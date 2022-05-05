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Лукашенко: проверка сил реагирования Белоруссии связана с действиями НАТО - РИА Новости, 05.05.2022
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Лукашенко: проверка сил реагирования Белоруссии связана с действиями НАТО
Лукашенко: проверка сил реагирования Белоруссии связана с действиями НАТО - РИА Новости, 05.05.2022
Лукашенко: проверка сил реагирования Белоруссии связана с действиями НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внезапная проверка сил реагирования в Белоруссии связана с действиями НАТО, а не спецоперацией РФ на... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T20:13
2022-05-05T20:22
в мире
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украина
польша
нато
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МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внезапная проверка сил реагирования в Белоруссии связана с действиями НАТО, а не спецоперацией РФ на Украине, передаёт Sputnik Беларусь."Это не столько связано со специальной операцией в Украине, сколько с действиями ваших вооруженных сил, блока НАТО (особенно в Польше и Прибалтике) и нагнетанием обстановки вокруг Беларуси. В последнее время обстановка нагнетается еще более яростно, я бы сказал. И, естественно, Вооруженные Силы - говорю вам прямым текстом - вынуждены на это реагировать", - сказал он в интервью агентству Associated Press.По словам Лукашенко, в Минске "видели, что в том числе Соединенные Штаты Америки, Великобритания и вообще страны блока НАТО перебрасывают войска к нашей границе". "Их было несколько лет тому назад 3 тысячи, сейчас - 32 тысячи. Поэтому мы не можем не реагировать", - сказал белорусский лидер.
https://ria.ru/20220505/belorussiya-1787082291.html
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в мире, белоруссия, украина, польша, нато
20:13 05.05.2022 (обновлено: 20:22 05.05.2022)
 
Лукашенко: проверка сил реагирования Белоруссии связана с действиями НАТО

Лукашенко: внезапная проверка сил реагирования Белоруссии связана с действиями НАТО

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко о
Президент Белоруссии Александр Лукашенко о - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко о. Архивное фото
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МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внезапная проверка сил реагирования в Белоруссии связана с действиями НАТО, а не спецоперацией РФ на Украине, передаёт Sputnik Беларусь.
"Это не столько связано со специальной операцией в Украине, сколько с действиями ваших вооруженных сил, блока НАТО (особенно в Польше и Прибалтике) и нагнетанием обстановки вокруг Беларуси. В последнее время обстановка нагнетается еще более яростно, я бы сказал. И, естественно, Вооруженные Силы - говорю вам прямым текстом - вынуждены на это реагировать", - сказал он в интервью агентству Associated Press.
По словам Лукашенко, в Минске "видели, что в том числе Соединенные Штаты Америки, Великобритания и вообще страны блока НАТО перебрасывают войска к нашей границе". "Их было несколько лет тому назад 3 тысячи, сейчас - 32 тысячи. Поэтому мы не можем не реагировать", - сказал белорусский лидер.
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