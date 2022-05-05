https://ria.ru/20220505/agentura-1786903168.html

Стало известно, как СВРУ подбирала агентуру из числа граждан Польши

Стало известно, как СВРУ подбирала агентуру из числа граждан Польши - РИА Новости, 05.05.2022

Стало известно, как СВРУ подбирала агентуру из числа граждан Польши

Источник в российских силовых структурах предоставил РИА Новости внутренние документы Службы внешней разведки Украины, дающие представление о том, как СВРУ... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T05:23

2022-05-05T05:23

2022-05-05T06:04

польша

люблин

молдавия

нато

вторая мировая война (1939-1945)

херсон

в мире

украина

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ХЕРСОН, 5 мая — РИА Новости. Источник в российских силовых структурах предоставил РИА Новости внутренние документы Службы внешней разведки Украины, дающие представление о том, как СВРУ подбирала свою агентуру из числа граждан Польши.Согласно данным, в свою очередь полученным российскими силовиками от источника в украинских спецслужбах, СВРУ с 2012 года привлекла к конфиденциальному сотрудничеству граждан Польши для получения информации в том числе о состоянии молдавско-приднестровских политических отношений и перспективах дальнейшего нахождения группировки российских войск в ПМР.Кроме того, СВРУ использовала польскую агентуру для изменения в польском обществе в нейтральную сторону отношения к Волынской резне — массовому убийству украинскими националистами поляков на Волыни в 1943 году, рассказал собеседник агентства.Источник предоставил РИА Новости совершенно секретный рапорт на имя директора пятого департамента СВРУ генерал-майора Бойчука "о привлечении к конфиденциальному сотрудничеству в качестве доверительной связи" одного из таких граждан Польши.Интересная персона"С целью создания оперативных позиций для получения актуальной информации в политической сфере о молдавско-приднестровской проблематике, использования в специальных мероприятиях влияния, а также изучения объектов заинтересованности СВР Украины подобран, проверен и изучен в качестве доверительной связи ... представитель научно-экспертных кругов Польши — объект СВР № н-22379 "Радим", — говорилось в рапорте.Агентурный псевдоним "Радим" получил поляк Мартин Косенковский, 1981 года рождения, уроженец города Люблин, кандидат политологических наук, эксперт-политолог, научный сотрудник Католического университета Люблина, женатый и живший в этом городе.Как следует из рапорта, в поле зрения СВРУ "Радим" попал в июне 2011 года "в ходе проведения мероприятий, направленных на установление вербовочного контингента" из числа влиятельных иностранных экспертов, которые использовали научно-исследовательские структуры для изучения общественно-политической ситуации в Молдавии и могли быть "носителями актуальной информации".Первоначальные данные о Косенковском "свидетельствовали, что иностранец по своим возможностям может представлять разведывательный интерес для использования по линии политической разведки".Как изучали кандидатаДля предварительного изучения личности Косенковского в СВРУ был разработан план № 8/24/1951 от 20 июня 2011 года."С соблюдением требований конспирации были выяснены биографические данные кандидата, его разведывательные возможности, личные и деловые качества, а также сформирована основа для привлечения иностранца к конфиденциальному сотрудничеству", — говорилось в рапорте.Косенковского лично изучали два других агента СВРУ — "Атлант" (№ н-8813) и "Бисмарк" (№ н-13330). Они, в частности, выяснили, что "Радим" вырос в семье рядовых служащих, не имевших весомых связей в общественно-политической элите Польши, и со времен учебы на политологическом факультете Университета Марии Склодовской-Кюри в Люблине вынужден был рассчитывать исключительно на собственные силы и возможности."По оценке источников, иностранец характеризуется с положительной стороны, как вдумчивый, одаренный и перспективный ученый. Наиболее сильными сторонами личности иностранца являются целеустремленность, интеллект, широкий кругозор, владение несколькими иностранными языками (русский, английский, немецкий). Украинский понимает несколько хуже. Коммуникабельный, несколько сдержанный в проявлении эмоций, всегда старается избегать конфликтных ситуаций" — таким описан Косенковский в рапорте."Впрочем, по оценке агента "Атлант", полученные данные по психологическому портрету объекта свидетельствуют, что он является сильной личностью, для которой определяющими факторами жизнедеятельности являются способности эффективно реализовать собственные амбиции в науке. По темпераменту — флегматик, по поведению и менталитету объект больше напоминает немца, чем поляка", — говорилось в рапорте.Также отмечалось, что Косенковский пунктуален, дисциплинирован и чистоплотен, скромен в быту, не склонен к чрезмерным финансовым затратам, не курит, спиртное почти не употребляет.Влиятельные связиПо данным СВРУ, "в мировоззренческом плане иностранец ориентирован на западные ценности, патриотически настроен в отношении Республики Польша". Лояльно относится к Украине, "и несколько негативно" — к России и Румынии."К Приднестровью и Молдове относится с симпатией как к любимым объектам научного исследования. Лояльное отношение к самопровозглашенной ПМР заметно отличает "Радима" от других представителей западного экспертного сообщества", — указывалось в рапорте."На этапе предварительного изучения установлено, что "Радим" имеет разведывательные возможности, которые обусловлены влиятельными контактами в экспертном сообществе Молдовы и Республики Польша, связями в иностранных СМИ. Объект постоянно участвует в международных научно-исследовательских проектах, интересуется внешнеполитической тематикой, активно позиционирует себя в качестве эксперта на внутренней и внешней политических аренах", — говорилось в рапорте.Указывалось, что в 2011-2012 годах Косенковский опубликовал ряд экспертных материалов по молдавско-приднестровской проблематике в таких изданиях, как Wall Street Journal (США), New Eastern Europe Journal (Польша), а также стал соавтором монографии Moldova: Arena of International Influences ("Молдова: арена международных влияний"), которая вышла в Великобритании в 2012 году."Иностранец имеет хорошую практическую политологическую подготовку, стажировался в посольстве Польши в Молдове и МИД Республики Польша, где занимался информационно-аналитической работой, сотрудничал в качестве эксперта с Институтом Центральной и Восточной Европы (г. Люблин)", — говорилось в рапорте.Также источник предоставил РИА Новости резюме Косенковского. В нем в числе прочего указывалось, что в январе-феврале 2004 года тот проходил практику в Институте Центральной и Восточной Европы в Люблине, где готовил конспект на тему внешней политики России по отношению к странам Прибалтики.В марте того же года, находясь уже в Варшаве, поляк стажировался в местном Центре восточных исследований и анализировал ту же тему. А весь сентябрь 2004 года Косенковский посвятил стажировке в генеральном управлении стратегического планирования Генштаба Польши, в круг его обязанностей входил анализ отношений между Россией, НАТО и Прибалтикой.

https://ria.ru/20220505/polsha-1786901600.html

https://ria.ru/20220505/verbovka-1786901441.html

https://ria.ru/20220504/natsionalisty-1785907819.html

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786663546.html

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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польша, люблин, молдавия, нато, вторая мировая война (1939-1945), херсон, в мире, украина