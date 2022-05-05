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В Кремле заявили, что российские военные продолжают блокировать "Азовсталь" - РИА Новости, 05.05.2022
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В Кремле заявили, что российские военные продолжают блокировать "Азовсталь"
В Кремле заявили, что российские военные продолжают блокировать "Азовсталь" - РИА Новости, 05.05.2022
В Кремле заявили, что российские военные продолжают блокировать "Азовсталь"
Российские военные продолжают блокировать металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, работают гуманитарные коридоры, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:55
2022-05-05T13:04
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
дмитрий песков
сирия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские военные продолжают блокировать металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, работают гуманитарные коридоры, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно. Конечно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, продолжаются ли российские военные вместе с союзными силами ДНР блокировать территорию "Азовстали" по всему ее периметру.Вместе с тем, добавил Песков, там работают гуманитарные коридоры.Тогда же он заявил, что требования заблокированного на "Азовстали" противника по обмену мирных жителей на продукты и лекарства схожи с предложениями, которые выдвигали загнанные в ловушку террористы в Сирии.
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донецкая народная республика
мариуполь
сирия
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, дмитрий песков, сирия
12:55 05.05.2022 (обновлено: 13:04 05.05.2022)
 
В Кремле заявили, что российские военные продолжают блокировать "Азовсталь"

Песков: российские военные продолжают блокировать "Азовсталь", гумкоридоры работают

© РИА Новости / Валерий МельниковДым на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе
Дым на металлургическом комбинате Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Дым на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские военные продолжают блокировать металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, работают гуманитарные коридоры, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно. Конечно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, продолжаются ли российские военные вместе с союзными силами ДНР блокировать территорию "Азовстали" по всему ее периметру.
Вместе с тем, добавил Песков, там работают гуманитарные коридоры.
Тогда же он заявил, что требования заблокированного на "Азовстали" противника по обмену мирных жителей на продукты и лекарства схожи с предложениями, которые выдвигали загнанные в ловушку террористы в Сирии.
Эвакуированные из района Азовстали мирные жители в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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Штаб: покинувшие "Азовсталь" мирные граждане не знали о гумкоридорах
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаМариупольДмитрий ПесковСирия
 
 
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