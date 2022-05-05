https://ria.ru/20220505/belarus-1787084356.html
Лукашенко: проверка сил реагирования Белоруссии связана с действиями НАТО
Лукашенко: проверка сил реагирования Белоруссии связана с действиями НАТО - РИА Новости, 05.05.2022
Лукашенко: проверка сил реагирования Белоруссии связана с действиями НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внезапная проверка сил реагирования в Белоруссии связана с действиями НАТО, а не спецоперацией РФ на... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T20:13
2022-05-05T20:13
2022-05-05T20:22
в мире
белоруссия
украина
польша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783334011_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_0b1e84fe25f8dbc5baf2fcb6a92ea696.jpg
МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внезапная проверка сил реагирования в Белоруссии связана с действиями НАТО, а не спецоперацией РФ на Украине, передаёт Sputnik Беларусь."Это не столько связано со специальной операцией в Украине, сколько с действиями ваших вооруженных сил, блока НАТО (особенно в Польше и Прибалтике) и нагнетанием обстановки вокруг Беларуси. В последнее время обстановка нагнетается еще более яростно, я бы сказал. И, естественно, Вооруженные Силы - говорю вам прямым текстом - вынуждены на это реагировать", - сказал он в интервью агентству Associated Press.По словам Лукашенко, в Минске "видели, что в том числе Соединенные Штаты Америки, Великобритания и вообще страны блока НАТО перебрасывают войска к нашей границе". "Их было несколько лет тому назад 3 тысячи, сейчас - 32 тысячи. Поэтому мы не можем не реагировать", - сказал белорусский лидер.
https://ria.ru/20220505/belorussiya-1787082291.html
белоруссия
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783334011_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3480e30662b723cf46e928eae54f4f3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, польша, нато
20:13 05.05.2022 (обновлено: 20:22 05.05.2022)
Лукашенко: проверка сил реагирования Белоруссии связана с действиями НАТО
Лукашенко: внезапная проверка сил реагирования Белоруссии связана с действиями НАТО