https://ria.ru/20220505/bali-1786955451.html
Богатые россияне снова заинтересовались отдыхом на Бали
Богатые россияне снова заинтересовались отдыхом на Бали - РИА Новости, 05.05.2022
Богатые россияне снова заинтересовались отдыхом на Бали
Туроператоры отмечают рост интереса к отдыху на Бали, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:47
2022-05-05T12:47
2022-05-05T12:47
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Туроператоры отмечают рост интереса к отдыху на Бали, сообщает АТОР.Путешественники, готовые серьезно потратиться на отпуск в Индонезии, уже оплачивают брони отелей, но большинство интересующихся направлением ждет снижения цен.Участники рынка отмечают, что сейчас недельная поездка на остров обходится в сумму от полутора до двух тысяч долларов за туриста. К тому же, пока не возобновлена выдача виз по прибытии и нет прямого авиасообщения.Основная статья расходов — перелет из Москвы в Денпасар, отмечают туроператоры. За дорогу с пересадкой в ОАЭ, Катаре или Турции приходится платить от 45 тысяч рублей в одну сторону. Раньше можно было летать без стыковки или через Сингапур, что выходило дешевле.Визы нужно делать заранее через индонезийские принимающие компании. Так, однократная на 60 дней обходится примерно в 150 долларов, рассказал представитель крупного туроператора. Продлить ее нельзя.Расходы на дорогу и разрешение на въезд не покрывают скидок отелей, которые достигают сейчас 50 процентов, говорят участники рынка. При этом уровень сервиса соответствует заявленным звездам.Индонезия принимает российских туристов, но только привитых и предъявивших отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного до вылета.
https://ria.ru/20220426/shrilanka-1785467313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, индонезия, москва, денпасар, куда поехать, бали, самолеты, отели, гостиницы, сингапур, катар, оаэ, турция
Богатые россияне снова заинтересовались отдыхом на Бали
Туроператоры рассказали, что сколько стоит отдых на Бали и когда путевки могут подешеветь
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости.
Туроператоры отмечают рост интереса к отдыху на Бали, сообщает
АТОР.
Путешественники, готовые серьезно потратиться на отпуск в Индонезии, уже оплачивают брони отелей, но большинство интересующихся направлением ждет снижения цен.
Участники рынка отмечают, что сейчас недельная поездка на остров обходится в сумму от полутора до двух тысяч долларов за туриста. К тому же, пока не возобновлена выдача виз по прибытии и нет прямого авиасообщения.
Основная статья расходов — перелет из Москвы в Денпасар, отмечают туроператоры. За дорогу с пересадкой в ОАЭ, Катаре или Турции приходится платить от 45 тысяч рублей в одну сторону. Раньше можно было летать без стыковки или через Сингапур, что выходило дешевле.
Визы нужно делать заранее через индонезийские принимающие компании. Так, однократная на 60 дней обходится примерно в 150 долларов, рассказал представитель крупного туроператора. Продлить ее нельзя.
Расходы на дорогу и разрешение на въезд не покрывают скидок отелей, которые достигают сейчас 50 процентов, говорят участники рынка. При этом уровень сервиса соответствует заявленным звездам.
Индонезия принимает российских туристов, но только привитых и предъявивших отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного до вылета.