11:30 05.05.2022 (обновлено: 11:52 05.05.2022)
Володин сравнил украинских боевиков на "Азовстали" с террористами
Спикер Госдумы Володин: боевики на "Азовстали" ведут себя как типичные террористы
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Предложение боевиков, заблокированных на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, обменять находящихся там мирных жителей на продукты и медикаменты является типичным поведением террористов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Типичное поведение террористов... Неужели еще кому-то непонятно, с кем столкнулись наши солдаты и офицеры на Украине?" - написал Володин в своем Telegram-канале, комментируя данное сообщение. Парламентарий обратил внимание, что сначала боевики заманили людей на территорию комбината, а затем отсиживались там, прикрываясь гражданскими как живым щитом. "Теперь они хотят обменять на продукты питания, оценивая жизнь человека в 66,6 кг", - написал Володин.
Ранее в четверг о таком намерении украинских неонацистов на "Азовстали" сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия. Отмечалось, что условия сделки подразумевают 15 заложников на одну тонну продуктов, а также лекарства.
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