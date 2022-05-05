https://ria.ru/20220505/benzin-1786896396.html
Эксперт рассказал, что будет с мотором, если залить бензин подешевле
Эксперт рассказал, что будет с мотором, если залить бензин подешевле - РИА Новости, 05.05.2022
Эксперт рассказал, что будет с мотором, если залить бензин подешевле
Ничего страшного с автомобилем не произойдет, если вы зальете в бензобак бензин марки Аи-92 вместо Аи-95: любое современное авто оборудовано датчиками... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T03:15
2022-05-05T03:15
2022-05-05T03:15
авто
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аи-95
аи-92
виталий бояринов
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Ничего страшного с автомобилем не произойдет, если вы зальете в бензобак бензин марки Аи-92 вместо Аи-95: любое современное авто оборудовано датчиками детонации, которые ее предотвращают и стабилизируют зажигание, рассказал агентству “Прайм” директор по сервису одного из подразделений группы “Авилон” Виталий Бояринов.Он напомнил, что 95-й бензин — улучшенная версия АИ-92, поэтому использование топлива с более низким октановым числом в этом случае допускается.Возможна небольшая потеря мощности, но в современных городских условиях это несущественно, предупредил эксперт.“При этом все равно необходимо следовать рекомендациям производителя и использовать топливо, которое предназначено для конкретного двигателя”, — подытожил он.
https://ria.ru/20220428/benzin-1785846795.html
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авто, россия, авилон , аи-95, аи-92, виталий бояринов, бензин
Эксперт рассказал, что будет с мотором, если залить бензин подешевле
Автоэксперт Бояринов: использование бензина Аи-92 вместо Аи-95 не навредит машине