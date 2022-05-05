https://ria.ru/20220505/azovstal-1786944076.html

Володин сравнил украинских боевиков на "Азовстали" с террористами

Володин сравнил украинских боевиков на "Азовстали" с террористами - РИА Новости, 05.05.2022

Володин сравнил украинских боевиков на "Азовстали" с террористами

Предложение боевиков, заблокированных на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, обменять находящихся там мирных жителей на продукты и медикаменты... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:30

2022-05-05T11:30

2022-05-05T11:52

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

украина

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россия

донецкая народная республика

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Предложение боевиков, заблокированных на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, обменять находящихся там мирных жителей на продукты и медикаменты является типичным поведением террористов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Типичное поведение террористов... Неужели еще кому-то непонятно, с кем столкнулись наши солдаты и офицеры на Украине?" - написал Володин в своем Telegram-канале, комментируя данное сообщение. Парламентарий обратил внимание, что сначала боевики заманили людей на территорию комбината, а затем отсиживались там, прикрываясь гражданскими как живым щитом. "Теперь они хотят обменять на продукты питания, оценивая жизнь человека в 66,6 кг", - написал Володин.Ранее в четверг о таком намерении украинских неонацистов на "Азовстали" сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия. Отмечалось, что условия сделки подразумевают 15 заложников на одну тонну продуктов, а также лекарства.

https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html

мариуполь

украина

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, украина, в мире, россия, донецкая народная республика, госдума рф, вячеслав володин