https://ria.ru/20220505/azovstal-1786977298.html

В Кремле заявили, что российские военные продолжают блокировать "Азовсталь"

В Кремле заявили, что российские военные продолжают блокировать "Азовсталь" - РИА Новости, 05.05.2022

В Кремле заявили, что российские военные продолжают блокировать "Азовсталь"

Российские военные продолжают блокировать металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, работают гуманитарные коридоры, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:55

2022-05-05T12:55

2022-05-05T13:04

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мариуполь

дмитрий песков

сирия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские военные продолжают блокировать металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, работают гуманитарные коридоры, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно. Конечно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, продолжаются ли российские военные вместе с союзными силами ДНР блокировать территорию "Азовстали" по всему ее периметру.Вместе с тем, добавил Песков, там работают гуманитарные коридоры.Тогда же он заявил, что требования заблокированного на "Азовстали" противника по обмену мирных жителей на продукты и лекарства схожи с предложениями, которые выдвигали загнанные в ловушку террористы в Сирии.

https://ria.ru/20220505/azovstal-1786909584.html

донецкая народная республика

мариуполь

сирия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, дмитрий песков, сирия