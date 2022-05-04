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Более 330 тысяч квадратных метров жилья планируют сдать в Хабаровском крае

Более 330 тысяч квадратных метров жилья планируют сдать в Хабаровском крае - РИА Новости, 04.05.2022

Более 330 тысяч квадратных метров жилья планируют сдать в Хабаровском крае

Более 330 тысяч квадратных метров жилья планируется сдать в Хабаровском крае в текущем году, темпы строительства не снижаются, несмотря на санкции, сообщил... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:53

2022-05-04T11:53

2022-05-04T11:53

хабаровский край

экономика

владимир путин

хабаровский край

хабаровск

россия

жилье

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 4 мая - РИА Новости. Более 330 тысяч квадратных метров жилья планируется сдать в Хабаровском крае в текущем году, темпы строительства не снижаются, несмотря на санкции, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Правительство РФ приняло ряд мер, направленных на поддержку строительной отрасли. Одна из них – субсидирование процентной ставки по кредитам по проектному финансированию. По данным регионального кабмина, ряд застройщиков в Хабаровском крае адаптируется к введенным санкциям, заменяя импортное оборудование на российские аналоги. Компании предложили установить контроль над ростом цен основных материалов, а также над рынком грузоперевозок в части тарифного регулирования."Более 330 тысяч квадратных метров жилья планируется сдать этом году. В нашем регионе не снижаются темпы ввода жилых площадей, несмотря на санкционное давление. Благодаря оперативной работе с застройщиками удается выявлять проблемные вопросы, которые могут привести к удорожанию себестоимости жилья или к приостановке реализации новых проектов. Для этого минстрой по моему поручению постоянно проводит оценку рисков, которые могут оказать негативное влияние в связи с санкционным давлением", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.По его словам, объекты в основном укомплектованы, и "вероятность ввода их в эксплуатацию высока". На стадии строительства находится 794 тысяч "квадратов" жилья, уточнил глава региона, в прошлом году в аналогичный период было 685 тысяч квадратных метров.По данным краевого кабмина, строительство жилья в регионе ведется без остановки. В краевом минстрое сообщили, что изначально на этот год был запланирован ввод в эксплуатацию 314 тысяч "квадратов" жилья. Но ведомство намерено поднять планку и ввести на 20 тысяч квадратных метров больше - не меньше, чем в прошлом году. Для достижения планового показателя сформирован перечень жилых объектов. По данным министерства, в I квартале введено в эксплуатацию 74,3 тысячи "квадратов", в том числе восемь многоквартирных домов площадью 26,2 тысячи квадратных метров, а также ряд объектов индивидуального жилищного строительства общей площадью 48,1 тысячи "квадратов". Достичь показателей прошлого года в ведомстве планируют за счет сдачи в эксплуатацию жилья в III квартале текущего года.Основной инструмент наращивания темпов жилищного строительства, по мнению Дегтярева, - комплексное освоение участков. В Хабаровске под эти цели сформированы шесть площадок. Основной "точкой роста" должен стать микрорайон "Ореховая сопка" в северной части краевого центра - около 900 тысяч "квадратов". Глава региона уверен, что "1 миллион квадратных метров в год - это тот ориентир, к которому должны стремиться все, кто задействован в работе строительного сектора".Кроме того, краевые власти намерены в ближайшее время запустить в регионе строительство деревянных домокомплектов и довести объемы их производства до 10 тысяч в год к 2025 году. Еще Минвостокразвития России запустило новую инициативу - "Дальневосточные кварталы". Это даст застройщикам возможность воспользоваться режимом территорий опережающего развития. Дегтярев поставил задачу подготовить не менее трех таких территорий в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре.Как ранее сообщал РИА Новости глава Хабаровского края, межрегиональная и внутренняя миграция, а также репатриация станут основными источниками притока населения в Хабаровск, который к 2034 году "неизбежно" станет городом-миллионником. При условии, если власти будут вводить по миллиону "квадратов" жилья в год, начиная с 2024 года, как и запланировано. Сейчас в городе проживают порядка 610 тысяч человек.В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в конце апреля губернатор Хабаровского края рассказал главе государства об основных направления развития строительного сектора, решении проблем обманутых дольщиков. По его словам, в регионе применяют комплексный подход к развитию жилищного строительства, используя региональные и федеральные меры поддержки. В их числе механизм КРТ, который дает возможность осваивать участки, находящиеся в федеральной собственности. В перечень таких территорий вошла площадка в районе переулка Брянский в Хабаровске, где планируется построить до полумиллиона квадратных метров жилья. Принятые меры дают результат. В прошлом году в регионе ввели рекордные за последние четыре года 334 тысячи квадратных метров.

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https://ria.ru/20220413/lekarstva-1783278617.html

https://ria.ru/20220413/dorogi-1783264682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, хабаровский край, хабаровск, россия, жилье, михаил дегтярев