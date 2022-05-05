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Володин сравнил украинских боевиков на "Азовстали" с террористами - РИА Новости, 05.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/azovstal-1786944076.html
Володин сравнил украинских боевиков на "Азовстали" с террористами
Володин сравнил украинских боевиков на "Азовстали" с террористами - РИА Новости, 05.05.2022
Володин сравнил украинских боевиков на "Азовстали" с террористами
Предложение боевиков, заблокированных на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, обменять находящихся там мирных жителей на продукты и медикаменты... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:30
2022-05-05T11:52
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
украина
в мире
россия
донецкая народная республика
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Предложение боевиков, заблокированных на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, обменять находящихся там мирных жителей на продукты и медикаменты является типичным поведением террористов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Типичное поведение террористов... Неужели еще кому-то непонятно, с кем столкнулись наши солдаты и офицеры на Украине?" - написал Володин в своем Telegram-канале, комментируя данное сообщение. Парламентарий обратил внимание, что сначала боевики заманили людей на территорию комбината, а затем отсиживались там, прикрываясь гражданскими как живым щитом. "Теперь они хотят обменять на продукты питания, оценивая жизнь человека в 66,6 кг", - написал Володин.Ранее в четверг о таком намерении украинских неонацистов на "Азовстали" сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия. Отмечалось, что условия сделки подразумевают 15 заложников на одну тонну продуктов, а также лекарства.
https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html
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мариуполь, украина, в мире, россия, донецкая народная республика, госдума рф, вячеслав володин
11:30 05.05.2022 (обновлено: 11:52 05.05.2022)
 
Володин сравнил украинских боевиков на "Азовстали" с террористами

Спикер Госдумы Володин: боевики на "Азовстали" ведут себя как типичные террористы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Предложение боевиков, заблокированных на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, обменять находящихся там мирных жителей на продукты и медикаменты является типичным поведением террористов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Типичное поведение террористов... Неужели еще кому-то непонятно, с кем столкнулись наши солдаты и офицеры на Украине?" - написал Володин в своем Telegram-канале, комментируя данное сообщение. Парламентарий обратил внимание, что сначала боевики заманили людей на территорию комбината, а затем отсиживались там, прикрываясь гражданскими как живым щитом. "Теперь они хотят обменять на продукты питания, оценивая жизнь человека в 66,6 кг", - написал Володин.
Ранее в четверг о таком намерении украинских неонацистов на "Азовстали" сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия. Отмечалось, что условия сделки подразумевают 15 заложников на одну тонну продуктов, а также лекарства.
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Последнее логово нацистов. Что происходит у стен "Азовстали"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМариупольУкраинаВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФВячеслав Володин
 
 
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