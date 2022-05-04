https://ria.ru/20220504/yaponiya-1786749817.html

Россия запретила въезд премьер-министру Японии

Россия запретила въезд премьер-министру Японии - РИА Новости, 04.05.2022

Россия запретила въезд премьер-министру Японии

Москва внесла в черный список премьер-министра Японии Фумио Кисиду, членов его кабинета, а также депутатов парламента, сообщил МИД. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:41

2022-05-04T11:41

2022-05-04T13:07

япония

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид японии‎

фумио кисида

есимаса хаяси

нобуо киси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152717/90/1527179098_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_1c0a3a4f2de1cb17dbfdcf79f7673988.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Москва внесла в черный список премьер-министра Японии Фумио Кисиду, членов его кабинета, а также депутатов парламента, сообщил МИД."Администрация Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы. Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны", — говорится в заявлении.Дипломатическое ведомство отметило, что шаги Токио нацелены на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба экономике и международному авторитету России. Все это стало поводом для решения о бессрочном запрете на въезд в Россию 63 граждан Японии.Помимо премьера, в списке фигурируют министр иностранных дел Есимаса Хаяси, глава Минобороны Нобуо Киси, министр финансов Сюнъити Судзуки, другие члены правительства, депутаты парламента, военные и чиновники.Япония ввела против России уже несколько пакетов санкций. В начале марта под персональные ограничения попали представители высшего руководства страны, в том числе президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, начальник Генштаба Валерий Герасимов.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В ответ Россия ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, перевела на рубли расчеты за газ для недружественных стран.

https://ria.ru/20220501/yaponiya-1786471700.html

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779521892.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

япония, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид японии‎, фумио кисида, есимаса хаяси, нобуо киси, санкции в отношении россии