскалации военного конфликта, рассказал в четверг РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:32
2022-05-05T11:32
2022-05-05T11:32
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Почти 200 тысяч детей из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли на территорию России с начала эскалации военного конфликта, рассказал в четверг РИА Новости представитель экстренных служб."Всего сначала конфликта госграницу России пересекли 199,7 тысячи детей, в том числе 2,1 тысячи за минувшие сутки", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что общая численность прибывших в РФ беженцев достигла 1,13 миллиона человек. Свыше 33 тысяч из них находятся в 509 пунктах временного размещения на территории 53 регионов страны.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220504/evakuatsiya-1786889268.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию
В Россию прибыли почти 200 тысяч детей-беженцев из ДНР и ЛНР
В Россию прибыли почти 200 тысяч детей-беженцев из ДНР, ЛНР и Украины