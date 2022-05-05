https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html

"Пашинян должен уйти": кто стоит за беспорядками в Армении

"Пашинян должен уйти": кто стоит за беспорядками в Армении - РИА Новости, 05.05.2022

"Пашинян должен уйти": кто стоит за беспорядками в Армении

Массовые протесты разгорелись в Ереване 1 мая — лидеры оппозиции, среди которых главы парламентских фракций "Айастан" и "Честь имею" Роберт Кочарян и Артур... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T13:53

2022-05-05T13:53

2022-05-05T14:15

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Михаил Катков, Алена Казакова. Массовые протесты разгорелись в Ереване 1 мая — лидеры оппозиции, среди которых главы парламентских фракций "Айастан" и "Честь имею" Роберт Кочарян и Артур Ванецян, называют эти акции "последней битвой" с режимом Никола Пашиняна. Противники премьер-министра убеждены, что он готов сдать Арцах (Нагорно-Карабахскую республику) Азербайджану, а Армению — Турции. Повод для обвинений им дал сам Пашинян, заявивший в парламенте, что армянам нужно понизить планку требований по Карабаху. РИА Новости разбиралось в ситуации.Поход на ЕреванОппозиция организовала показательное шествие в Ереван из четырех районов Армении, напомнив этим, как четыре года назад Никол Пашинян с одним рюкзаком за спиной вышел из Гюмри в столицу, где при поддержке сотен тысяч сограждан сверг так называемый карабахский клан. Это назвали "бархатной революцией", и вот теперь ее противники пытаются взять реванш.Люди выступили из Тигранашена и Ноемберяна, где, согласно советским картам, есть азербайджанские анклавы, которые после распада СССР достались Армении. В республике опасаются, что Баку может вернуть себе эти регионы, тем самым лишив Ереван контроля над частью дорог внутри страны. Также протестующие выдвинулись из Апарана и Сардарапата — это места сражений времен Первой мировой войны. Тогда армянским силам удалось дать отпор турецким войскам.В итоге 1 мая на площади Франции в Ереване собрались около 15 тысяч человек. Лидеры оппозиции призвали разбить палаточный лагерь, а утром перекрыть улицы в центре города. Но сторонние наблюдатели сильно сомневались в успехе акции. Шутили: "Если Пашинян сам не умрет, эти власть взять не смогут".Следующая пара дней вроде бы подтвердила прогноз скептиков. По Еревану бродили толпы, но до полноценной блокады улиц или тем более захвата зданий органов государственной власти дело не дошло. Полиция разбирала баррикады, задерживала самых буйных (за 2 и 3 мая — 314 человек). но в целом город вел привычную жизнь. Впрочем, напряженность сохранялась, и периодически между местными и протестующими возникали стычки. Горожане упрекали оппозиционеров в нежелании работать, те отвечали обвинениями в "измене родине".Примечательно, что власти Арцаха протесты не поддержали. Сначала там тоже говорили о предательстве Пашиняна и даже о том, что надо уйти под прямой контроль России, но премьер-министр, встретившись с Владимиром Путиным, выделил на восстановление Степанакерта 44 миллиона долларов, и обида если не забылась, то стала менее болезненной. К тому же оппозиция пока не предложила Арцаху ничего, помимо лозунга "Нет отуречиванию!", хотя карабахским армянам хочется получить еще как минимум гарантии безопасности.Попытка штурмаТем не менее утром 4 мая оппозиция при помощи грузовиков и бетономешалок заблокировала главные улицы Еревана, а Служба национальной безопасности Армении сообщила, что есть опасность атаки на парламент республики. В этот день там как раз выступал Никол Пашинян. Он сказал, что переговоры по Карабаху проиграл его предшественник Серж Саргсян, когда принял "Мадридские принципы".Оппозиционные депутаты обвинили премьера в неспособности выполнить предвыборные обещания и потребовали его отставки, после чего демонстративно покинули зал заседаний."Достойные граждане Армении не нуждаются в захвате каких-либо зданий по той простой причине, что власть отныне сосредоточена на улицах, в руках армян", — объяснила представительница "Айастана" депутат Кристине Варданян.Впрочем, спустя некоторое время вице-спикер Национального собрания Армении Ишхан Сагателян все-таки предложил протестующим прорвать полицейское оцепление. В случае успеха предполагалось заблокировать вход либо вовсе захватить парламент. Попытка оказалась неудачной, и толпа двинулась дальше по улице.Тем временем в другом районе города митингующие задумали водрузить на МИД Армении флаг Арцаха. Несколько человек подбежали ко входу, размахивали флагами и свистели, созывая толпу. Путь ей преградили несколько сотен полицейских. В отличие от коллег возле парламента, они были без касок и щитов. Первую волну отразили, но затем оцепление все же было прорвано.Проникнув во двор МИДа, оппозиционеры принялись ломиться внутрь. Ситуацию разрядил Ишхан Сагателян, которому полицейские позволили повесить на здании флаг Арцаха. Толпа отступила — решили переночевать на площади Франции и утром 5 мая продолжить раскачку режима Пашиняна."Готовит легенду""Пока можно сказать, что протесты не очень сильные. И сложно понять, как далеко они могут зайти. Если произойдет эскалация, переход в новое качество, это даст какие-то политические последствия. Вероятность победы оппозиции есть, но не очень большая", — считает политолог, научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян.Власти стараются не допустить разрастания протестов. "Когда оппозиция пытается перенести свои выступления в новую локацию, определенную силу применяют. С другой стороны, руководство страны избегает широкомасштабного насилия, например, для деблокирования палаточного лагеря, понимая, что это может обернуться эскалацией", — отмечает эксперт.Высказывание о необходимости "снизить планку ожидания" по вопросу принадлежности Нагорного Карабаха Микаелян расценивает как "подготовку общественного мнения". По его оценкам, избежать этого было нельзя, поскольку Пашинян готовится к политике "замирения" в отношении Турции и Азербайджана.Борьба за властьВ том, что протесты способны вынудить премьера уйти в отставку, сомневается и руководитель армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров. Пашинян сам пришел к власти на волне митингов и хорошо понимает, что происходит на улицах."В центре города собираются от десяти до пятнадцати тысяч человек. На демонстрации, по разным данным, приходят до 30 тысяч. Вряд ли они станут критической массой, достаточной, чтобы повлиять на Пашиняна. Хотя длительное и более интенсивное воздействие сыграет определенную роль," — рассуждает политолог.Эксперты сходятся в том, что, пока протесты сводятся к противостоянию между бывшими и нынешними властями Армении, Пашиняна не свергнут."У премьер-министра низкий рейтинг доверия в общества, но у тех, кто сейчас возглавляет оппозицию, еще ниже. При этом Кочарян, Ванецян и другие конкурируют и не хотят терять контроль над улицей. Большая часть общества все еще находится в глубокой апатии", — говорит армянский политический аналитик Аршалуйс Мгдесян.По его мнению, главная проблема современной Армении в том, что республике нужны серьезные изменения во внутренней и внешней политике, а без консолидированной поддержки общества власти не могут на это решиться. Оппозиция, раскачивающая ситуацию, тоже не пользуется особой популярностью. Пока одни борются с другими, времени на реформы остается все меньше.

https://ria.ru/20220420/armeniya-1784360285.html

https://ria.ru/20220327/karabakh-1780358688.html

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в мире, никол пашинян, владимир путин, серж саргсян, армения, ереван, азербайджан, институт стран снг