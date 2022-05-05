https://ria.ru/20220505/azovstal-1786977298.html
В Кремле заявили, что российские военные продолжают блокировать "Азовсталь"
В Кремле заявили, что российские военные продолжают блокировать "Азовсталь" - РИА Новости, 05.05.2022
В Кремле заявили, что российские военные продолжают блокировать "Азовсталь"
Российские военные продолжают блокировать металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, работают гуманитарные коридоры, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:55
2022-05-05T12:55
2022-05-05T13:04
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
дмитрий песков
сирия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские военные продолжают блокировать металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, работают гуманитарные коридоры, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно. Конечно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, продолжаются ли российские военные вместе с союзными силами ДНР блокировать территорию "Азовстали" по всему ее периметру.Вместе с тем, добавил Песков, там работают гуманитарные коридоры.Тогда же он заявил, что требования заблокированного на "Азовстали" противника по обмену мирных жителей на продукты и лекарства схожи с предложениями, которые выдвигали загнанные в ловушку террористы в Сирии.
https://ria.ru/20220505/azovstal-1786909584.html
донецкая народная республика
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, дмитрий песков, сирия
12:55 05.05.2022 (обновлено: 13:04 05.05.2022)
В Кремле заявили, что российские военные продолжают блокировать "Азовсталь"
Песков: российские военные продолжают блокировать "Азовсталь", гумкоридоры работают