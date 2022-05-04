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В Омске наркокурьера задержали за подготовку провокации против ВС России
В Омске наркокурьера задержали за подготовку провокации против ВС России - РИА Новости, 04.05.2022
В Омске наркокурьера задержали за подготовку провокации против ВС России
В Омске задержали наркокурьера и двух его подельников, которые готовили провокацию против Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:23
2022-05-04T12:23
2022-05-04T13:34
россия
происшествия
омская область
омск
украина
петр порошенко
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ОМСК, 4 мая - РИА Новости. В Омске задержали наркокурьера и двух его подельников, которые готовили провокацию против Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам источника, наркокурьер получил от своего куратора задачу снять короткометражный ролик, в котором он с тортом украинской фабрики Roshen (принадлежит бывшему президенту Петру Порошенко) будет задавать прохожим провокационные вопросы о спецоперации на Украине."Задержанный пояснил, что оператор наркомагазина под никнеймом "Никита" предложил ему найти в любом магазине Омска торт фирмы Roshen, однако подходящая продукция им не была найдена, после чего "Никита" поручил изготовить в типографии коробки с символикой украинской фабрики и снять видео, в котором покупателю будут заданы вопросы: "Нравится ли вам продукция Roshen?", "Давно ли вы пользуюсь данной продукцией?" и "Как вы относитесь к военной операции, проводимой на территории Украины?" – рассказал источник РИА Новости.За видео "Никита" пообещал задержанному наркокурьеру 50 тысяч рублей, после чего тот привлек к съемке двух подельников."Задержанный предполагал, что указанное видео возможно будет использоваться спецслужбами Украины в интересах дискредитации России, однако из корыстных побуждений согласился и привлек к его съемке еще двух молодых людей, которые подтвердили полученную информацию", – добавил источник.После съемки видео молодые люди отправили его куратору, но тот ответил, что за отснятый материал оплаты не будет и больше на связь с ними не выходил.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, омская область, омск, украина, петр порошенко
12:23 04.05.2022 (обновлено: 13:34 04.05.2022)
В Омске наркокурьера задержали за подготовку провокации против ВС России
Источник: в Омске наркокурьера задержали за подготовку провокации против ВС России
ОМСК, 4 мая - РИА Новости. В Омске задержали наркокурьера и двух его подельников, которые готовили провокацию против Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам источника, наркокурьер получил от своего куратора задачу снять короткометражный ролик, в котором он с тортом украинской фабрики Roshen (принадлежит бывшему президенту Петру Порошенко
) будет задавать прохожим провокационные вопросы о спецоперации на Украине.
"Задержанный пояснил, что оператор наркомагазина под никнеймом "Никита" предложил ему найти в любом магазине Омска торт фирмы Roshen, однако подходящая продукция им не была найдена, после чего "Никита" поручил изготовить в типографии коробки с символикой украинской фабрики и снять видео, в котором покупателю будут заданы вопросы: "Нравится ли вам продукция Roshen?", "Давно ли вы пользуюсь данной продукцией?" и "Как вы относитесь к военной операции, проводимой на территории Украины?" – рассказал источник РИА Новости.
За видео "Никита" пообещал задержанному наркокурьеру 50 тысяч рублей, после чего тот привлек к съемке двух подельников.
"Задержанный предполагал, что указанное видео возможно будет использоваться спецслужбами Украины
в интересах дискредитации России
, однако из корыстных побуждений согласился и привлек к его съемке еще двух молодых людей, которые подтвердили полученную информацию", – добавил источник.
После съемки видео молодые люди отправили его куратору, но тот ответил, что за отснятый материал оплаты не будет и больше на связь с ними не выходил.