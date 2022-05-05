https://ria.ru/20220505/belarus-1787084356.html

Лукашенко: проверка сил реагирования Белоруссии связана с действиями НАТО

Лукашенко: проверка сил реагирования Белоруссии связана с действиями НАТО - РИА Новости, 05.05.2022

Лукашенко: проверка сил реагирования Белоруссии связана с действиями НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внезапная проверка сил реагирования в Белоруссии связана с действиями НАТО, а не спецоперацией РФ на... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T20:13

2022-05-05T20:13

2022-05-05T20:22

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МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внезапная проверка сил реагирования в Белоруссии связана с действиями НАТО, а не спецоперацией РФ на Украине, передаёт Sputnik Беларусь."Это не столько связано со специальной операцией в Украине, сколько с действиями ваших вооруженных сил, блока НАТО (особенно в Польше и Прибалтике) и нагнетанием обстановки вокруг Беларуси. В последнее время обстановка нагнетается еще более яростно, я бы сказал. И, естественно, Вооруженные Силы - говорю вам прямым текстом - вынуждены на это реагировать", - сказал он в интервью агентству Associated Press.По словам Лукашенко, в Минске "видели, что в том числе Соединенные Штаты Америки, Великобритания и вообще страны блока НАТО перебрасывают войска к нашей границе". "Их было несколько лет тому назад 3 тысячи, сейчас - 32 тысячи. Поэтому мы не можем не реагировать", - сказал белорусский лидер.

https://ria.ru/20220505/belorussiya-1787082291.html

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