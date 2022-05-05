https://ria.ru/20220505/bali-1786955451.html

Богатые россияне снова заинтересовались отдыхом на Бали

Богатые россияне снова заинтересовались отдыхом на Бали - РИА Новости, 05.05.2022

Богатые россияне снова заинтересовались отдыхом на Бали

Туроператоры отмечают рост интереса к отдыху на Бали, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:47

2022-05-05T12:47

2022-05-05T12:47

туризм

туризм

новости - туризм

индонезия

москва

денпасар

куда поехать

бали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156337/94/1563379492_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_5d149ff3ac9df43e49e7520b2bb93256.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Туроператоры отмечают рост интереса к отдыху на Бали, сообщает АТОР.Путешественники, готовые серьезно потратиться на отпуск в Индонезии, уже оплачивают брони отелей, но большинство интересующихся направлением ждет снижения цен.Участники рынка отмечают, что сейчас недельная поездка на остров обходится в сумму от полутора до двух тысяч долларов за туриста. К тому же, пока не возобновлена выдача виз по прибытии и нет прямого авиасообщения.Основная статья расходов — перелет из Москвы в Денпасар, отмечают туроператоры. За дорогу с пересадкой в ОАЭ, Катаре или Турции приходится платить от 45 тысяч рублей в одну сторону. Раньше можно было летать без стыковки или через Сингапур, что выходило дешевле.Визы нужно делать заранее через индонезийские принимающие компании. Так, однократная на 60 дней обходится примерно в 150 долларов, рассказал представитель крупного туроператора. Продлить ее нельзя.Расходы на дорогу и разрешение на въезд не покрывают скидок отелей, которые достигают сейчас 50 процентов, говорят участники рынка. При этом уровень сервиса соответствует заявленным звездам.Индонезия принимает российских туристов, но только привитых и предъявивших отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного до вылета.

https://ria.ru/20220426/shrilanka-1785467313.html

https://ria.ru/20220422/tailand-1784881363.html

https://ria.ru/20181014/1530216713.html

индонезия

москва

денпасар

бали

сингапур

катар

оаэ

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, индонезия, москва, денпасар, куда поехать, бали, самолеты, отели, гостиницы, сингапур, катар, оаэ, турция