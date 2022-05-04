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Россия запретила въезд премьер-министру Японии - РИА Новости, 04.05.2022
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Россия запретила въезд премьер-министру Японии
Россия запретила въезд премьер-министру Японии - РИА Новости, 04.05.2022
Россия запретила въезд премьер-министру Японии
Москва внесла в черный список премьер-министра Японии Фумио Кисиду, членов его кабинета, а также депутатов парламента, сообщил МИД. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:41
2022-05-04T13:07
япония
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид японии‎
фумио кисида
есимаса хаяси
нобуо киси
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Москва внесла в черный список премьер-министра Японии Фумио Кисиду, членов его кабинета, а также депутатов парламента, сообщил МИД."Администрация Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы. Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны", — говорится в заявлении.Дипломатическое ведомство отметило, что шаги Токио нацелены на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба экономике и международному авторитету России. Все это стало поводом для решения о бессрочном запрете на въезд в Россию 63 граждан Японии.Помимо премьера, в списке фигурируют министр иностранных дел Есимаса Хаяси, глава Минобороны Нобуо Киси, министр финансов Сюнъити Судзуки, другие члены правительства, депутаты парламента, военные и чиновники.Япония ввела против России уже несколько пакетов санкций. В начале марта под персональные ограничения попали представители высшего руководства страны, в том числе президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, начальник Генштаба Валерий Герасимов.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В ответ Россия ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, перевела на рубли расчеты за газ для недружественных стран.
https://ria.ru/20220501/yaponiya-1786471700.html
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япония, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид японии‎, фумио кисида, есимаса хаяси, нобуо киси, санкции в отношении россии
11:41 04.05.2022 (обновлено: 13:07 04.05.2022)
 
Россия запретила въезд премьер-министру Японии

МИД объявил о запрете въезда в Россию премьер-министра, главы МИД и Минобороны Японии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Москва внесла в черный список премьер-министра Японии Фумио Кисиду, членов его кабинета, а также депутатов парламента, сообщил МИД.
"Администрация Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы. Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны", — говорится в заявлении.
Дипломатическое ведомство отметило, что шаги Токио нацелены на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба экономике и международному авторитету России. Все это стало поводом для решения о бессрочном запрете на въезд в Россию 63 граждан Японии.
Помимо премьера, в списке фигурируют министр иностранных дел Есимаса Хаяси, глава Минобороны Нобуо Киси, министр финансов Сюнъити Судзуки, другие члены правительства, депутаты парламента, военные и чиновники.
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После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.
В ответ Россия ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, перевела на рубли расчеты за газ для недружественных стран.
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