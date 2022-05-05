https://ria.ru/20220505/benzin-1786896396.html

Эксперт рассказал, что будет с мотором, если залить бензин подешевле

Эксперт рассказал, что будет с мотором, если залить бензин подешевле - РИА Новости, 05.05.2022

Эксперт рассказал, что будет с мотором, если залить бензин подешевле

Ничего страшного с автомобилем не произойдет, если вы зальете в бензобак бензин марки Аи-92 вместо Аи-95: любое современное авто оборудовано датчиками... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T03:15

2022-05-05T03:15

2022-05-05T03:15

авто

россия

авилон

аи-95

аи-92

виталий бояринов

бензин

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Ничего страшного с автомобилем не произойдет, если вы зальете в бензобак бензин марки Аи-92 вместо Аи-95: любое современное авто оборудовано датчиками детонации, которые ее предотвращают и стабилизируют зажигание, рассказал агентству “Прайм” директор по сервису одного из подразделений группы “Авилон” Виталий Бояринов.Он напомнил, что 95-й бензин — улучшенная версия АИ-92, поэтому использование топлива с более низким октановым числом в этом случае допускается.Возможна небольшая потеря мощности, но в современных городских условиях это несущественно, предупредил эксперт.“При этом все равно необходимо следовать рекомендациям производителя и использовать топливо, которое предназначено для конкретного двигателя”, — подытожил он.

https://ria.ru/20220428/benzin-1785846795.html

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авто, россия, авилон , аи-95, аи-92, виталий бояринов, бензин